Nissan: Neuer Elektro-Micra „ein eleganteres Modell“, weibliche Kunden im Fokus

Nissan hat im Mai den neuen Micra vorgestellt. Die Baureihe ist künftig ein Elektroauto mit Technologie des Partner Renaults. Mit dem Kleinwagen haben die Japaner vor allem auch weibliche Autofahrer im Visier.

„Der Micra ist ein eleganteres Modell, das mehr weibliche Käufer anziehen wird, während der Renault 5 ein sportlicheres, maskulineres Modell ist”, sagte Alexandre Armada von Nissans Produktplanung in Europa gegenüber Automotive News Europe.

Der Renault 5 ist der Technikspender des neuen Micra. Änderungen an der Front und am Heck verleihen dem Nissan seine eigene optische Persönlichkeit, obwohl er das Dach und die Seitenfenster des Renault 5 übernommen hat. Nissans Designstudio in London hat laut Automotive News auch alle Karosserieteile neu gestaltet, um das Modell weiter vom französischen Technikspender zu unterscheiden. Dazu gehörten auch die ausgeprägten Radkästen, die den Micra robuster wirken lassen sollen.

Im Innenraum ist der mittlere Teil des Lenkrads des Micra speziell für das Nissan-Modell konzipiert. Technologisch besteht zudem ein Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen darin, dass die Ein-Pedal-Funktion des Japaners das Fahrzeug vollständig zum Stillstand bringen kann. Der Renault 5 bietet diese Funktion nicht.

Gemeinsam bieten die beiden Elektroautos für die Kunden insbesondere die Wahl zwischen einer 40- oder 52-kWh-Batterie, einem Elektromotor mit 90 oder 110 kW (122/150 PS) sowie einer Reichweite von 419 Kilometern nach WLTP-Norm mit der größeren Batterie und 319 Kilometern mit der kleineren. Das Aufladen der Batterie von 15 Prozent auf 80 Prozent ist in bis zu 30 Minuten möglich.

Hinzu kommen noch eine serienmäßige Wärmepumpe, ein Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, Toterwinkel- und Spurwechselwarnung, in das Infotainment-System integriertes Google Maps und die Fähigkeit zu Over-the-Air-Updates. Der Preis steht noch nicht fest.

Hergestellt wird der Micra der sechsten Generation von Renaults Elektroauto-Sparte Ampere in Douai in Frankreich. Elektrisch gab es das Modell bisher nicht, künftig ist dies die einzige Antriebsart.

In Europa rechnet Nissan dem Bericht zufolge damit, dass Besitzer des 2022 ausgelaufenen Vorgängermodells etwa 20 Prozent der Verkäufe des neuen Micra ausmachen werden. Weitere 20 Prozent werden voraussichtlich Nissan-Kunden sein, die entweder den vollelektrischen Leaf oder das kompakte SUV Juke mit Verbrennungsmotor in Zahlung geben. Der Großteil der Autokäufer, nämlich 60 Prozent, wird voraussichtlich von konkurrierenden Herstellern kleiner Crossover-Modelle gewonnen werden.