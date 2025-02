Studie: E-Auto-Zuverlässigkeit & -Reichweite müssen im Vertrieb stärker betont werden

Laut einer Studie der Beratung Accenture müssen die europäischen und US-Hersteller die Bedürfnisse der Autokäufer besser verstehen und sich auf Zuverlässigkeit, Reichweite und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentrieren, um die Masseneinführung von E-Fahrzeugen zu beschleunigen.

Nur 20 Prozent der Nicht-Elektroauto-Fahrer in Europa können sich demnach vorstellen, in den nächsten fünf Jahren einen Stromer zu kaufen. Laut der Studie, für die 6.000 Autokäufer befragt wurden, sind die Verbraucher in Deutschland mit 16 Prozent am zögerlichsten.

Die Verbraucher in der EU erwarten nicht, dass sie vor 2048 ein Batteriemodell als erste Wahl beim Autokauf in Betracht ziehen werden. Die Verbraucher in Italien hingegen erwarten, dass E-Fahrzeuge bis 2043 ihre erste Wahl sein werden. Bei den US-Verbrauchern halten 25 Prozent der Nicht-Elektroauto-Fahrer die Anschaffung eines Stromers in den nächsten fünf Jahren für realistisch. Sie erwarten, dass E-Fahrzeuge bis 2045 ihre erste Wahl sein werden.

Chinesen beim E-Auto-Interesse vorn

Insgesamt planen 57 Prozent der befragten Autokäufer den Kauf eines Elektrofahrzeugs innerhalb der nächsten zehn Jahren. Spitzenreiter ist China, wo 44 Prozent der Nicht-Elektroauto-Besitzer vorhaben, innerhalb von fünf Jahren einen Stromer zu kaufen.

Um mehr Kunden zu gewinnen, sollten sich die Autohersteller laut Accenture auf intelligente Funktionen, Ladekomfort und die Flexibilität eines E-Fahrzeugs konzentrieren. Insbesondere sollten sie Zuverlässigkeit, Reichweite und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in den Vordergrund stellen. Von den Autofahrern in der EU stuften 87 Prozent die Batteriegröße und die Reichweite als kritische Faktoren beim Kauf eines E-Autos ein, verglichen mit 78 Prozent der Autofahrer in den USA.

„Die Konzentration auf Aspekte wie Nutzererfahrung, Leistung, Reichweite, Ladekomfort und Erschwinglichkeit ist entscheidend für das Verständnis der unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen potenzieller Käufer von Elektrofahrzeugen. Daher müssen die Automobilhersteller weiterhin innovativ sein, investieren und Partnerschaften eingehen, um den Übergang zu Elektrofahrzeugen zu beschleunigen“, heißt es in der Studie.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Fast drei Viertel (70 %) der Autofahrer in Europa erwarten, dass sie ihr Elektroauto aufladen, wenn es geparkt ist, sei es zu Hause oder an einem öffentlichen Ort wie einem Supermarkt. Fast der gleiche Prozentsatz der US-Fahrer stimmte dem zu (68 %).