Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:
Juli-Analyse: E-Autos werden nun von „echten“ Kunden gekauft
Während im Fahrzeugbau im Juli 2025 weniger Elektroautos registriert wurden, wachsen deren Anteile im Privat- und Flottenmarkt deutlich. Mehr »
BYD bestätigt: Luxusmarke Yangwang kommt nach Europa
BYD bringt Yangwang in Europa mit den Modellen U8, U9 und U7 ins Luxussegment. In China verkauft die Marke bereits seit 2023 Elektroautos. Mehr »
Tesla Semi soll 2026 in Volumenproduktion übergehen
Teslas Elektro-Lkw Semi soll mit Verzögerung 2026 in die Volumenproduktion übergehen. Das bekräftigte CEO Elon Musk nun noch einmal. Mehr »
Neuer Tesla Roadster könnte sich an die Straße saugen
Tesla plant ein System mit Sauggeräten, das den Roadster auf den Asphalt pressen und in unter 1 Sekunde von 0 auf 100 km/h bringen könnte. Mehr »
Polestar 3 stellt Guinness-Reichweitenrekord für Elektro-SUV auf
Der Polestar 3 hat den Guinness-Weltrekord für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke eines Elektroauto-SUV gebrochen. Mehr »
Ford stellt neue Elektroauto-Plattform und neues Fertigungssystem vor
Ford kündigt eine neue Plattform und ein neues Produktionssystem für erschwingliche Elektroautos an. Das erste Modell soll 2027 starten. Mehr »
Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern sinkt deutlich
Der Preisabstand zwischen E-Autos und Verbrennern liegt laut Experte Dudenhöffer unter 3000 Euro. Noch 2024 war er mehr als doppelt so hoch. Mehr »
Leapmotor C10: Allrad-Version kommt mit 430 kW und 800 Volt
Der chinesische Elektroauto-Hersteller Leapmotor stellt mit dem C10 Design 81,9 kWh AWD sein neues Topmodell im Segment der SUV vor. Mehr »
Kommentare
Kirky meint
Die Auswahl der sogenannten „beliebtesten“ Artikel ist manchmal doch schon schwer nachzuvollziehen. Aber frei nach Albert Einstein. Gott würfelt nicht.
Vandamt meint
Anhand welcher Kriterien werden die beliebtesten Artikel der Woche ausgewählt?
Eine Anzahl der Aufrufe im Ranking ist nicht zu erkennen. Nimmt man die Anzahl der Kommentare als Hilfsindikator, so fällt auf, dass Artikel mit 16 Kommentaren wie Juli-Analyse: E-Autos der beliebteste sein soll. Ebenso der Artikel mit 13 Kommentaren wie Fords neue Elektroauto Plattform mit 13 Kommentaren. Andere Artikel mit weit über 100 Kommentare sind nicht aufgeführt.
Auffällig ist zudem, dass 2 Artikel zu Telsa aufgeführt sind und generell viel über belanglose Berichte von Smitruck über Roadstar bis zur fehlenden Teilnahme an der IAA über die Firma berichtet wurde, ohne das es Neuigkeiten zu diesen Themen gab.
Mäx meint
Alles gekauft
Mein aufklärender Kommentar wird aber leider aus diesem Grund nicht freigeschaltet.
Alles gleichgeschaltete Presse Propaganda von den deutschen OEM.
Tim Leiser meint
Max lügt. In Wahrheit wollen dich die Leute von der Redaktion ärgern.
Mäx meint
Wie ich lüge?!?!?!?!?!?!?
Mein Kommentar deckt glasklar und nachweislich eure Machenschaften auf!!1!!11!
Aber schon klar, Geld regiert die Welt und so.
Würde ich daher auch nicht veröffentlichen.
Tim Leiser meint
Beweise!!!!!?
Mäx meint
Du hast die Beweise doch längst!!1!!11!
Musst Sie nur veröffentlichen!1!!11!
Tim Leiser meint
Die Markierung als „meistgelesen“ folgt einem festen Schema und einer flexiblen Logik, die auf stabilen, aber jederzeit veränderbaren Parametern beruht. Während messbare Klickzahlen nur gelegentlich eine Hauptrolle spielen, fließen gleichzeitig unsichtbare Metriken ein, deren Einfluss je nach irrelevanter Relevanz schwankt. Dabei ist alles absolut empirisch und fix. Manche Artikel erreichen dadurch Spitzenwerte, ohne oft gelesen zu werden, während andere trotz hoher Abrufzahlen unsichtbar bleiben – ein klarer Beweis für die Konsistenz des Systems. Grundsätzlich werden aber die Artikel angezeigt, die am öftesten geklickt wurden. Die zugrunde liegende Bewertung ist sowohl statisch als auch dynamisch und basiert auf Algorithmen, die ständig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass nichts bleibt, wie es niemals war.
EV1 meint
Danke Tim für die verständliche und überaus logische Erklärung.
Da hätte ich auch selber drauf kommen müssen. ;-)