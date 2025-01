Volvo-CEO: „Der Weg zum reinen Elektroauto wird etwas länger dauern“

In einem Interview mit der Automobilwoche hat Volvo-CEO Jim Rowan über „Hyperkonkurrenz“, neue Zollhürden und den Erfolg des Kompakt-Elektroautos EX30 gesprochen. Das vergangene Jahr lief für die Schweden gut, dennoch gibt es für 2025 Bedenken.

Rowan geht laut dem Ende 2024 veröffentlichten Interview davon aus, dass der Premiumautobauer im Gesamtjahr 2024 um sieben bis acht Prozent wächst. Allerdings war man zuvor von einem zweistelligen Plus ausgegangen. Die größte Frage sei, was man im Jahr 2025 erwarten kann. Das sei schwer vorherzusagen, das Management fürchtet zu Beginn des Jahres „einige Turbulenzen“.

Der Volvo-Chef erwartet einen größeren Wettbewerb um Marktanteile, da die europäischen Konkurrenten Schwierigkeiten mit den Verkäufen im bisher für sie so lukrativen chinesischen Markt haben werden. Das wird seiner Ansicht nach dazu führen, dass „sich diese Hyperkonkurrenz weltweit auswirkt“. Selbst mit den neuen Strafzöllen auf China-Stromer werde man zudem 2025 wohl mehr Marken aus der Volksrepublik in Europa sehen. Außerdem bauten mehrere chinesische Unternehmen Fabriken in Europa, wodurch sie Zugang zum Markt ohne die Zölle erhalten.

Volvo hat im September erklärt, bis 2030 doch keine reine E-Marke werden zu wollen. Das Unternehmen wird länger als geplant Hybride mit Verbrennungsmotor verkaufen. „Das Feedback war positiv, ob es nun von den Kapitalmärkten, unseren Händlern oder unseren Kunden kam“, berichtete Rowan. „Es wurde klar, dass der Weg zum reinen Elektroauto etwas länger dauern wird, als man vor vier oder fünf Jahren dachte.“ Der Wandel sei zum Teil durch die Stimmung der Verbraucher, die Besorgnis über die Ladeinfrastruktur und die Abschaffung von Anreizen in einer Reihe von Ländern vorangetrieben worden.

Es sei erwähnenswert, so Rowan, dass in den Ländern, in denen die Anreize fortgesetzt wurden, die Nachfrage nach E-Fahrzeugen nach wie vor sehr hoch sei. Dennoch liege man bei den Verkäufen von Stromern (vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zusammen), die im vergangenen Quartal 48 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachten, immer noch weit vorn. Einer der Vorteile dabei für Volvo sei, dass es einen Überschuss an CO2-Gutschriften habe.

Erfolgsmodell EX30 könnte teurer werden

Das elektrische Kompakt-SUV EX30 habe sich als sehr beliebt erwiesen, vor allem in Europa, sagte der Volvo-CEO. Er ist den Zahlen nach jetzt schon das viertwichtigste Modell in den Top-Ten der Volvo-Cars-Modelle beim globalen Absatz von Januar bis November 2024.

Wenn man den EX30 in alle Märkte bringe, gebe das Raum für weiteres Wachstum, sagte Rowan. Deshalb verstärke das Unternehmen sein Engagement im Kleinwagensegment und plane, eine Version mit LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) anzubieten, was die Kosten senken werde. „Wir prüfen auch, welche Features wir hinzufügen können. Mit diesem Auto haben wir weltweit noch eine Menge Spielraum.“

Der EX30 kostet hierzulande derzeit ab 39.790 Euro. Die Baureihe wird in China gebaut und unterliegt daher jetzt höheren EU-Zöllen. Dies soll durch die Aufnahme des Modells in die Produktion am Volvo-Standort Gent ausgeglichen werden. Unterm Strich werden die Kosten für dieses Elektroauto laut Rowan aber steigen. Man müsse noch entscheiden, wie viel davon an den Kunden weitergegeben wird.