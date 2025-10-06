VW passt Händlervergütung für Elektroauto-Verkäufe an

Volkswagen Pkw wird ab Anfang kommenden Jahres die Vergütung seiner Händler für den Verkauf von Elektroautos (BEV) deutlich senken. Statt bisher sechs Prozent Grundmarge und vier Prozent Zusatzmarge sollen die Partner künftig nur noch zwei Prozent Zusatz erhalten. Die flexible Vergütung über Boni bleibt bestehen.
Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Händlerkreise. Für den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bleibt die Marge demnach unverändert. Das neue Bonussystem soll noch im September beschlossen werden. VW-Deutschland-Chef Achim Schaible bestätigte die Änderungen gegenüber dem Branchenportal.
„Es ist korrekt, dass sich die Margenstruktur bei BEVs künftig von der im klassischen Verbrennergeschäft unterscheiden wird“, sagte der Manager. Er betonte zugleich, dass es sich um eine Entwicklung handle, die in der gesamten Branche zu beobachten sei. „Die gesamte Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel – das wirkt sich auch auf die Logik von Margen und Boni aus.“ Auch andere Konzernmarken wie Audi, die nach einer Phase im Agentursystem wieder zum klassischen Händlervertrieb zurückgekehrt sind, reduzierten derzeit ihre Boni.
Mehr Marge, aber auch mehr Risiko
Mit dem Schritt beendet VW Pkw den 2020 eingeführten Agenturvertrieb für Elektroautos und kehrt zum traditionellen Händlersystem zurück. Künftig verkaufen die Händler BEVs wieder auf eigene Rechnung statt im Namen des Herstellers. Nur das Großkundengeschäft verbleibt weiter im Agenturmodell. Laut Schaible bedeutet das für die Partner trotz der Kürzung eine verbesserte Marge im BEV-Geschäft, da sie bisher im Agentursystem nur vier Prozent fixe und zwei Prozent variable Vergütung erhielten. Allerdings tragen sie künftig auch wieder das volle Absatzrisiko.
Die Preisgestaltung bleibt für die Händler ein zentrales Thema. Ein Großteil ihrer Vergütung fließt dem Bericht zufolge über Rabatte direkt an die Kunden. Schaible sieht in der Rückkehr zum klassischen System „neue Spielräume bei der individuellen Preis- und Angebotsgestaltung“. Aus Händlerkreisen berichtet die Automobilwoche, dass nun der Hersteller stärker denn je gefragt sei, wettbewerbsfähige Preise zu machen. Wenn die Raten zu hoch seien, „muss nun Volkswagen mehr reingeben“.
Schaible betonte dagegen, dass mit der Rückführung der BEVs ins Handelseigengeschäft „die volle Vertriebsverantwortung wieder an unsere Handelspartner übergeht – inklusive Preisgestaltung und Vermarktung“.
Durch die Kürzung der Vergütung will VW dem Bericht zufolge die Einsparungen im Vertragshandel erreichen, die ursprünglich durch die Umstellung auf das Agentursystem erzielt werden sollten. Die Kürzungen seien Teil des umfassenden Sparkurses des Konzerns. CEO Oliver Blume hat ein Programm zur Reduzierung der Kosten um Milliarden Euro für die Kernmarke VW Pkw aufgelegt. Rund vier Milliarden Euro davon sollen aus dem Vertrieb kommen, etwa die Hälfte davon sollen durch höhere Preise erzielt werden.
IDFan meint
Das ist ein gutes Signal für die Elektromobilität. Zumindest bei VW. Das „betreute Verkaufen“ auf den Nacken von VW in der ersten Phase führte die Händler an das Thema heran und brachte ihnen bei, dass Elektroautos durchaus eine Alternative sind. Jetzt bekommen die Händler die Möglichkeit, mehr zu verdienen, wenn sie aktiv Elektroautos anbieten. Genau das wird VW sehr helfen.
Jörg2 meint
Agenturmodell: gescheitert
eigene Zellversorgung: gescheitert
eigene Softwarekompetenz: gescheitert
weltweiter BEV-Absatz: gescheitert
Letzter Ausgang: Verbrenner
Kann man das aktuelle Bild so zusammenfassen?
hu.ms meint
Mein bild ist ein anderes:
Agenturmodell betrifft die käufer nicht.
Wo ist zu lesen, dass die eigende zellversorgung gescheitert ist ?
Die software ist überdurchschnittlich.
China und USA-BEV-absatz praktisch nicht vorhanden.
Verbrenner werden soviele gebaut, wie von kunden bestellt werden.
South meint
Offensichtlich falsch, wir auch beim Xten mal nicht richtiger. „Verbrenner werden soviele gebaut, wie von kunden bestellt werden.“
Warum musste dann die günstige Leasingaktion beim ID.3 abgebrochen werden? Na, Tataaaaa…Überraschung… zumindest für dich…
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Konditionen, dem Angebot eines Herstellers und dem Absatz….
