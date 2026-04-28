BYD meldet 16 Millionen produzierte New Energy Vehicles (NEVS)

BYD hat den Produktionsmeilenstein von 16 Millionen New Energy Vehicles (NEV) erreicht. Zu den NEVs zählen bei dem chinesischen Stromer-Riesen sowohl rein batterieelektrische Fahrzeuge als auch elektrifizierte Modelle mit Hybrid-Technologie.

Das Fahrzeug, mit dem der jüngste Meilenstein realisiert wurde, ist das erste Exemplar des als E-Auto und Plug-in-Hybrid angebotenen Minivans Denza D9 der zweiten Generation. Dieses Elektroauto ist am Freitag, dem 17. April, vom Band gelaufen.

Der neue Produktionsrekord wurde 120 Tage nach dem 15-millionsten NEV erreicht, das BYD am 18. Dezember 2025 produziert hatte.

Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen verzeichnete in den vergangenen Jahren ein schnelles Wachstum bei den NEV-Verkäufen. In diesem Jahr hat sich die Dynamik allerdings verlangsamt.

BYD produzierte sein erstes NEV-Modell im Dezember 2008. Die Marke von einer Million produzierten NEV erreichte das Unternehmen im Mai 2021. Danach hat sich das Tempo bei Produktion und Verkauf deutlich beschleunigt. Den Meilenstein von zehn Millionen Fahrzeugen erreichte BYD am 18. November 2024. Zwischen zehn Millionen und 15 Millionen Fahrzeugen lagen damit nur 13 Monate.

Durch seine Expansion ist BYD inzwischen in mehr als 100 Ländern und Regionen vertreten. In Europa ist der Konzern in über 30 Ländern präsent. Bis Ende dieses Jahres soll dieses Netz verdoppelt werden und die weitere Expansion der Marke auf dem Kontinent vorantreiben. Auch mit der Premiummarke Denza wird expandiert, unter anderem nach Deutschland.

BYD ist als Batteriehersteller gestartet und inzwischen selbst ein großer Produzent ganzer Fahrzeuge. Heute gilt das 1995 gegründete chinesische Unternehmen als führender Hersteller von Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Im letzten Jahr überholte BYD den US-Hersteller Tesla führenden Produzenten von Elektroautos überholt.