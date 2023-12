Gute urbane Mobilität: München laut Studie vorne, Wiesbaden E-Mobilitäts-Spitzenreiter

AutoScout24 hat 30 deutsche Großstädte bezüglich ihres Mobilitätsangebots untersucht. Dabei wurden verschiedene Kriterien herangezogen, darunter die Nutzung von E-Mobilität, die Anzahl von E-Ladesäulen, die Fahrradfreundlichkeit, das Nahverkehrsnetz sowie Car- und Bikesharing-Angebote. München, Stuttgart und Freiburg sind demnach in puncto Mobilitätskonzept besonders gut aufgestellt.

Unfallstatistiken und die Feinstaubbelastung flossen ebenso in die Bewertung ein, um ein umfassendes Ranking der Städte zu ermöglichen. Für die einzelnen Kriterien wurden Punkte vergeben, und das Ranking wurde auf Grundlage der Gesamtsumme erstellt. Insgesamt konnten 100 Punkte erreicht werden. Je besser eine Stadt über alle Kriterien hinweg abschnitt, desto höher fiel ihr Rang aus.

München überzeugt mit Car- & Bikesharing

München übertrifft mit seinem Angebot im Bereich der urbanen Mobilität deutlich die Vergleichswerte anderer in dieser Untersuchung berücksichtigter Städte und erreicht insgesamt 100 Punkte. Insbesondere beeindrucke die bayerische Landeshauptstadt mit ihrem umfassenden Carsharing-Angebot, so die Studienautoren. Insgesamt stünden hier über 3000 Fahrzeuge für diesen Dienst zur Verfügung. Damit biete sie das dichteste Carsharing-Netz im Vergleich zu den anderen hier untersuchten Städten.

München runde sein Mobilitätsangebot darüber hinaus mit insgesamt 4500 Bikesharing-Fahrrädern ab und schaffe so Alternativen zum privaten Pkw. Eine dichte Verteilung von E-Ladesäulen lege außerdem den Grundstein für die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen.

Wiesbaden Vorreiter bei Elektromobilität

Wiesbaden zeichnet sich laut der Untersuchung mit 16.705 zugelassenen Elektroautos als Vorreiter im Bereich Elektromobilität aus. Das entspricht einem Anteil von fast acht Prozent der Gesamtzahl der zugelassenen Pkw. Die Stadt hat sich zudem ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2030 sollen 35 Prozent aller dort zugelassenen Pkw elektrisch betrieben werden.

Stuttgart: Umfangreiches Nahverkehrsnetz – und hohe Parkgebühren

Stuttgart zeichnet sich durch ein Nahverkehrsnetz von 823 Kilometern innerhalb der Stadtgrenzen aus. „Ein breit ausgebauter öffentlicher Nahverkehr ist entscheidend, um attraktive Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen“, so die Studienautoren. Die Stadt habe eines der umfangreichsten Nahverkehrsnetze in Deutschland. Stuttgart erhebe darüber hinaus die höchsten durchschnittlichen Parkgebühren in Deutschland, mit bis zu 4,60 Euro pro Stunde. „Dies mag für Autofahrer ärgerlich sein, jedoch gelten höhere Parkgebühren als Anreiz zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und zur Förderung eines Umdenkens in Bezug auf die Mobilität.“

„Hervorragende“ Luftqualität in Wiesbaden & Freiburg

Die Luftqualität ist ein wichtiger Aspekt für die Lebensqualität in Städten. Wiesbaden und Freiburg führen das Ranking mit einer geringen Feinstaubbelastung an, die durch Dieselfahrzeuge, Reifen- und Bremsabrieb sowie Staubpartikel von den Straßen beeinflusst wird. Beide Städte haben einen Jahresmittelwert von nur 15 µg/m³, was auf eine hohe Luftqualität in diesen Regionen hinweist. Das Umweltbundesamt gibt derzeit einen Richtwert von 40 µg/m³ als Jahresmittelgrenzwert an.

Freiburg Vorreiter für Fahrradfreundlichkeit

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) beurteilt jährlich die Fahrradfreundlichkeit in deutschen Städten anhand der Meinungen der Radfahrer. Dabei werden Noten für verschiedene Kategorien vergeben, wie Verkehrssicherheit, Bikesharing-Angebote und die Qualität der Radwege. Freiburg erhält in dieser Bewertung die Note 3,1 und übertrifft damit den deutschen Durchschnitt von 3,9.

Jena punktet mit niedriger Unfallrate

Jena verzeichnet die niedrigste Anzahl an Unfällen, bei denen Personen zu Schaden kamen. Im Jahr 2022 wurden in der thüringischen Universitätsstadt weniger als 300 solcher Unfälle registriert, so die Studienautoren. Nachhaltigkeit sei ein zentrales Element in zukunftsorientierten Mobilitätskonzepten. Die Sicherheit und Gesundheit der Bürger seien jedoch ebenso wichtig bei der Bewertung von Infrastrukturprojekten. Daher sei eine niedrige Unfallrate ebenfalls ein bedeutender Indikator für die Sicherheit und Effizienz des lokalen Verkehrssystems.

„Deutsche Städte arbeiteten intensiv an zukunftsorientierten Mobilitätskonzepten, um die Auswirkungen des Verkehrs auf Umwelt und Mensch zu verbessern“, erklären die Autoren der Studie abschließend. „Trotz des Potenzials für den Ausbau von Elektrofahrzeugen und anderen Initiativen zeigen viele Gemeinden bereits ein klares Engagement für nachhaltige Mobilität. Dieser Ansatz, der auf die Förderung von Elektromobilität, den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes und die Verbesserung der Bedingungen für Fahrradfahrer abzielt, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu klimafreundlicher und nachhaltiger Mobilität in Deutschland.“