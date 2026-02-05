Nissan gewährt bis zu 8500 Euro „Bonus“ für Elektroautos

Mit der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie ist die Anschaffung eines Stromers in diesem Jahr bis zu 6000 Euro erschwinglicher. Nissan legt noch etwas obendrauf: Zusammen mit dem „Nissan Bonus“ steigt die maximale Ersparnis je nach Modell und individuellen Fördervoraussetzungen auf bis zu 14.500 Euro.

Das aktuelle Elektroauto-Portfolio der Japaner umfasst neben dem Kleinwagen Micra noch den Hochdachkombi Townstar EV, den mittelgroßen Crossover Ariya und demnächst den neuen kompakten Leaf. Je nach Modell kommen auf die bis zu 6000 Euro staatliche Prämie von Nissan nochmal 8500 Euro Nachlass hinzu.

Nissan nennt mehrere Beispiele. So beträgt der „Nissan Bonus“ 3600 Euro für den Micra im Leasing, die Preise starten dadurch ab 24.352 Euro zuzüglich 990 Euro Überführungskosten. Wer in den Genuss der vollen E-Auto-Prämie kommt, kann hier für unter 20.000 Euro einsteigen.

Der Ariya in der Basisversion startet bei einer Finanzierung bei 36.532 Euro plus 990 Euro Überführungskosten inklusive 6900 Euro Nissan-Nachlass, bis zu 8500 Euro Bonus sind bei dieser Baureihe möglich. Der Townstar EV Kombi wird im Leasing für 35.578 Euro zuzüglich 990 Euro Überführungskosten angeboten, hier beträgt der „Nissan Bonus“ 900 Euro.

„Neben den attraktiven Leasing- und Finanzierungskonditionen bietet Nissan auch überzeugende Bar-Angebote an – die staatliche E-Auto-Förderung ist mit allen Angebotsarten kombinierbar“, teilt der Hersteller mit.

Der „Nissan Bonus“ gilt dabei nur für Privatkunden und für Kaufverträge, die bis zum 31.03.2026 abgeschlossen werden. Er wird unabhängig von staatlichen Förderungen gewährt, auch für Hybride und reine Verbrenner. Die Aktion wird nur bei teilnehmenden Händlern geboten.