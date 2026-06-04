Seat startet Produktion von Cupra Raval und VW ID. Polo in Spanien

Das Werk von Seat & Cupra in Martorell hat die Produktion des Cupra Raval und des VW ID. Polo aufgenommen. Zu dem Projekt gehören vier vollelektrische Kleinwagen-Modelle von drei Marken der Volkswagen-Gruppe, die alle in Spanien hergestellt werden. Seat & Cupra leitet das Projekt im Auftrag der Markengruppe Core des Konzerns.

„Mit dem Cupra Raval und dem Volkswagen ID. Polo starten wir nicht nur die Produktion von zwei Modellen, sondern stellen auch unsere Fähigkeit unter Beweis, die Zukunft der Mobilität anzuführen und zu gestalten“, so der CEO von Seat & Cupra Markus Haupt. „Wir haben unsere Transformation abgeschlossen, mehr als drei Milliarden Euro in Martorell investiert und einen tiefgreifenden kulturellen Wandel vorangetrieben. Damit ist Martorell heute ein industrieller Schlüsselstandort. Und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir bereit sind, Europa von Spanien aus zu elektrifizieren.“

Die sogenannte urbane Elektrofahrzeugfamilie basiert auf einer gemeinsamen Plattform. Das soll Komplexität und Produktionskosten reduzieren und umfasst vier unterschiedliche Modelle. Thomas Schäfer, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, CEO der Marke Volkswagen und verantwortlich für die Markengruppe Core nannte Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro. Konzernchef Oliver Blume sagte, die urbane Elektrofahrzeugfamilie komme „aus Europa, für Europa“. Der Volkswagen-Konzern investiere mehrere Milliarden, um Spanien zu einem zentralen Knotenpunkt der Elektromobilität zu machen.

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Der rund vier Meter lange ID. Polo ist die erste vollelektrische Version des VW-Bestsellers im Kleinwagensegment. Er bietet unter anderem eine WLTP-Reichweite von bis zu 454 Kilometern, den neuen Connected Travel Assist einschließlich automatischer Ampelerkennung, One-Pedal-Drive oder die Vehicle-to-Load-Funktion, die das Elektroauto zu einer mobilen Stromquelle für Geräte wie E-Bikes macht.

Der Cupra Raval ist ebenfalls vier Meter lang und kommt in drei Ausführungen auf den Markt. Er basiert wie der ID. Polo auf der MEB+-Plattform von Volkswagen und bietet eine Reichweite von bis zu rund 450 Kilometern. Der Fokus beim neuen Cupra-Kleinwagen liegt markentypisch auf dynamischem Fahren und sportlich-markantem Design, während beim VW-Pendant die Praktikabilität im Mittelpunkt steht.