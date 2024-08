„Dann kommen die Autos eben aus China“: Ford-Aufsichtsrat für Festhalten am Verbrenner-Aus

Der Aufsichtsratschef des US-Autoherstellers Ford in Deutschland, Gunnar Herrmann, hat vor einem Aufweichen des für 2035 geplanten Verkaufsendes für Neuwagen mit Verbrennermotor gewarnt. „Wenn Sie an Wohlstand, an Wachstum und an die Zukunft glauben, dann lassen Sie die Ziele, wie sie sind“, sagte er der Bild. Andernfalls sei auch der Autoindustriestandort Deutschland als Ganzes in Gefahr.

Diejenigen, die jetzt noch eine Änderung der anvisierten Antriebswende hin zu E-Autos forderten, bewiesen vor allem, dass sie „keine Strategie haben“ und „jetzt zum lieben Gott beten, dass sie das alte Zeug weitermachen können“, so Herrmann. Wer die Entwicklung aussetzen wolle, gefährde den Standort – denn „dann kommen die Autos eben aus China“.

Bei dem Tempo, das die chinesischen Autobauer im Augenblick an den Tag legten, werde es relativ zeitnah der Fall sein, dass sie ihre Werke hochziehen. Und das sei dann zumindest für europäische Hersteller „ein weiterer Anfang vom Ende“, meinte Herrmann.

Die Nachfrage nach Elektroautos schwächelt seit einiger Zeit. In Deutschland brach der Absatz von Batterie-Autos von Januar bis Juni um 16,5 Prozent ein, die Zulassungszahlen gingen um 14,5 Prozent zurück. Auch Ford Deutschland bekommt dies zu spüren: Die Kölner verkaufen kaum E-Autos, sie machen zudem dem Bericht zufolge pro Fahrzeug etwa 44.000 Euro Verlust.

Ford wendet sich nun von den bisher eingeführten größeren Elektroautos hin zu kleineren, erschwinglicheren Modellen. Dafür ist eine neue Plattform in Arbeit. „Tempo ist angesagt, und hört auf zu debattieren. Guckt nach vorne, fragt den ein oder anderen Visionär in der Industrie. Und ich glaube, ihr kriegt die richtige Spur“, sagte Herrmann. Ihm fehle die Gesamtstrategie, der Mut zu großen Würfen. Auf den Vorsprung in Forschung werde „kein neues Wirtschaftsmodell aufgebaut“.

Herrmann kritisierte: „Dieser Stillstand, den wir gepflegt haben, der fängt an, sich böse zu rächen. Und ich warne wirklich inständig davor, immer wieder zu sagen ‚Ach nee, noch ein bisschen‘. Nein, Performance ist jetzt angesagt! Und das heißt: Wir gehen jetzt mal richtig an die Sache ran. Wir können das. Aber da muss natürlich auch eine Disziplin her, dass man diese Themen auch entsprechend angeht.“

Die Klimaziele bis 2050, „die sind nicht verhandelbar. Wir kriegen zu viele Indikatoren in dieser Welt aufgezeigt, dass wir wirklich was ändern müssen. (…) Da bin ich felsenfest, da bin ich viel zu sehr Ingenieur: Es gibt nichts, was wir nicht können! Wir können das und wir können das auch mit einer vernünftigen Kostenstruktur“, so Herrmann. In der E-Motortechnologie sei Deutschland sogar in Forschungstechnik absolut führend. „Da gibt es nur wenig Werkzeugmacher, die das beherrschen. Die würden sich die Finger lecken, wenn wir endlich mal in diesem Land einen Fortschritt triggern würden!“