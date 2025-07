Lamborghini verschiebt vollelektrischen Urus

Lamborghini hat seine Supersportwagen-Palette auf Plug-in-Hybridantrieb umbestellt, auch das SUV Urus fährt nun als Teilzeitstromer vor. Bei Elektroautos bremst die Volkswagentochter und verschiebt eine rein batteriebetriebene Version des Urus. Das erste E-Auto der Marke wird eine neue Baureihe, die sich ebenfalls noch einmal verzögern könnte.

Der Urus werde auch in der nächsten Generation als Plug-in-Hybrid gebaut, nachdem die vollelektrische Variante auf die Mitte des nächsten Jahrzehnts verschoben wurde. Das sagte Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann gegenüber Autocar. Er begründete die Entscheidung mit der Unvorhersehbarkeit der sich ständig ändernden Vorschriften. Diese können auch die Einführung des ersten Elektroautos des Herstellers, einer Serienversion des Lanzador-Konzepts, verzögern. Hier wurde bisher 2029 als Termin für den Marktstart genannt.

Der Urus, das meistverkaufte Modell von Lamborghini, sollte eigentlich in seiner nächsten Generation noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden. Das wurde angekündigt, als das Modell im Jahr 2024 zum reinen Plug-in-Hybrid wurde. Winkelmann sagte nun jedoch, dass der Urus nun in einer neuen Generation als Plug-in-Hybrid weitergeführt werde. Der Lamborghini-Chef deutete an, dass der nächste Urus 2029 kommt. Die E-Auto-Variante könnte erst 2035 starten – in dem Jahr, in dem alle in Europa verkauften Neuwagen ohne Auspuffemissionen fahren sollen.

Die Volkswagen-Konzernschwester Porsche hat beschlossen, den aktuellen Verbrenner-Cayenne – einen Zwilling des Urus – neben dem neuen Elektroauto zu verkaufen. Damit reagiert Porsche auf die weniger dynamisch als erwartet ausfallende E-Auto-Nachfrage. Auf die Frage, ob der Elektro-Urus früher als 2035 starten und wie der Cayenne neben dem Verbrenner-SUV der dritten Generation verkauft werden könnte, sagte Winkelmann: „Jetzt, wo wir uns für die nächste Generation entschieden haben, haben wir genug Zeit, um zu sehen, was in Bezug auf die Akzeptanz, die Vorschriften, die Infrastruktur und nicht zuletzt auch in Bezug auf den Generationswechsel passiert.“

Zum Lanzador sagte der CEO, dass Ende des Jahrzehnts die richtige Zeit für eine Serienversion des Elektroautos sein sollte. Die finale Entscheidung werde aber erst Anfang kommenden Jahres getroffen. Der erste Vollstromer von Lamborghini wurde bereits von 2028 auf 2029 verschoben. „Wir haben das Auto bereits verzögert, weil wir gesehen haben, dass die Annahmekurve der Elektrifizierung rund um den Globus unter der Prognose liegt, die wir vor ein paar Jahren hatten“, erklärte Winkelmann.