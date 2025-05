Genesis Electrified GV70 startet überarbeitet in den Sommer

Großes Update für den Electrified GV70: Hyundais Edelmarke Genesis präsentiert das 2022 eingeführte Elektro-SUV in seiner neuesten Evolutionsstufe. Diese biete Kunden modernste Technologien und eine umfassende Serienausstattung in einem eleganten Design, werben die Südkoreaner. Der Verkauf des neuen Modells startet ab Mitte Juni in Deutschland. Preise nennt der Hersteller noch nicht.

Im Mittelpunkt des überarbeiteten Innenraums steht das neue Infotainmentsystem ccIC mit 27-Zoll-OLED-Display, das Kombiinstrument und Infotainment-Bildschirm zu einem nahtlosen Panoramadisplay vereint. Damit wächst die Bildschirmfläche im Vergleich zum Vorgänger um 30 Prozent. Fahrgäste können nun auf eine größere Auswahl an Unterhaltungsangeboten zugreifen. So lassen sich Streamingdienste wie Bloomberg TV+, Bloomberg Originals, Disney Plus und ein Live-Nachrichten-Feed über einen einfachen Befehl starten.

Eine natürliche Spracherkennung und ein kamerabasiertes Navigationssystem mit Augmented-Reality-Funktion sollen für mehr Komfort an Bord sorgen. Over-the-Air-Updates halten die Systeme des Electrified GV70 über dessen Lebenszyklus aktuell.

„Der Innenraum folgt dem Genesis Designprinzip der ‚Schönheit des weißen Raums‘ und bietet modernste Technologien für ein optimales Luxuserlebnis“, heißt es weiter. „Aluminium-Akzente schaffen in Kombination mit der neu gestalteten ‚Milky Way Pattern‘-Beleuchtung ein elegantes Ambiente. Neue Soft-Touch-Materialien an den wichtigsten Kontaktflächen wie Armaturenbrett und Mittelkonsole bieten ein hochwertiges haptisches Erlebnis. Für den Innenraum stehen drei Farbthemen zur Wahl: Obsidian Black, Frozen Grey/Urban Brown und Glacier White/Icy Blue.“

Der neue „Mood Curator“ des Electrified GV70 soll für eine Steigerung des Wohlbefindens an Bord sorgen. Die Insassen können zwischen vier verschiedenen Modi wählen, die unter anderem mithilfe von Licht, Musik und Düften die Stimmung an Bord beeinflussen. Bei Fahrzeugen mit Ergo-Motion-Sitzen unterstützt der Mood Curator auch die Massagefunktion. Neu ist außerdem das Design des beheizten Lederlenkrads.

Der „Digital Key 2.0“ bietet per Smartphone Zugang zum Fahrzeug. Alternativ lässt sich der neue Electrified GV70 via Fingerabdruck-Authentifizierung starten. Fahrzeuge der beiden Ausstattungslinien Premium und Sport lassen sich optional mit einem Audiosystem von Bang & Olufsen sowie aktiver Geräuschunterdrückung ausrüsten. Das optionale „Serenity“-Paket beinhaltet einen Aromadiffusor sowie ein Ablagefach in der Mittelkonsole, das mithilfe von UV-C-Licht 99,9 Prozent aller Bakterien innerhalb von zehn Minuten beseitigen soll.

Überarbeitete Plattform

Das „Virtual Gear Shift“ (VGS) System des Electrified GV70 vermittele durch präzise Motorsteuerung ein Schaltgefühl ähnlich dem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, erklären die Entwickler. Das „Smart Regenerative Braking 2.0 System“ mit „i-Pedal“ ist nun ebenfalls mit an Bord.

Eine neue 84-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 479 Kilometern nach WLTP-Norm (zuvor: 77,4 kWh, 455 km). Durch die 800-Volt-Architektur des Electrified GV70 sowie ein intelligentes Batterieheizsystem, das die Temperatur der Akkus reguliert, lässt sich die Batterie in 19 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden, auch bei winterlichen Bedingungen. Hier erhöht eine beheizte und zudem elektrisch öffnende Ladeklappe den Komfort zusätzlich.

Jeweils ein Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse entwickeln zusammen eine Systemleistung von 360 kW (490 PS) und bieten Allradantrieb. Neben den verschiedenen Fahrmodi „Schnee“, „Schlamm“ und „Sand“ ergänzt der KI-gestützte „Auto-Terrain“-Modus den Fahrer. Das System analysiert die Straßenbedingungen in Echtzeit und stellt den Antriebsmodus auf die Umgebungsbedingungen ein.

Aufgefrischtes Außendesign

Die Frontpartie des Electrified GV70 wird von einem neu gestalteten „Crest“-Kühlergrill mit „G-Matrix“-Muster und integriertem Genesis-Logo geprägt. Kunden können sich zwischen neuen Leichtmetallfelgen-Designs entscheiden: Zur Wahl stehen schlanke 19-Zoll- oder 20-Zoll-Räder mit Diamantschnitt.

Die Scheinwerfer im markentypischen Zwei-Linien-Design verfügen jetzt über die „Micro Lens Array (MLA)“-Technologie und verbinden eine verbesserte Leuchtleistung mit einem kompakten Erscheinungsbild. Am Heck wurden die Blinkleuchten, die bisher in den Stoßfängern platziert waren, in die Rückleuchteneinheit integriert. Dies soll die Sichtbarkeit für nachfolgende Fahrzeuge verbessern. Zudem sind die Blinker jetzt auch an das Zwei-Linien-Design der Frontpartie angepasst. Der untere Teil des Stoßfängers ist ebenfalls mit Zwei-Linien-Chromdetails versehen.

Optimiert wurde auch die Form der oberen dritten Bremsleuchte am Heckspoiler. Im unteren Teil der Leuchte wurde ein Modul mit einer eingebauten Kamera angebracht, die klare Bilder für den digitalen Innenspiegel (DCM) liefert.

Das Farbprogramm wird durch die neue Lackierung „Ceres Blue“ ergänzt, die wahlweise auch in matt verfügbar ist. Moderne Sicherheitssysteme wie ein Totwinkelassistent, ein intelligenter Geschwindigkeitsregelassistent, der Spurhalte-Assistent 2 sowie ein Frontkollisionswarner sollen Schutz für alle Insassen bieten. Neu an Bord sind auch das Lenkrad mit „Hands On Detection“ (HOD) sowie ein optionaler digitaler Innenspiegel (DCM), der die Live-Bilder einer in den Heckspoiler integrierten Kamera zeigt.