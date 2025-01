Markus Söder kündigt Förderprogramm für Elektroautos an

Die CSU will laut Markus Söder nach der Bundestagswahl „massiv“ den Absatz von Elektroautos fördern. „Eine neue Bundesregierung muss alles daran setzen, unsere Schlüsselindustrie wieder zu stärken und bei der Transformation kraftvoll zu begleiten. Vor allem bei Elektrofahrzeugen muss der von der Ampel angerichtete Schaden schnellstens korrigiert werden“, sagte der Parteichef der Augsburger Allgemeinen.

„Es braucht eine neue E-Mobilitätsprämie, den zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Einführung eines vergünstigten Ladestrompreises für E-Autos“, so der Politiker. Außerdem stellte er weitere Verbesserungen für gewerblich genutzte E-Fahrzeuge in Aussicht.

„Die Automobilindustrie ist die wirtschaftliche Lebensader unseres Landes“, betonte der bayerische Ministerpräsident. Millionen Arbeitsplätze und hunderte Milliarden Euro hingen direkt oder indirekt am Auto. Deutschland brauche einen „Auto-Plan“, um die Transformation der deutschen Automobilindustrie zu unterstützen. Es brauche ein neues, niederschwelliges Investitionsprogramm für Zulieferer „nach bayerischem Vorbild“. Bayern habe einen Transformations- und Modernisierungsfonds von 100 Millionen Euro allein für die Autobranche, damit würden vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützt.

Bayern sei mit fast 30.000 E-Ladepunkten bundesweit Spitzenreiter, bis 2030 sollen es 100.000 sein. „Diesen Ehrgeiz brauchen wir künftig wieder in ganz Deutschland. Denn nur so werden wir unseren Wohlstand und damit auch die Stabilität unserer Demokratie sichern“, so Söder. Nach dem Willen der CSU sollen auch steuerliche Anreize neue Impulse für die Nachfrage setzen. Denkbar seien Sonderabschreibungen für elektrische oder Nullemissionsfahrzeuge, die bis zum Jahr 2028 neu zugelassen werden.

„Das große Verliererland der Automobilindustrie“

Der Automobilbranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagte der Zeitung, die deutschen Werke seien inzwischen für Autohersteller im Vergleich zu den ausländischen Standorten immer weniger bedeutend. Das zeige etwa die Krise bei Volkswagen. Auch der deutsche Inlandsmarkt sei im internationalen Vergleich immer weniger wichtig.

Neue Werke entstünden vielleicht in Polen, in Spanien, den USA oder China, aber nicht mehr in Deutschland. „Wir sind das große Verliererland der Automobilindustrie“, meinte Dudenhöffer. China werde 2030 mehr Autos verkaufen als die USA und die EU zusammen. Das Auto der Zukunft sei elektrisch und nahtlos vernetzt „mit allen Dingen, in denen der Kunde lebt, wohnt und mit denen er interagiert“.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat derweil seinen Wunsch nach EU-weiten Fördermaßnahmen für Elektroautos bekräftigt. Er forderte in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) europäische Maßnahmen zum Bürokratieabbau und zur Unterstützung der Auto- und Metallindustrie. Es seien „zusätzliche Kaufimpulse“ für elektrische Autos notwendig, so der SPD-Politiker. Dazu möchte er auf nationaler Ebene bei Privatkäufen „einen unbürokratischen Steuerabzug für in Deutschland produzierte Fahrzeuge einführen“. Auf EU-Ebene bittet er um eine „entsprechende kurzfristige Initiative“.