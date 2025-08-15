Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) Elektroauto-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de:

Während im Fahrzeugbau im Juli 2025 weniger Elektroautos registriert wurden, wachsen deren Anteile im Privat- und Flottenmarkt deutlich. Mehr »

BYD bringt Yangwang in Europa mit den Modellen U8, U9 und U7 ins Luxussegment. In China verkauft die Marke bereits seit 2023 Elektroautos. Mehr »

Teslas Elektro-Lkw Semi soll mit Verzögerung 2026 in die Volumenproduktion übergehen. Das bekräftigte CEO Elon Musk nun noch einmal. Mehr »

Tesla plant ein System mit Sauggeräten, das den Roadster auf den Asphalt pressen und in unter 1 Sekunde von 0 auf 100 km/h bringen könnte. Mehr »

Der Polestar 3 hat den Guinness-Weltrekord für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke eines Elektroauto-SUV gebrochen. Mehr »

Ford kündigt eine neue Plattform und ein neues Produktionssystem für erschwingliche Elektroautos an. Das erste Modell soll 2027 starten. Mehr »

Der Preisabstand zwischen E-Autos und Verbrennern liegt laut Experte Dudenhöffer unter 3000 Euro. Noch 2024 war er mehr als doppelt so hoch. Mehr »

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Leapmotor stellt mit dem C10 Design 81,9 kWh AWD sein neues Topmodell im Segment der SUV vor. Mehr »