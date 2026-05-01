E-Auto-Abo von Vibe moves you jetzt standardmäßig mit Ionity-Ladekarte

Vibe moves you ist nun Partner des Schnelllade-Netzwerks Ionity. Das Unternehmen bezeichnet sich als führenden Anbieter von Elektroauto-Abonnements in Österreich, seit einigen Monaten ist man auch in Deutschland aktiv. Abonnenten in Österreich und hierzulande erhalten nun standardmäßig im Flottentarif Zugang zum europaweit größten HPC-Netzwerk (High Power Charging) mit über 1600 Ladepunkten.

Wer sich für ein neues Elektroauto von vibe im flexiblen Abo entscheidet, bekommt automatisch eine Ionity-Ladekarte ohne Aufpreis. An Ionity-HPC-Ladesäulen zahlen vibe-Kunden in Österreich und Deutschland 1,49 Euro netto pro gestartetem Ladevorgang und 33 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) Strom. Auch revibe-Kunden profitieren von dem Angebot.

Die Abrechnung der Ladekosten erfolgt direkt über Vibe moves you. Damit umfasst die monatliche Rechnung neben der Abo-Rate nun auch die bei Ionity entstehenden Ladekosten. Die Abo-Rate deckt Zulassung, Nutzung, Service, Kfz-Steuer und Versicherung ab.

Martin Rada, Managing Director von Vibe moves you: „Wir freuen uns, mit Ionity Europas führendes Schnelllade-Netzwerk als Partner in Deutschland und Österreich gewonnen zu haben.“ Er verweist auf mehr als 210 Ionity-Standorte in Österreich und Deutschland, die sich innerorts ebenso wie an Autobahnen befänden. Durch die Partnerschaft könne das Unternehmen nun alles aus einer Hand anbieten.

Vibe moves you bietet vollelektrische Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Marken und Größen im Abo an. Das Unternehmen ist neben Österreich seit Herbst 2025 auch in Süddeutschland aktiv. Von dort ist eine sukzessive Expansion gen Norden geplant.

Ionity baut und betreibt ein ultraschnelles und markenoffenes Ladenetzwerk für E-Autos in Europa. Das Unternehmen nennt Ladeleistungen von heute bis zu 600 kW sowie über 6000 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern. Das Netzwerk werde ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben. Ionity wurde 2017 gegründet und ist ein Joint Venture von BMW Group, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Volkswagen Group inklusive Audi und Porsche sowie BlackRock.