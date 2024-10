Škoda Elroq kostet in Deutschland ab 33.900 Euro

Der neue Škoda Elroq ist das erste rein elektrische Modell der tschechischen Marke im Segment der Kompakt-SUV. Gleichzeitig setzt das Elektroauto als erstes Serienmodell die neue Škoda-Designsprache „Modern Solid“ um. In Deutschland liegt der Einstiegspreis bei 33.900 Euro. Das SUV kann inklusive einer limitierten First Edition konfiguriert werden. Die Markteinführung in Europa soll im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Der Elroq ist 4.488 Millimeter lang, 1.884 Millimeter breit und 1.625 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.765 Millimeter, das Leergewicht liegt bei 1.949 Kilogramm. Das Modell bietet ein geräumiges Interieur, der Kofferraum stellt 470 Liter Volumen zur Verfügung. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Platzangebot auf bis zu 1.580 Liter. Der 13 Zoll große Infotainmentbildschirm zählt zur Serienausstattung.

Škoda unterstreicht „Simply-Clever-Details“ wie Ablagefächer mit insgesamt 48 Liter Volumen und ein Aufbewahrungsnetz für das Ladekabel unter der Hutablage. „Intuitive Konnektivitätsmerkmale, fortschrittliche Assistenzsysteme und bis zu neun Airbags tragen zum exzellenten Fahrkomfort sowie einem Höchstmaß an aktiver und passiver Sicherheit bei“, heißt es.

Der Elroq basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Der Neuzugang im Segment der Kompakt-SUV ermöglicht die Wahl zwischen mehreren Antriebsvarianten und steht als Elroq 50, 60, 85 und 85x zur Wahl. Die Modellbezeichnungen weisen auf die Kapazitäten der drei verfügbaren LithiumIonen-Hochvoltbatterien hin.

Der heckgetriebene Elroq 50 besitzt als Einstiegsversion eine Batteriekapazität von 55 kWh brutto (52 kWh netto), die eine Reichweite von über 370 Kilometern ermöglicht. Der an der Hinterachse verbaute Elektromotor verknüpft eine Spitzenleistung von 125 kW (170 PS) mit einem maximalen Drehmoment von 310 Nm. Die Batterie des ebenfalls mit Heckantrieb ausgestatteten Elroq 60 liefert mit 63 kWh (59 kWh netto) genug Energie für mehr als 400 Kilometer Aktionsradius. Sein Elektromotor leistet bis zu 150 kW (204 PS) und liefert 310 Nm Drehmoment. Beide Versionen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Die beiden kraftvollsten Elroq-Varianten bringen die mit einer Kapazität von 82 kWh (77 kWh netto) größte Batterie mit. Im Elroq 85 ist sie an einen 210 kW (286 PS) starken Heckmotor gekoppelt, der bis zu 545 Nm Drehmoment an die Hinterräder abgibt. Im Elroq 85x kommt zusätzlich ein Elektromotor an der Vorderachse zum Einsatz für Allradantrieb mit 220 kW (299 PS) Leistung. Als Höchstgeschwindigkeit liegen bei den beiden stärksten Versionen 180 km/h an. Mit mehr als 560 Kilometern im WLTP-Zyklus erziele der Elroq 85 eine der größten Reichweiten seines Segments, wirbt Škoda.

Die 82-kWh-Batterie der beiden 85er-Modelle kommt auf eine Laderate von bis zu 175 kW. An einer Gleichstrom-Schnellladestation (DC) lädt sie in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität auf. Der Elroq 50 unterstützt eine Laderate von bis zu 145 kW, beim Elroq 60 sind es bis zu 165 kW – bei diesen Versionen erfolgt der genannte Aufladevorgang in höchstens 25 Minuten auf 80 Prozent. Zudem unterstützen alle Elroq-Varianten das Laden mit bis zu 11 kW an Wechselstrom-Ladepunkten (AC).