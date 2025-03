Audi will 2026 Elektro-Kompaktwagen in Ingolstadt bauen

Audi will einen elektrischen Kompaktwagen in Ingolstadt bauen. Das geplante Batterie-Einstiegsmodell soll von nächstem Jahr an vom Band rollen. Das kündigte Vorstandschef Gernot Döllner in der Süddeutschen Zeitung an.

„Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“, sagte der Manager. Zuletzt hatte Audi einen Produktionsstart erst im Jahr 2027 geplant. Konkretes zu dem Modell verriet Döllner nicht. Derzeit ist das erschwinglichste Elektroauto der Marke das Mittelklasse-SUV Q4 e-tron. Die bisher kleinsten Modelle, der A1 und Q2, sind nur mit Verbrenner verfügbar und laufen ohne Nachfolger aus.

Audi steckt in der Transformation zur E-Mobilität und kämpft wie andere Autobauer mit der zur Zeit schwächelnden Nachfrage. Mit einem Sparprogramm sollen bis 2029 in Deutschland bis zu 7.500 Arbeitsplätze abgebaut werden, wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind.

Der Audi-Slogan lautet „Vorsprung durch Technik“. Mittlerweile hätten jedoch andere die Premiummarke überholt, so die Redaktion der Süddeutschen Zeitung gegenüber dem CEO. Das sei zum Beispiel beim autonomen Fahren der Fall. „Wir definieren ‚Vorsprung durch Technik‘ neu. Das werden wir ganz stark in Bereichen sehen, in denen schon heute unsere Stärken liegen: Allradantrieb, Leichtbau, Effizienz. Das werden wir fortschreiben ins elektrische Zeitalter“, erklärte Döllner.

„Wir sehen aber auch Innovationsfelder für Audi im Design, im Bedienkonzept und beim hochautomatisierten Fahren. Den nächsten Schritt werden wir mit der neuen Softwareplattform gehen“, so der Audi-Boss weiter. Das Unternehmen verfolge einen klaren Plan und werde neue Lösungen dann auf den Markt bringen, wenn sie die Audi-Ansprüche erfüllen. Es gehe darum, ein Angebot zu haben, das dem Kunden den Nutzen bringt, den er erwartet.

Bei Elektroautos habe man jetzt schon Fahrzeuge auf dem Markt, die das könnten, was andere gerade erst ankündigen. „Unsere Autos gehören zu den effizientesten im jeweiligen Segment, wir sind bei der Reichweite ganz vorne dabei und haben heute schon Ladezeiten bei Elektroautos mit 800-Volt-Technologie, die deutlich unter denen der Wettbewerber liegen“, so Döllner. „Wahrscheinlich könnten wir noch lauter sagen, wie gut wir jetzt schon sind.“

Bei den Kunden seien gerade viele sehr verunsichert, wenn öffentlich an der E-Mobilität gezweifelt wird. Zudem sei der Strompreis beim Schnellladen manchmal so hoch, dass diesbezüglich gar kein Anreiz bestehe, auf den Verbrenner zu verzichten. „Erst konnte es gar nicht schnell genug gehen mit der E-Mobilität. Und dann hieß es wieder: Das wird nie was“, so Döllner. „Doch das sind lediglich Schwankungen auf einem langen Weg. Die Zukunft wird definitiv elektrisch sein.“