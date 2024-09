Lucid eröffnet neues „Studio“ in Frankfurt am Main

US-Elektroautobauer Lucid hat in Frankfurt am Main sein neuestes europäisches „Studio“ eröffnet. Es ist der siebte Verkaufsstandort der Marke in Europa und der dritte in Deutschland. Im Oktober will das Unternehmen in Frankfurt zudem ein neues Service Center in Betrieb nehmen.

„Frankfurt lebt von und für Fortschritt und Innovation. Das macht die Stadt zum perfekten Match für Lucid und unsere Mission, durch Technologie außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen“, sagte Peter Rawlinson, CEO und Technikchef bei Lucid. „Der preisgekrönte Lucid Air steht für Raffinesse, Präzision, Leistung und Nachhaltigkeit und passt damit perfekt auf die Straßen Frankfurts.“

Die Eröffnung des Studios in Frankfurt ergänzt die bestehenden Verkaufsstandorte in München, Düsseldorf, Hilversum, Genf, Zürich und Oslo. „Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, setzt Lucid europaweit eine umfassende Servicestrategie um. Dazu gehören neu eröffnete Service Center in München und Zürich sowie das Vorhaben, bis Ende 2024 weitere Stützpunkte in Deutschland in Betrieb zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung.

Lucid erweitert zudem sein mobiles Servicenetzwerk und bietet die Kundenbetreuung eigenen Angaben nach bisher in 15 europäischen Märkten an. Dazu zählten Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Polen und die Tschechische Republik. Über 100 Mobile Service Hubs stünden Kunden jederzeit zur Verfügung. Von dort aus kämen Servicemitarbeiter direkt dorthin, wo man sie benötigt – „sei es zu Hause, im Büro oder unterwegs“. Wann der mobile Service auch in Deutschland eingeführt wird, ist offen.

Lucid bietet aktuell exklusiv die Edellimousine Air an, die hierzulande ab 85.000 Euro kostet. Als Nächstes bringt das Start-up das Luxus-SUV Gravity auf den Markt. 2026 soll ein erschwinglicheres Modell folgen.