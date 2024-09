Kompakt-SUV Leapmotor B10 dürfte auch nach Europa kommen

Der europäische Autokonzern Stellantis und der chinesische Fahrzeughersteller Leapmotor bringen mit einem Gemeinschaftsunternehmen Elektroautos nach Europa. Auf den Kleinwagen T03 und das Mittelklasse-SUV C10 soll ein SUV folgen.

Das neue Modell B10 wurde kürzlich in China mit Teasern angekündigt. Es handelt sich um ein kompaktes SUV. Die Baureihe soll auf dem Pariser Autosalon in etwa zwei Wochen offiziell vorgestellt werden. Der B10 ist laut CarNewsChina für globale Märkte konzipiert und wird demnach auch hierzulande angeboten.

Stellantis hatte im letzten Jahr bekannt gegeben, in Leapmotor zu investieren und für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem Unternehmen zu erwerben. Damit soll der Verkauf von Leapmotor in China sowie in Europa vorangetrieben werden. Für den Export wurde das Joint Venture Leapmotor International ins Leben gerufen, an dem Stellantis mit 51 Prozent die Mehrheit hält.

Die Modellpalette von Leapmotor in China besteht aus fünf Modellen: dem Kleinwagen T03, der Limousine C01 sowie den SUV/Crossovern C10, C11 und C16. Derzeit exportiert Leapmotor nur den T03 und C10, demnächst soll der neue B10 hinzukommen. In der Volksrepublik will Leapmotor den C10 zum Preis von 100.000 bis 150.000 Yuan verkaufen. Umgerechnet sind das rund 12.775 bis 19.160 Euro, hierzulande dürfte das Elektroauto aber deutlich über 20.000 Euro kosten.

Laut CarNewsChina handelt es sich bei dem auf den aktuellen Teasern zu sehenden Fahrzeug um ein Elektroauto. Leapmotor treibe aber flankierend Stromer mit Benzinmotor als Reichweitengenerator an Bord voran, der B10 könnte also auch teilelektrisch angeboten werden. Dem Bericht zufolge ist das Modell kürzer als der 4,74 Meter lange C10.

Den Kleinwagen T03 gibt es in Deutschland ab 18.900 Euro. Das Mittelklasse.SUV C10 kostet mindestens 36.400 Euro. Mit den Vertriebskanälen von Stellantis will Leapmotor International in Europa bis Ende 2024 über 350 Verkaufsstellen bieten. Zukünftig sollen auch Fahrzeuge in der Region gebaut werden. Leapmotor International strebt bis 2030 den Verkauf von 500.000 E-Autos außerhalb Chinas an.