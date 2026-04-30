ICCT: Wirkung von Maut und CO2-Gebühren auf (E-)Lkw-Gesamtbetriebskosten

Die EU-Eurovignetten-Richtlinie erlaubt Mitgliedstaaten, Straßengebühren für schwere Nutzfahrzeuge nach CO2-Emissionen zu staffeln und emissionsfreie Lkw und Busse von der Maut zu befreien. Eine Überarbeitung von 2022 verpflichtete die Mitgliedstaaten zu teilweisen Mautbefreiungen für emissionsfreie Lkw zwischen 50 und 75 Prozent. Eine Reform von 2025 erlaubt vollständige Mautbefreiungen für emissionsfreie Lkw bis zum 30. Juni 2031. Danach ist die maximale Befreiung auf 75 Prozent begrenzt.

CO2-basierte Straßengebühren für Lkw werden nach Emissionsklasse berechnet. Typische Langstrecken-Lkw unterliegen dabei Gebühren zwischen 0,08 Euro und 0,16 Euro je Kilometer, berichtet das International Council on Clean Transportation (ICCT). Die Umweltforschungsorganisation untersucht in einer Reihe, wie sich Maut und CO2-basierte Gebühren auf die Gesamtbetriebskosten regionaler und Langstrecken-Lkw in wichtigen europäischen Märkten auswirken.

Deutschland nutzt ein bundesweites streckenbasiertes Mautsystem für schwere Lkw, die Lkw-Maut. Seit Dezember 2023 enthält dieses System auch eine CO2-basierte Gebühr. Die Maut richtet sich nach Gewicht und Achszahl des Fahrzeugs, nach der Euro-Emissionsklasse und nach einer neuen CO2-Emissionsklasse.

Die derzeit in Deutschland umgesetzten Straßengebühren verbinden streckenbasierte Maut, vollständige Befreiung für emissionsfreie Fahrzeuge und eine CO2-basierte Gebühr. Damit spiegeln sie bereits die zentralen Maßnahmen wider, die durch die Eurovignetten-Richtlinie vorgeschrieben sind.

Unter diesen Bedingungen liegen die vom ICCT projizierten Gesamtbetriebskosten elektrischer Lkw für Fahrzeuge des Modelljahrs 2026 unter denen von Diesel-Lkw. Für regionale Anwendungen beträgt der Unterschied -10,1 Prozent, für Langstreckenanwendungen -11,4 Prozent.

Diese Ergebnisse der ICCT-Auswertung zeigen laut den Analysten die Stärke des deutschen Mautdesigns. Sie illustrierten außerdem, wie CO2-differenzierte Gebühren und ZEV-Anreize (Zero Emission Vehicles = Null-Emissions-Fahrzeuge) die Betriebskosten deutlich senken können.