Fiat Grizzly und Grizzly Fastback: Neue Kompakt-SUV auch als Elektroautos

Fiat hat das erste offizielle Foto der neuen Modelle Grizzly und Grizzly Fastback veröffentlicht. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um kompakte SUV für Familien, die auf einer gemeinsamen globalen Plattform basieren. Trotz dieser technischen Grundlage sollen sie jeweils eine eigenständige Identität besitzen. Mit den neuen Modellen will die italienische, zum Stellantis-Konzern gehörende Marke ihr weltweites Angebot erweitern und ihre Präsenz im C-Segment ausbauen.

Fiat beschreibt den Grizzly und den Grizzly Fastback als Ausdruck seiner Vision von erschwinglicher Mobilität für ein weltweites Publikum. CEO Olivier François erklärte, der Grande Panda habe die Rückkehr der Marke in das Segment erschwinglicher Familienfahrzeuge markiert. Mit den beiden neuen Modellen werde dieses Angebot ergänzt. Sie seien auf unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile zugeschnitten, teilten jedoch dieselbe Grundidee.

„Sie bieten clevere Lösungen und sind tief in der Design-DNA von Fiat verwurzelt“, so François. Nach seinen Angaben ergänzen die beiden Fahrzeuge die bestehende Modellpalette und stärken die Position der Marke im Bereich Familienmobilität. Die neuen Modelle sollen unterschiedliche Anforderungen adressieren, zugleich aber Teil eines gemeinsamen Fahrzeugangebots sein.

Der Grizzly wird als vielseitiger, geräumiger und erschwinglicher SUV beschrieben. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem großzügigen Innenraum soll er sich sowohl für den Alltag als auch für Reisen eignen. Der Fokus liegt dabei auf Familienfreundlichkeit und praktischem Nutzen.

Der Grizzly Fastback setzt dagegen auf eine schlankere Silhouette und ein ausdrucksstarkes Erscheinungsbild. Hinzu kommen ein längerer Laderaum sowie ein Charakter, den Fiat als dynamischer und raffinierter beschreibt. Das Modell richtet sich nach den Angaben des Herstellers insbesondere an längere Touren und einen lifestyle-orientierten Einsatz.

Beide Fahrzeuge werden mit unterschiedlichen Antriebsarten angeboten – von Benzinmotoren bis hin zu ausschließlich elektrischen Varianten. Zu den Designmerkmalen zählen eine markante Präsenz und eine unverwechselbare LED-Lichtsignatur. Zudem sollen ein modernes Interieur, Liebe zum Detail und Technologien zur Vereinfachung des Alltags das Fahrerlebnis verbessern.

Mit einer Länge von weniger als 4,50 Metern sollen sowohl der Fiat Grizzly als auch der Fiat Grizzly Fastback hohe Praktikabilität bieten. Fiat hebt dabei den großzügigen Innenraum und ein in dieser Klasse vorbildliches Kofferraumvolumen hervor. Diese Eigenschaften werden als zentrale Elemente der Positionierung beider Modelle genannt.

Im Rahmen der globalen Strategie von Fiat werden die neuen Fahrzeuge an mehreren Standorten weltweit produziert. Die Fertigung soll Wettbewerbsfähigkeit, Flexibilität sowie Nähe zu den Schlüsselmärkten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika gewährleisten. Der Marktstart des Grizzly und des Grizzly Fastback ist für die zweite Jahreshälfte 2026 in Europa, dem Nahen Osten und Afrika vorgesehen.

Preise werden noch nicht genannt. Die offizielle Enthüllung der Grizzly-Reihe wird für die Pariser Automobilmesse im Oktober erwartet. Sie basiert laut Berichten auf der kostenorientierten „Smart Car Plattform“ von Stellantis, die bereits beim Grande Panda, Citroën C3 und Opel Frontera zum Einsatz kommt.