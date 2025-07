Studie: Chinas Autobauer sind Taktgeber der globalen Mobilitätswende

Laut dem „Global Automotive Outlook 2025“ der Beratung AlixPartners stellt China mit seinem „New Operating Model“ (Neues Betriebsmodell) aktuell die treibende Kraft im globalen Wandel der Automobilindustrie dar. Während die Branche weltweit unter schwachem Wachstum, hohen Kosten und „gestrandeten“ E-Auto-Investitionen im Westen leide, setzten chinesische Hersteller neue Maßstäbe in Effizienz, Innovation und Geschwindigkeit.

Die Analyse betont, dass sich westliche Autohersteller und Zulieferer an erfolgreichen Strategien aus dem chinesischen Markt orientieren sollten. Zwar dauern demnach die Preiskämpfe in China an, sie verlagern sich jedoch zunehmend auf „verdeckte“ Wettbewerbsfaktoren. Führende chinesische Automobilhersteller und -zulieferer nutzen dies als Grundlage für internationale Expansion.

AlixPartners prognostiziert, dass chinesische Hersteller ihren Marktanteil in Europa bis 2030 verdoppeln und auf 10 Prozent steigern werden. Gleichzeitig wird eine Produktionsausweitung um 800.000 Fahrzeuge in Europa erwartet, während europäische Hersteller bis zu 400.000 Einheiten an Kapazität abbauen könnten. Dieser Strukturwandel hat zur Folge, dass europäische Zulieferer Vermögenswerte im Wert von über 18 Milliarden US-Dollar zum Verkauf stellen.

Chinas Handelskonflikt mit den USA führt voraussichtlich zu Zöllen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar bis 2026. Zahlreiche US-Unternehmen denken daher über eine Verlagerung ihrer Lieferketten außerhalb der Volksrepublik nach, um die Auswirkungen zu mindern.

„Enorme Fortschritte bei Technologie und Kosten“

„China ist einer der wettbewerbsintensivsten NEV-Märkte (New Energy Vehicle) der Welt, mit intensiven Preiskämpfen, schnellen Innovationen und neuen Marktteilnehmern, die die Messlatte ständig höher legen“, sagt Stephen Dyer von AlixPartners. Das habe zu enormen Fortschritten bei Technologie und Kosten geführt, erschwere jedoch gleichzeitig die Erreichung nachhaltiger Profitabilität. Langfristiger Erfolg werde nur jenen gelingen, „die sich schnell anpassen, effizient skalieren und sich sowohl nationalen als auch globalen Herausforderungen stellen können“.

„Da sich das Wachstum im eigenen Land verlangsamt und die globalen Handelsbarrieren zunehmen, müssen sich chinesische E-Auto-Hersteller auf den Aufbau starker Marken, Investitionen in fortschrittliche Technologien wie autonomes Fahren und die Lokalisierung von Aktivitäten in internationalen Schlüsselmärkten konzentrieren“, so Dyer.

Chinas Automarkt konsolidiert sich

Die Konsolidierung des chinesischen NEV-Marktes – NEV/New Energy Vehicle steht im Wesentlichen für Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge – schreitet der Studie zufolge voran. Von derzeit 129 Marken dürften laut Prognose bis 2030 nur 15 finanziell überlebensfähig sein und dann rund drei Viertel des Marktanteils halten. Einige führende Hersteller haben bereits die Gewinnschwelle erreicht, was langfristiges Wachstum möglich erscheinen lässt.

„Während einige Marken wahrscheinlich aus dem Markt ausscheiden oder sich konsolidieren werden, werden diese Veränderungen eine wettbewerbsfähigere und innovativere Landschaft für Chinas NEV-Industrie schaffen, die durch ein neues Betriebsmodell angetrieben wird, das sich auf Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und agile Entscheidungsfindung konzentriert“, so die Berater.

„Die Exporte chinesischer Hersteller haben sich aufgrund von Zöllen und geopolitischer Unsicherheit verlangsamt, aber der Export von Chinas ‚New Operating Model‘ – angetrieben durch Partnerschaften und Joint Ventures – gewinnt an Zugkraft“, so Yichao Zhang. „Dieses Modell ermöglicht es den Automobilherstellern, Fahrzeuge doppelt so schnell auf den Markt zu bringen, mit 40 bis 50 Prozent weniger Investitionen und einem Kostenvorteil von 30 Prozent, und das bei einem raschen Wachstum intelligenter Fertigung.“