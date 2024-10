Ford startet Auslieferung des neuen, elektrischen Capri

Ford hat mit der Auslieferung des neuen, als Elektro-Crossover entworfenen Capri in Deutschland begonnen. Zum Start kostet der elektrische Capri ab 51.950 Euro. Er ist 4.634 Millimeter lang, 1.872 Millimeter breit und unbeladen 1.626 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.767 Millimeter.

Zur Markteinführung stattet Ford die heck- wie die Allrad-Ausführung mit einer „Extended-Range“-Batterie in der Bauart Lithium-Ionen-NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) aus. Mit Hinterradantrieb stellt das Akkupaket eine Nettokapazität von 77 kWh zur Verfügung. Diese Energie setzt der Motor in 210 kW (286 PS) Spitzenleistung bei einem Drehmoment von 545 Nm um. Damit kann der Capri RWD in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, bei 180 km/h ist Schluss.

Mit einer Batterieladung schafft der Hecktriebler bis zu 627 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Das Nachladen erfolgt wahlweise per Wechselstrom (AC) mit 11 kW an der heimischen Wallbox oder per Gleichstrom-Schnellladen (DC) mit einer Ladeleistung von bis zu 135 kW an öffentlichen Ladepunkten. An einer solchen DC-Säule benötigt die Batterie rund 28 Minuten, um von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufzutanken.

In 26 Minuten gelingt die Aufladung bis 80 Prozent der Allradversion, die mit einer Ladeleistung von 185 kW ausgestattet ist. Ihre Extended-Range-Batterie mit 79 kWh nutzbarer Kapazität erlaubt bis zu 592 Kilometer pro Ladung. Dabei ergänzt ein Aggregat an der Vorderachse das Drehmoment des 545 Nm starken Hinterachsmotors um zusätzliche 134 Nm. Im Verbund mit der Maximalleistung von 250 kW (340 PS) geht es von null auf 100 km/h in 5,3 Sekunden. Auch die Allradversion schafft maximal 180 km/h.

„Unser rein elektrischer Capri ist das Coupé, in das sich unsere Sportwagen-Ikone im Lauf der vergangenen Jahrzehnte wohl weiterentwickelt hätte – und die Rückkehr des legendären Modellnamens zeigt, dass sich das Warten gelohnt hat“, so Jon Williams, Geschäftsführer Ford Blue und Model e Europa. „Das neue Elektromodell wird eine ganz neue, moderne Kundengeneration mit jenem Stil und Schwung in den Bann ziehen, der schon den Vorgänger zur Legende gemacht hat.“

Der neue Capri rollt als zweites Elektro-Modell neben dem ebenfalls neuen Explorer im Ford Cologne Electric Vehicle Center in Köln-Niehl vom Band. Der Hersteller hat seinen traditionellen Produktionsstandort am Rhein mit einer Investition von über zwei Milliarden US-Dollar fit für die Anforderungen der Elektromobilität gemacht.