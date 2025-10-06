Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen September 2025

Im September 2025 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 235.528 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 12,8 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 63.047 gegenüber dem Vorjahresmonat um -5,9 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 26,8 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 28.871 Fahrzeugen nach einem Minus von 7,2 Prozent bei 12,3 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 45.495 Neuzulassungen auf ein Plus von 31,9 Prozent und einen Anteil von 19,3 Prozent. Des Weiteren wurden 97.212 Hybride (+28,9 %/41,3 %) neu zugelassen, darunter 27.685 Plug-in-Hybride (+85,4 %/11,8 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Personenkraftwagen ging im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,8 Prozent nach unten und lag bei 102,8 g/km.

