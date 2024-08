E-Autos fast immer schwerer und mit Leistungsüberschuss

Jahrzehntelang war bei Autos vor allem ein Trend zu verzeichnen: Sie wurden immer größer und schwerer. Im Durchschnitt wiegt ein Pkw heute laut den Analysten von Jato Dynamics etwa eineinhalb Tonnen. Doch das Größenwachstum ist dafür nicht allein verantwortlich. Steigende Komfortansprüche und Sicherheitsanforderungen treiben das Gewicht zusätzlich nach oben.

Was für die Verbrenner gilt, setzt sich bei den Elektroautos fort. Auch die Stromer werden immer größer und schwerer. Die Hersteller machen damit den Trend zu mehr Nachhaltigkeit zunichte. Aber die Kunden wollen es offenbar so. Zudem bestimmt ein Thema die Kundschaft: Reichweite. Fahrer von Elektroautos, die sich über die Verfügbarkeit von Ladesäulen sorgen, wollen mehr Reichweite im Auto, die dafür größere Akkupakete brauchen – die sind schwer und teuer.

Es gibt laut den Analysten einen weiteren Trend zu beobachten: Elektrofahrzeuge, allen voran die rein batterieelektrischen (BEV), hätten meist wesentlich mehr Leistung als vergleichbare Verbrenner. Im Durchschnitt seien es fast 40 Prozent. Damit werde der Umweltvorteil von E-Fahrzeugen stark infrage gestellt. Die Datenanalysten vom Jato haben sich die Gewichts- und Leistungsentwicklung der verschiedenen Antriebssysteme und Segmente auf dem deutschen Pkw-Markt angeschaut.

Elektrofahrzeuge fast immer schwerer

Ein Fahrzeug im A-Segment, also ein Kleinstwagen mit Verbrennungsmotor, wiegt demnach heute durchschnittlich gut eine Tonne. Auch die SUV sind nur unwesentlich schwerer. Ein Kleinstwagen mit Batterieantrieb wiegt dagegen im Schnitt 1.130 Kilogramm.

Im B-Segment der Kleinwagen sind die Unterschiede schon deutlicher: Hier kommt ein Verbrenner-Kleinwagen auf knapp 1.190 Kilogramm, das Durchschnittsmodell mit Mildhybrid-Antrieb nur auf 1.157 Kilogramm. Dagegen bringt ein BEV schon fast 1.500 Kilogramm auf die Waage.

Ein Kleinwagen-SUV mit Verbrennungsmotor liegt im Mittel bei 1.325 Kilogramm, das vollelektrische Pendant kommt auf fast 1.680 Kilogramm. Ein Plus von jeweils mehr als 26 Prozent für die Elektriker.

Und so setzt sich der Trend auch durch weitere Segmente – von den Kompakten über die gehobene Mittelklasse bis zur Oberklasse – fort. Immer sind die SUV schwerer als die Limousinen. Aber vor allem sind die BEV-Modelle immer deutlich schwerer als die Verbrenner. Die elektrischen SUV im C-Segment (Kompaktwagen) wiegen durchschnittlich 30 Prozent mehr als ihre Pendants mit Benziner- und Dieselantrieb. Und ein elektrisches Oberklasse-SUV kommt im Schnitt auf mehr als zweieinhalb Tonnen Leergewicht.

„Das derzeitige Modellangebot an BEVs in Deutschland schleppt gut 20 Prozent mehr Gewicht mit sich herum“, sagt Eric Haase, Managing Director von Jato Dynamics in Deutschland.

Leistungsüberschuss bei BEV

„Noch dramatischer ist der Unterschied bei der Motorleistung“, so Jato. Im Durchschnitt hätten BEV mehr als 38 Prozent stärkere Antriebe als ihre Pendants mit Verbrennungsmotor. Je nach Segment gebe es allerdings signifikante Unterschiede. Vor allem die SUV des B- und C-Segments verfügten über ein deutliches Leistungsplus. Modelle des A-Segments hätten mit jeweils 66 kW (90 PS) noch mehr oder weniger identische Leistungswerte. Doch schon im B-Segment betrage die Differenz bereits mehr als 28 Prozent für die Limousinen und fast 62 Prozent für die SUV.

Nicht weniger als 155 kW (210 PS) habe ein durchschnittliches Elektro-SUV bei den Kleinwagen. Die Verbrenner begnügten sich mit 96 kW (130 PS). Die elektrischen „Geländewagen“ in der Kompaktklasse hätten sogar fast 72 Prozent mehr Power anzubieten. Im Schnitt brächten sie 206 kW (280 PS) auf die Straße, Verbrenner nur 120 kW (163 PS). In der gehobenen Mittelklasse und Oberklasse dominierten jedoch wieder die Limousinen. Im D-Segment seien es mehr als 70 Prozent.

Das Mehr an Leistung sorge dafür, dass das meist höhere Gewicht der Elektrofahrzeuge bei den Fahrleistungen so gut wie nicht zu spüren ist, so die Analysten. Schaue man auf das Leistungsgewicht (Kilogramm pro PS) nach Segmenten, dann hätten die BEV eine theoretisch bessere Beschleunigung und mehr Drehmoment. Mit Ausnahme bei den Kleinstwagen und den SUV der Oberklasse verfügten die batterieangetriebenen Elektrofahrzeuge in allen Segmenten über das geringere Gewicht pro PS – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.

„Fazit: Aktuell befinden wir uns in einer Abwärtsspirale. Die Kunden verlangen mehr Reichweite, also werden die Batterien größer und schwerer. Das macht das Auto aber insgesamt ebenfalls schwerer und drückt dann wieder auf die Reichweite“, so Jato. „Aus diesem Teufelskreis kommt man nur mit einem Technologiesprung heraus“, sagt Haase. „Wir brauchen in Zukunft kleinere und leichtere Batterien, die trotzdem für mehr Reichweite sorgen. Dann könnten die Fahrzeuge vielleicht auch endlich zu günstigeren Preisen angeboten werden.“