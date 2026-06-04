Lynk & Co eröffnet drei neue Showrooms in Deutschland

Lynk & Co hat Ende Mai drei neue Showrooms in Deutschland eröffnet: in Übach-Palenberg, Dresden und Münster. Das Netzwerk umfasst aktuell 23 Handelspartner und 84 Servicestandorte deutschlandweit. Bis Ende 2026 soll die Zusammenarbeit auf 30 Handelspartner ausgeweitet werden.

Die zum chinesischen Unternehmen Geely gehörende Stromer-Marke arbeitet ausschließlich mit Partnern der Konzernschwester Volvo Cars zusammen. „Mit der Eröffnung von drei zusätzlichen Showrooms setzen wir den konsequenten Ausbau unseres Retail-Geschäfts gemeinsam mit starken lokalen Partnern fort, die für den Erfolg von Lynk & Co in Deutschland von zentraler Bedeutung sind“, sagt Christian Treitz, Commercial Director Germany bei Lynk & Co.

Alle drei neuen Handelspartner sind auch für After-Sales-Services autorisiert, darunter Wartung, Reparaturen, Diagnoseleistungen und Garantiearbeiten. Das Autohaus Bischof eröffnete seinen Showroom für Lynk & Co in Übach-Palenberg am 29. Mai 2026. Das familiengeführte Unternehmen arbeitet seit drei Jahren mit Lynk & Co zusammen und steigt nun in den Neuwagenvertrieb ein. Der Showroom zeigt vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Modelle als Neufahrzeuge.

Am 30. Mai 2026 nahm die MGS Motor Gruppe Sachsen in Dresden ihren Showroom für Lynk & Co in Betrieb. Es ist aktuell der einzige Showroom für die China-Marke in Sachsen sowie in den angrenzenden Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Auf 230 Quadratmetern werden die Plug-in-Hybrid-Modelle Lynk & Co 01 und Lynk & Co 08 sowie das Elektroauto Lynk & Co 02 präsentiert.

Ebenfalls am 30. Mai eröffnete Auto Nagel seinen Showroom für Lynk & Co im Stadtteil Gremmendorf in Münster. Der Standort verfügt über Glasfassaden-Architektur, einen großzügigen Innenhof und eine Verbindung zwischen Stadt und Umland. Das Team berät zu Fahrzeugauswahl, Mobilitätskonzepten, Ausstattung und Finanzierungsoptionen.