Changan startet 2024 mit Elektro-SUV in Deutschland

Changan Automobile, der viertgrößte Automobilhersteller Chinas, hat seine Pläne zum Eintritt in den europäischen Markt bekannt gegeben. „Mit einem Fokus auf Elektromobilität und einem klaren Bekenntnis zu innovativer Technologie, cleverem Design und Kundenzufriedenheit plant Changan, anspruchsvolle europäische Kunden für sich zu gewinnen“, heißt es.

Nach einem vollelektrischen Fahrzeug zum Start plant der chinesische Automobilhersteller später auch Antriebsformen wie HEV (Hybrid Electric Vehicle) und PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) einzuführen.

Der Start des ersten Modells in Europa, des vollelektrischen SUV Deepal S07, sieht Changan im vierten Quartal 2024 vor, in den Märkten Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Dafür hat die Marke bereits im September seine Tochtergesellschaften in Deutschland und den Niederlanden registriert. Anfang 2025 soll die Präsenz in der Schweiz, Schweden und Finnland weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus beabsichtigt Changan, 2025 in den britischen Markt über Tochtergesellschaften einzutreten. Markteintritte in Spanien und Italien sind für 2026 geplant. 2028 will man in allen wichtigen europäischen Märkten präsent sein.

Der Deepal S07 sei im italienischen Designzentrum des Unternehmens für die Bedürfnisse des europäischen Marktes entworfen worden und kombiniere praktisches Design mit fortschrittlicher, benutzerfreundlicher Technologie, um den Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden, so der Hersteller. In den kommenden Jahren soll das in Europa verfügbare Fahrzeugportfolio um weitere Modelle anderer Changan-Marken erweitert werden.

Lokale Expertise & globale Partnerschaften

Nach der Gründung des Designzentrums in Turin im Jahr 2003 hat das Unternehmen seine Aktivitäten durch zusätzliche Standorte in Großbritannien (2010) und Deutschland (2021) ausgebaut. Heute beschäftigt Changan eigenen Angaben nach mehrere hundert Mitarbeiter an diesen Standorten, die Technologie und Erkenntnisse über die Bedürfnisse der europäischen Verbraucher in die Produktentwicklung einfließen lassen. Der Autobauer aus der Volksrepublik erweitert diese Teams nun durch zusätzliche Funktionsbereiche für Vertrieb, Import und Logistik.

Um ein Vertriebs- und Servicenetz in Europa aufzubauen, arbeitet Changan mit lokalen Handelspartnern zusammen, die seine Produkte vorstellen und vertreiben sowie den Kunden Reparatur- und Wartungsdienstleistungen anbieten. „Changan ist offen für den Austausch mit weiteren Partnern, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

In Bereichen wie Antriebssysteme, Batterietechnologie, Software und Sicherheit arbeite man mit globalen Zulieferern und Forschungsinstituten zusammen, unterstreicht das Unternehmen. „Diese Partnerschaften tragen zur Entwicklung der Fahrzeugpalette von Changan bei und schaffen das bestmögliche Fahrerlebnis für mehr Freude an der täglichen Mobilität.“

„Europa stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von Changan dar“, sagt Leevon Tian, stellvertretender Geschäftsführer von Changan Automobil Europe Holding B.V. „Wir wollen hier innovative, intelligente und nachhaltige Mobilitätslösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse der europäischen Verbraucher zugeschnitten sind. Mit unserer umfassenden Erfahrung im Bereich Elektromobilität und unserem starken Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit sind wir gut positioniert, um einen guten Beitrag zur Zukunft der Mobilität in Europa zu leisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern, um die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen“.