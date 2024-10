Mercedes-AMG ONE bricht eigenen Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife

Der Mercedes‑AMG ONE mit Plug-in-Hybridantrieb und aus der Formel 1 abgeleiteter Technik ist seit Ende 2022 das schnellste Serienfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. Jetzt hat Mercedes‑AMG-Markenbotschafter und DTM-Pilot Maro Engel die von ihm gesetzte Rundenzeit nochmals deutlich verbessert.

„Mit einer offiziell gemessenen und notariell beglaubigten Zeit von 6:29.090 Minuten für die 20,832 Kilometer lange Strecke übertrifft das Hypercar mit Formel 1 Technologie den eigenen Rekord für Serienfahrzeuge um über fünf Sekunden“, freuen sich die Schwaben. „Damit ist der Mercedes‑AMG ONE das erste Straßenfahrzeug, das die magische Marke von 6:30 Minuten unterbieten konnte.“ Zudem sei er das einzige serienmäßige Hybrid-„Hypercar“, das sich bislang der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt gestellt habe und führe die Klasse der Supersportwagen unangefochten an.

„Wir haben den Rekord für Straßenfahrzeuge schon seit knapp zwei Jahren inne. Aber wir wollen bei AMG die Grenzen des Machbaren stets maximal ausloten oder gar noch etwas verschieben. Deswegen haben wir ein weiteres Mal den Beweis angetreten, was mit dem einzigartigen AMG ONE möglich ist. Das ganze Team wurde für seine Mühen und seinen Einsatz belohnt. Ich bin stolz auf diese entschlossene Teamleistung und auf diese fantastische Rekordzeit. Einmal mehr haben wir den Geist und das Können von AMG eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Michael Schiebe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes‑AMG GmbH.

„Vor zwei Jahren waren die Bedingungen nicht optimal, einige Streckenabschnitte noch etwas feucht. Wir wussten, da geht noch mehr, und das wollten wir zeigen. Heute war es so weit, dass wir das maximale Potenzial des AMG ONE demonstrieren konnten. Vielen Dank an die ganze Mannschaft aus Affalterbach für das in mich gesetzte Vertrauen. Es war mir eine große Freude und Ehre, diese Rekordrunde mit diesem einzigartigen Auto fahren zu dürfen“, erklärte Fahrer Maro Engel.

Das Mercedes‑AMG Hypercar bringt Formel-1-Hybrid-Antriebstechnologie von der Rennstrecke auf die Straße. Der „E Performance Hybrid“ leistet mit einem Verbrennungs- und vier Elektromotoren insgesamt 782 kW (1.063 PS) Die weitere Motorsport-Technologie reicht vom Carbon-Monocoque und der Carbon-Karosserie über die mittragende Motor-Getriebe-Einheit und der aktiven Aerodynamik bis hin zum Push-Rod-Fahrwerk. Der Zweisitzer verfügt über den vollvariablen Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit hybrid-angetriebener Hinterachse und elektrisch angetriebener Vorderachse mit Torque Vectoring.

Für die Rekordfahrt wurden die maximalen Sturzwerte innerhalb der Auslieferungstoleranz gewählt. Maro Engel wählte das Fahrprogramm „Race Plus“. Das bedeutet: Aktive, maximal mögliche Aerodynamik, straffe Fahrwerksabstimmung, Fahrzeugabsenkung um 37 Millimeter an der Vorderachse und 30 Millimeter an der Hinterachse sowie volle Leistung von allen Motoren.

Das Drag Reduction System (DRS) wird vom Fahrer per Knopfdruck am Lenkrad aktiviert. Hierbei fahren die vorderen Louvres an den Kotflügel ebenso ein wie das obere Aeroelement des zweistufigen Heckflügels. Der Luftwiderstand wird dadurch reduziert, was auf den schnellen Streckenstücken für höhere Geschwindigkeiten sorgt. In kurvigen Passagen fahren laut den Entwicklern die Aeroelemente „blitzschnell“ wieder aus, was für nochmals deutlich höheren Abtrieb sorge.