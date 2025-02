Ionity installiert Schnelllader bei L’Osteria-Standorten

Das europäische Ionity Schnellladenetzwerk Ionity und die Markengastronomie L’Osteria haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation installiert Ionity bis Mitte des Jahres High-Power-Charging-Ladestationen (HPC) an 15 L’Osteria-Standorten in Deutschland und Österreich.

Die Schnellladesäulen bei L’Osteria sind in das Ionity-Netzwerk eingebunden, das den Angaben des Betreibers nach aktuell mehr als 1.200 Ladepunkte allein in Deutschland umfasst – jeder mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW. „Die Partnerschaft ist Teil von Ionitys Strategie, das Laden noch nahtloser in den Alltag der Kund:innen zu integrieren“, heißt es.

Vor Kurzem eröffneten die Partner in Rosbach v. d. Höhe im Großraum Frankfurt an der A5 einen Ionity-Ladepark auf dem Parkplatz der L’Osteria in der Carl-Benz-Straße. Der Standort bietet sechs Schnellladepunkte für Elektroautos aller Marken. Weitere Ionity-Ladeparks befinden sich unter anderem bereits an L’Osteria-Standorten in Bruchsal, Bornheim, Marl, Castrop-Rauxel und Bernau am Chiemsee. Bis Ende des ersten Halbjahres 2025 sind zusätzliche Stromtankstellen entlang der A5 und A8 in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sowie in urbaneren Räumen geplant.

„Während das E-Auto an der Ladesäule Strom tankt, können die Fahrer:innen eine entspannte Auszeit mit authentisch italienischen Köstlichkeiten in einem einzigartigen Ambiente genießen – so fühlt sich die Ladepause fast wie ein Kurzurlaub in Italien an. Einen Service, den sowohl Einheimische als auch Reisende sehr gerne wahrnehmen“, so Wolfgang Göbel, als Franchisenehmer verantwortlich für die L’Osteria Rosbach vor der Höhe sowie für die Restaurants in Limburg und Wetzlar.

Maximilian Teufl, Network Developer für die DACH-Region bei Ionity: „Diese strategisch platzierten Ladestationen tragen dazu bei, die Akzeptanz der Elektromobilität zu steigern und sind die ideale Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Schnellladeinfrastruktur in Ballungsräumen.“

Ionity betreibt in ganz Europa ein Netzwerk von 4.500 Ladepunkten, die mit Ökostrom betrieben werden. Gegründet wurde das Unternehmen 2021 von BMW, Mercedes, Ford sowie dem VW-Konzern mit den Marken Audi und Porsche. Später kamen Hyundai, Kia und der Finanzinvestor Blackrock dazu. Nachdem die erste Phase erreicht wurde, ein flächendeckendes Netzwerk mit 700 Standorten in Europa aufzubauen, konzentriert man sich nun auf die Verdichtung in Ländern mit hoher Nachfrage wie Deutschland, Frankreich oder Schweden sowie auf den Ausbau der Kapazitäten an bestehenden Standorten. Gleichzeitig richtet man den Fokus verstärkt auf städtische Gebiete.