Seat startet Produktion von Cupra Raval und VW ID. Polo in Spanien

Das Werk von Seat & Cupra in Martorell hat die Produktion des Cupra Raval und des VW ID. Polo aufgenommen. Zu dem Projekt gehören vier vollelektrische Kleinwagen-Modelle von drei Marken der Volkswagen-Gruppe, die alle in Spanien hergestellt werden. Seat & Cupra leitet das Projekt im Auftrag der Markengruppe Core des Konzerns.
„Mit dem Cupra Raval und dem Volkswagen ID. Polo starten wir nicht nur die Produktion von zwei Modellen, sondern stellen auch unsere Fähigkeit unter Beweis, die Zukunft der Mobilität anzuführen und zu gestalten“, so der CEO von Seat & Cupra Markus Haupt. „Wir haben unsere Transformation abgeschlossen, mehr als drei Milliarden Euro in Martorell investiert und einen tiefgreifenden kulturellen Wandel vorangetrieben. Damit ist Martorell heute ein industrieller Schlüsselstandort. Und wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir bereit sind, Europa von Spanien aus zu elektrifizieren.“
Die sogenannte urbane Elektrofahrzeugfamilie basiert auf einer gemeinsamen Plattform. Das soll Komplexität und Produktionskosten reduzieren und umfasst vier unterschiedliche Modelle. Thomas Schäfer, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, CEO der Marke Volkswagen und verantwortlich für die Markengruppe Core nannte Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro. Konzernchef Oliver Blume sagte, die urbane Elektrofahrzeugfamilie komme „aus Europa, für Europa“. Der Volkswagen-Konzern investiere mehrere Milliarden, um Spanien zu einem zentralen Knotenpunkt der Elektromobilität zu machen.
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Der rund vier Meter lange ID. Polo ist die erste vollelektrische Version des VW-Bestsellers im Kleinwagensegment. Er bietet unter anderem eine WLTP-Reichweite von bis zu 454 Kilometern, den neuen Connected Travel Assist einschließlich automatischer Ampelerkennung, One-Pedal-Drive oder die Vehicle-to-Load-Funktion, die das Elektroauto zu einer mobilen Stromquelle für Geräte wie E-Bikes macht.
Der Cupra Raval ist ebenfalls vier Meter lang und kommt in drei Ausführungen auf den Markt. Er basiert wie der ID. Polo auf der MEB+-Plattform von Volkswagen und bietet eine Reichweite von bis zu rund 450 Kilometern. Der Fokus beim neuen Cupra-Kleinwagen liegt markentypisch auf dynamischem Fahren und sportlich-markantem Design, während beim VW-Pendant die Praktikabilität im Mittelpunkt steht.
Kommentare
David meint
Gnade Gott der Konkurrenz. Hier ist das 25.000 € Auto. Es läuft vom Band, Großserie. Sieht sehr gut aus.
Paule meint
David meint
01.08.2024 um 18:23
Der MEB wird ja jetzt auch gnadenlos ausgerollt!
Heute:
Die MEB-Plattform von Volkswagen hat sich als kostspielige und technologisch begrenzte Übergangslösung erwiesen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Nachfolgearchitektur SSP hat VW auch den Plan einer milliardenschweren Neuentwicklung (MEB+) verworfen.
Nun „Gnade Gott der Konkurrenz“.
So viel Gnade ist wirklich gnädig!
David meint
Ich verzeihe dir deine Unkenntnis. Das muss sowieso die Grundhaltung sein, wenn man mit dir diskutieren möchte.
Die MEB+ gibt es bereits. Sie ist eine Evolution, eine Modellpflege, also nicht Entfeinerung wie bei deinem Lieblingshersteller. Sie besteht u.a. aus Android Automotive, der sukzessiven Einführung der Einheitszelle und einem neuen Basismotor APP290 mit neuem Inverter, ebenso einer neuen Wärmepumpe weiterhin mit CO2 statt mit hochgiftigem Gemisch wie bei einem amerikanischen Unternehmen.
In der Frontvariante wird sie gerade ausgeliefert als ID.Polo oder Cupra Ravall. Die SSP hat noch Zeit. Die Konkurrenz macht nämlich keinen Druck, leckt nur Wunden. Da muss man nichts überstürzen. Oder wo ist das Tesla Model 2? Gibt es nicht!
Plugaroundworld meint
Es gibt hier Sprachverwirrung.
Denn zu Beginn sollte die MEB+ Plattform die nächste Stufe von MEB (ID.3, etc…. mit heckantrieb) sein und es sollte eine MEB small geben (Frontantrieb, kleinerer Radstand).
Nun wird genau diese Small Plattform mit MEB+ bezeichnet.
Die Renovierung der alten MEB Plattform hat jetzt auch stattgefunden (ID.3 neo, etc)…
Man sollte jetzt nicht alles in einen Topf werfen, die Akkus sind z. B. verschieden bei den beiden Plattformen.
Htr meint
Richtig der MEB war schon immer nur als mäßiger Übergang geplant. Erst mit dem SSP kommen geplant die echten Volumenmodelle.
Ossisailor meint
Da wollen wir hoffen, dass es läuft. Der Konzern muss derzeit kämpfen, weil er in einigen Märkten Marktanteile verliert.
David meint
Der Weltmarkt ist so wie er ist. Das betrifft alle Unternehmen, aber VW am wenigsten. Sie haben ein stabilen Heimatmarkt und einen stabilen Heimatkontinent. Auch in China sieht es wieder ganz gut aus. Vor allen Dingen könnte man ja schwere Zeiten aushalten, weil die Firma durch den VW Vertrag extrem abgesichert ist. Nur gibt es gar keine schweren Zeiten. Das erste Quartal hatte 3,3 % Marge, also 50 % mehr als Tesla hatte.
NeutralMatters meint
Dieses pathetische Aufblähen eines Produktionsstarts ist absolut unangebracht, kein Wunder mag niemand VAG und Tesla, bei dieser Fanbase.
hu.ms meint
Es gibt ja seit jahren schon BEV im kleinwagensegment: z.b. Corsa, Mini, eC3 und ein sehr günstiger dacia.
Hatten alle bisher nur geringe zulassungszahlen.
Mal sehen wie das mit den VW-konzern-vierlingen im B-segment so laufen wird…
Ach ja: Für 25K kauft kaum jemand. Genauso wie bei den konzern-stinkern wird immer kostenpflichtige zusatzausstattung geordert, mindestend metallic, alu und oft auch abstandstempomat und andere assistenten. Das, zusammen mit dem großen 52er-akku, und rabatt ab, landet man meist bei 30K.
Haubentaucher meint
– too little too late –
VW tut alles dafür die gestreckten CO2-Vorgaben wieder zu failen.