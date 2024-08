EU: 1,5 Millionen neue rein batteriebetriebene Autos im Jahr 2023

Im Jahr 2023 wurden laut offiziellen Daten in der EU 1,5 Millionen neue rein batteriebetriebene Elektro-Pkw zugelassen, womit sich die Gesamtzahl auf 4,5 Millionen erhöhte. Dies entspricht einem Anstieg von 48,5 Prozent im Vergleich zu 2022, als die Gesamtzahl 3,0 Millionen betrug.

Der Anteil nur mit Batterie betriebener Autos an den Neuzulassungen betrug im zurückliegenden Jahr 14,6 Prozent. Damit setzt sich der rasante Anstieg bei der Einführung von Elektrofahrzeugen in der EU fort. Der Anteil rein batteriebetriebener Autos an den Neuzulassungen lag bis 2018 unter 1 Prozent, ist aber in den letzten vier Jahren deutlich gestiegen: auf 5,3 Prozent im Jahr 2020, 9,0 Prozent im Jahr 2021, 12,1 Prozent im Jahr 2022 und 14,6 Prozent im Jahr 2023.

Was den Bestand an Pkw betrifft, so machten rein batteriebetriebene Autos am 31. Dezember 2023 1,7 Prozent aller Autos in der EU aus, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den EU-Ländern gibt.

In Dänemark machten rein batteriebetriebene Autos 7,1 Prozent aller Pkw aus. Ähnlich hohe Anteile wurden in Schweden (5,9 %), Luxemburg (5,1 %) und den Niederlanden (5,0 %) registriert. 14 Länder verzeichneten dagegen Anteile unter 1 Prozent, wobei die niedrigsten Anteile in Zypern, Griechenland und Polen mit jeweils 0,2 Prozent registriert wurden.