Nissan: Neuer Elektro-Micra „ein eleganteres Modell“, weibliche Kunden im Fokus

Nissan hat im Mai den neuen Micra vorgestellt. Die Baureihe ist künftig ein Elektroauto mit Technologie des Partner Renaults. Mit dem Kleinwagen haben die Japaner vor allem auch weibliche Autofahrer im Visier.
„Der Micra ist ein eleganteres Modell, das mehr weibliche Käufer anziehen wird, während der Renault 5 ein sportlicheres, maskulineres Modell ist”, sagte Alexandre Armada von Nissans Produktplanung in Europa gegenüber Automotive News Europe.
Der Renault 5 ist der Technikspender des neuen Micra. Änderungen an der Front und am Heck verleihen dem Nissan seine eigene optische Persönlichkeit, obwohl er das Dach und die Seitenfenster des Renault 5 übernommen hat. Nissans Designstudio in London hat laut Automotive News auch alle Karosserieteile neu gestaltet, um das Modell weiter vom französischen Technikspender zu unterscheiden. Dazu gehörten auch die ausgeprägten Radkästen, die den Micra robuster wirken lassen sollen.
Im Innenraum ist der mittlere Teil des Lenkrads des Micra speziell für das Nissan-Modell konzipiert. Technologisch besteht zudem ein Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen darin, dass die Ein-Pedal-Funktion des Japaners das Fahrzeug vollständig zum Stillstand bringen kann. Der Renault 5 bietet diese Funktion nicht.
Gemeinsam bieten die beiden Elektroautos für die Kunden insbesondere die Wahl zwischen einer 40- oder 52-kWh-Batterie, einem Elektromotor mit 90 oder 110 kW (122/150 PS) sowie einer Reichweite von 419 Kilometern nach WLTP-Norm mit der größeren Batterie und 319 Kilometern mit der kleineren. Das Aufladen der Batterie von 15 Prozent auf 80 Prozent ist in bis zu 30 Minuten möglich.
Hinzu kommen noch eine serienmäßige Wärmepumpe, ein Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, Toterwinkel- und Spurwechselwarnung, in das Infotainment-System integriertes Google Maps und die Fähigkeit zu Over-the-Air-Updates. Der Preis steht noch nicht fest.
Hergestellt wird der Micra der sechsten Generation von Renaults Elektroauto-Sparte Ampere in Douai in Frankreich. Elektrisch gab es das Modell bisher nicht, künftig ist dies die einzige Antriebsart.
In Europa rechnet Nissan dem Bericht zufolge damit, dass Besitzer des 2022 ausgelaufenen Vorgängermodells etwa 20 Prozent der Verkäufe des neuen Micra ausmachen werden. Weitere 20 Prozent werden voraussichtlich Nissan-Kunden sein, die entweder den vollelektrischen Leaf oder das kompakte SUV Juke mit Verbrennungsmotor in Zahlung geben. Der Großteil der Autokäufer, nämlich 60 Prozent, wird voraussichtlich von konkurrierenden Herstellern kleiner Crossover-Modelle gewonnen werden.
Kommentare
Elvenpath meint
Was für ein peinliches, ewiggestriges Geschreibsel.
Garibaldiz meint
Bei Mitsubishi soll der R5 ja als umgelabelter neuer Spacestar Electric kommen. Mal gespannt wie der dort dann preislich liegt.
E.Korsar meint
Die Aussage passt zu den Bildern, die er so im Internet hochlädt. :-D
Verkauft ihr den dann in der Standardfarbe rosa? Vielleicht noch Pril-Blumen dazu? Und im Kofferraum ein Pfund Kaffee mit dem Verwöhn-Aroma.
Gender-Marketing aus den 80ern ist zurück.
Favone meint
Dazu blau als feminine Farbe? Passt irgendwie nicht die Bildauswahl.
Mike meint
In anderen Ländern ist der Nissan gleich wie der Renault 5 eingepreist. Warum sollte ich dann zu einer (schlechten) Kopie greifen, wenn ich für den gleichen Preis das Original haben kann? Technisch unterscheiden sie sich ja nicht.
E.Korsar meint
Steht doch im Text. Renault 5 für Jungs, Nissan Micra für Mädchen. Definitiv nicht meine Meinung.
Couch Kartoffel meint
Schöne Kopie des Renault 5 Electric. Nach der Beendigung der Kooperation mit Mitsubishi und Nissan sowie einem Verlust von 12.5 Milliarden Euro im letzten Quartal auf die Beteiligung, wird es in Zukunft kein Badge Engineering mehr bei Mitsubishi wie dem Colt und ASX sowie Nissan Micra mehr geben. Nach der Einstellung des Mitsubishi Spacestar in Europa, der 50 Prozent des Absatzes ausmachte, wird sich Mitsubishi ohne Nachfolger aus Europa endgültig verabschieden
Stefan meint
Die Scheinwerfer und Rückleuchten sind runder gestaltet, nicht so eckig, also „weiblicher“.
One-Pedal-Drive bis zum Stillstand ist auch eine Softwarefunktion.
M. meint
Da das unter dem Blech (und auch das meiste Blech) nur ein R5 ist, ist diese Funktion wahrscheinlich auch nicht mehr als ein SW-Update.
E.Korsar meint
Ne, da hat Alexandre Armada bestimmt seine Finger im Spiel. One-Pedal für die schwachen Frauen und maskulines Treten des Bremspedals für die echten Männer. /EINDEUTIG SATIRE
M. meint
Hauptsache ist eigentlich, dass man es einstellen kann. OPD ist toll in der Stadt, aber nervig bis zum Anschlag auf der Autobahn.