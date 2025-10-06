Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen September 2025

Im September 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 235.528 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 12,8 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 63.047 gegenüber dem Vorjahresmonat um -5,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 26,8 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 28.871 Fahrzeugen nach einem Minus von 7,2 Prozent bei 12,3 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 45.495 Neuzulassungen auf ein Plus von 31,9 Prozent und einen Anteil von 19,3 Prozent. Des Weiteren wurden 97.212 Hybride (+28,9 %/41,3 %) neu zugelassen, darunter 27.685 Plug-in-Hybride (+85,4 %/11,8 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,8 Prozent nach unten und lag bei 102,8 g/km.
Kommentare
Stromspender meint
Nun ja, immerhin sind über das Jahr 2025 betrachtet in den ersten neun Monaten mit 382.000 E-Autos schon mehr (neu) zugelassen worden als im gesamten „Seuchenjahr“ 2024.
Leider dümpelt der Anteil an den Neuzulassungen weiter nur zwischen 18 und 19 Prozent herum…
M. meint
Wer von euch hat den Togg gekauft?
ID.alist meint
Tesla mit 3404 Zulassungen verlässt das Tal der Tränen. BYD mit Hilfe von PHEVS schafft es trotzdem nicht den Erzrivalen im wichtigsten Europäischen Markt zu überholen(3255).
Ossisailor meint
Verläßt das Tal der Tränen? Im September 2024 waren es noch 3.758. Das ist ein Rückgang von – 10,6 % bei einem um 31 % wachsenden BEV-Markt in D. Da können einem schon noch die Tränen kommen, wenn man die Marke mögen wollen täte.