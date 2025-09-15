Tesla sieht trotz Problemen Chancen für deutsches Werk

US-Elektroautobauer Tesla blickt trotz schwieriger Marktbedingungen optimistisch auf die Entwicklung seines Werks in Grünheide nahe Berlin. Werksleiter André Thierig erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das Unternehmen „sehr gute Signale“ für den deutschen Standort sehe und „eine sehr gute aktuelle Absatzlage“ habe. Deshalb habe man die Produktionsplanung für das dritte und vierte Quartal nach oben korrigiert.

Auch die internationale Nachfrage zeigt laut Thierig positive Tendenzen: „Wir beliefern in deutlich mehr als 30 Märkte, und sehen da definitiv einen positiven Trend.“ Während sich der Absatz weltweit positiv entwickelt, kämpft Tesla auf dem deutschen Markt mit Herausforderungen. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wurden im August rund 1.400 E-Autos der Marke neu zugelassen – ein Rückgang von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gleichzeitig gewinnen chinesische Hersteller mit ihren Stromern in Deutschland an Boden.

Ein Grund für den allgemeinen Absatzrückgang bei Elektroautos in Deutschland liegt im Wegfall staatlicher Förderungen. Die Bundesregierung hatte vereinbart, E-Mobilität mit Kaufanreizen zu unterstützen. Aktuell soll zumindest der Kauf von reinen Stromern für Unternehmen steuerlich attraktiver gestaltet werden.

In der politischen Debatte sorgt zudem die Diskussion um ein mögliches Aus für das geplante EU-„Verbrenner-Verbot“ ab 2035 für Unsicherheit. Thierig warnt eindringlich vor den Folgen eines Rückziehers: Die Diskussion könne der E-Autoindustrie in Ostdeutschland erheblich schaden. Er fordert daher ein klares politisches Bekenntnis zur Förderung der Elektromobilität.

Konkret sollen ab 2035 keine mit fossilen Kraftstoffen betriebene Verbrennerfahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen. Die Autobranche und auch Politiker wehren sich dagegen, die EU-Kommission scheint jedoch an ihrem Kurs festzuhalten und allenfalls kleinere Ausnahmen in Betracht zu ziehen.

Seit März 2022 produziert Tesla in der „Gigafactory“ Berlin-Brandenburg Elektroautos. Aktuell beschäftigt das Unternehmen dort nach eigenen Angaben rund 11.000 Mitarbeitende. Trotz der wachsenden Nachfrage ist ein geplanter Ausbau der Produktionsstätte derzeit gestoppt. Grund ist die unsichere Marktlage. Der Ausbau würde neue Gebäude auf dem bestehenden Gelände sowie eine Erweiterung mit einem Güterbahnhof umfassen.