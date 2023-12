Tesla Model Y auf dem Weg zum meistverkauften Pkw 2023 in Europa

Laut dem Marktbeobachter Jato Dynamics ist das Tesla Model Y auf dem Weg zum meistverkauften Pkw in Europa in diesem Jahr. Batteriebetriebene Fahrzeuge gewinnen der Auswertung nach in der ganzen Region weiter an Bedeutung.

Nach den Daten von Jato für 28 europäische Märkte erreichten die Zulassungen im bisherigen Jahresverlauf 10.677.402 Fahrzeuge – ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei wurden seit Januar 2023 europaweit mehr als 1,6 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen. „Die steigende Nachfrage nach Elektroautos ist eher eine Reaktion auf das Angebot und die Zunahme des Angebots als auf die Wettbewerbsfähigkeit beim Preis und die Vielfalt der verfügbaren Modelle“, so Analyst Felipe Munoz.

Obwohl das Tesla Model Y im Oktober nicht an der Spitze der monatlichen Zulassungen in Europa stand, bleibt es laut Jato der bisher beliebteste neue Pkw im Jahr 2023. Munoz: „Das Tesla Model Y ist der Goldstandard für alle, die ein Elektrofahrzeug kaufen möchten. Es ist ein SUV, es hat wettbewerbsfähige Eigenschaften und sein Preis sinkt weiter.“

Mit mehr als 209.000 zugelassenen Fahrzeugen zwischen Januar und Oktober 2023, was einem Anstieg von 85.823 Einheiten gegenüber dem gleichen Zeitraum 2022 entspricht, schickt sich das Model Y an, bis zum Ende dieses Jahres das meist zugelassene Neufahrzeug in Europa zu werden. Dies wäre das erste Mal, dass ein nicht europäisches Modell die jährliche Rangliste anführt. Die Zulassungen des Model Y beliefen sich seit Januar auf insgesamt 209.503 Einheiten, was 13 Prozent aller Elektroauto-Zulassungen entspricht und die 165.594 Elektroauto-Zulassungen der Marke VW sowie die 206.100 Einheiten von Seat über alle Antriebsarten hinweg übertrifft.

Tesla bietet das Model Y in Deutschland aktuell in drei Ausführungen an. Los geht es für 45.870 Euro nach Abzug des Herstelleranteils am „Umweltbonus“ mit 455 Kilometern Reichweite, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden und 217 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das mittlere Modell für 55.970 Euro schafft 533 Kilometer mit einer Ladung, sprintet in 5,0 Sekunden auf Tempo 100 und fährt bis zu 217 km/h schnell. Die 61.970 Euro kostende Sportversion bietet 514 Kilometer Reichweite, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden und erreicht 250 km/h.