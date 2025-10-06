VW passt Händlervergütung für Elektroauto-Verkäufe an

Volkswagen Pkw wird ab Anfang kommenden Jahres die Vergütung seiner Händler für den Verkauf von Elektroautos (BEV) deutlich senken. Statt bisher sechs Prozent Grundmarge und vier Prozent Zusatzmarge sollen die Partner künftig nur noch zwei Prozent Zusatz erhalten. Die flexible Vergütung über Boni bleibt bestehen.

Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Händlerkreise. Für den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bleibt die Marge demnach unverändert. Das neue Bonussystem soll noch im September beschlossen werden. VW-Deutschland-Chef Achim Schaible bestätigte die Änderungen gegenüber dem Branchenportal.

„Es ist korrekt, dass sich die Margenstruktur bei BEVs künftig von der im klassischen Verbrennergeschäft unterscheiden wird“, sagte der Manager. Er betonte zugleich, dass es sich um eine Entwicklung handle, die in der gesamten Branche zu beobachten sei. „Die gesamte Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel – das wirkt sich auch auf die Logik von Margen und Boni aus.“ Auch andere Konzernmarken wie Audi, die nach einer Phase im Agentursystem wieder zum klassischen Händlervertrieb zurückgekehrt sind, reduzierten derzeit ihre Boni.

Mehr Marge, aber auch mehr Risiko

Mit dem Schritt beendet VW Pkw den 2020 eingeführten Agenturvertrieb für Elektroautos und kehrt zum traditionellen Händlersystem zurück. Künftig verkaufen die Händler BEVs wieder auf eigene Rechnung statt im Namen des Herstellers. Nur das Großkundengeschäft verbleibt weiter im Agenturmodell. Laut Schaible bedeutet das für die Partner trotz der Kürzung eine verbesserte Marge im BEV-Geschäft, da sie bisher im Agentursystem nur vier Prozent fixe und zwei Prozent variable Vergütung erhielten. Allerdings tragen sie künftig auch wieder das volle Absatzrisiko.

Die Preisgestaltung bleibt für die Händler ein zentrales Thema. Ein Großteil ihrer Vergütung fließt dem Bericht zufolge über Rabatte direkt an die Kunden. Schaible sieht in der Rückkehr zum klassischen System „neue Spielräume bei der individuellen Preis- und Angebotsgestaltung“. Aus Händlerkreisen berichtet die Automobilwoche, dass nun der Hersteller stärker denn je gefragt sei, wettbewerbsfähige Preise zu machen. Wenn die Raten zu hoch seien, „muss nun Volkswagen mehr reingeben“.

Schaible betonte dagegen, dass mit der Rückführung der BEVs ins Handelseigengeschäft „die volle Vertriebsverantwortung wieder an unsere Handelspartner übergeht – inklusive Preisgestaltung und Vermarktung“.

Durch die Kürzung der Vergütung will VW dem Bericht zufolge die Einsparungen im Vertragshandel erreichen, die ursprünglich durch die Umstellung auf das Agentursystem erzielt werden sollten. Die Kürzungen seien Teil des umfassenden Sparkurses des Konzerns. CEO Oliver Blume hat ein Programm zur Reduzierung der Kosten um Milliarden Euro für die Kernmarke VW Pkw aufgelegt. Rund vier Milliarden Euro davon sollen aus dem Vertrieb kommen, etwa die Hälfte davon sollen durch höhere Preise erzielt werden.