Fred Feuerstein meint
Erzähl das doch einem Sozialpädagogen oder Frisör nicht, der versteht davon nicht viel.
IDFan meint
Nein. Tesla hatte 2024 hart lernen müssen, dass 39.950€ für ein Model Y nur eine kleine Gruppe bediente. Die hätten eh gekauft und haben 5 k gespart. Alle anderen haben nicht gekauft, auch nicht für 39.950€. Der Preis ist nicht alles.
Fred Feuerstein meint
Was hat Tesla mit VW zu tun? Nichts? Ah ja, danke für den sinnfreien Einwand.
South meint
Und der zweite Zusammenhang, die Kunden würden dann einfach VW Verbrenner anstatt E Autos kaufen, weil VW so einzigartig ist. Yoa, zum Teil kann das tatsächlich sein, aber man fischt mit Sonderaktionen eher bei der Konkurrenz. Haben E Autos bei VW ein schlechtes Preis- Leistungsverhältnis und möchte man ein E Auto, dann wird man eher warten oder zur Konkurrenz gehen.
Im Grunde genau das was ich auch mache… nur, momentan ist der Neuwagenmarkt nicht mehr attraktiv…zu alt, zu teuer, nicht nur bei VW… und ja, warten lohnt sich… mal als Beispiel. Der ID.3 First war übelst schlecht bepreist und ausgestattet. Viele Kunden, mich eingeschlossen, haben ihn dann abbestellt. Ein halbes Jahr drauf waren die Konditionen dann besser. Nicht nur der Hersteller schaut auf Konditionen, sondern, Überraschung, auch der Kunde…
RudiFaehrtTesla meint
„Die software ist überdurchschnittlich.“??
Warum verbreitest du hier offensichtliche Unwahrheiten? In allen Medien ist zu hören, dass VW-Softwarestrategie umfassend gescheitert ist.
Fred Feuerstein meint
Ja Jörg, kannst du so zusammenfassen.
brainDotExe meint
Agenturmodell war ein Fehlschlag mit Ansage. Wer hat denn wirklich erwartet, dass das funktioniert? Niemand der halbwegs normal denkt.
Zellversorgung steht über Lieferanten, also kein Problem.
Software kommt aus dem Joint Ventures, also kein Problem.
Weltweiter BEV Absatz, führender europäischer Hersteller.
Verbrenner Absatz so viel wie die Leute bestellen.
Jörg2 meint
Die Ziele waren wohl andere:
SalzGiga
Cariad, Moia
ID.4-Produktion USA
…
brainDotExe meint
Ziele werden laufend an die Realität angepasst, das ist vollkommen normal.
Fred Feuerstein meint
So kann man Versagen auch deklarieren.
Jörg2 meint
brain
Ziele werden erreicht oder verfehlt.
Danach gibt es neue Ziele.
Hier: Vom „wir wollen volle BEV-Kompetenz“ hin zu „wir wollen nur Verbrenner bauen“
brainDotExe meint
Man kann ja nicht von Versagen sprechen, sonst wäre man nicht Marktführer in Europa.
brainDotExe meint
Jörg
Ziele können angepasst werden, wenn man merkt, dass sie unrealistisch sind.
Fred Feuerstein meint
Natürlich kann man von Versagen sprechen: Volkswagen ist ein weltweit operierender Konzern und nicht nur in Europa aktiv.
Und ja, man ist vielfach gescheitert, immerhin läuft es halbwegs in Europa, sonst müsste man noch mehr Personal vor die Tür setzen.
Aber mich wundert nicht dass du das so siehst, wahrscheinlich lieferst du in dem Stil deine Arbeit ab, sonst würdest du nicht so eine sinnlose Einlassung bringen.
Jörg2 meint
brain
Wie immer Du es nennen möchtet…
Ich nenne es Scheitern an selbstgesteckten Zielen.
Am aktuellen Zustand ändert die Wortwahl eh nichts.
brainDotExe meint
Wie du oder Fred es nennen ist ja erst einmal egal, das ist weder für VW noch die Branche relevant.
VW wird aller Voraussicht nach, das Jahr als Nummer 2 hinter Toyota belegen. Das ist nicht Versagen.
South meint
Irre. Rückständig. VW. Ist teuer. Bezahlt keiner mehr. Wie wenn es das Internet nicht gäbe. Wer zur Hölle will den einen teuren Händler der mehr „Preisgestaltungsspielraum“ hat? Also ich setzte mit nie, nie, nie, nie wieder mit einem Autoverkäufer eines Händlers an einem Stuhl und höre mir das Gestammele und künstliche Gefeilsche an, von wegen, da muss ich den Chef fragen etc. …..
brainDotExe meint
„Ein Großteil ihrer Vergütung fließt dem Bericht zufolge über Rabatte direkt an die Kunden.“
Sieht man auch zum Beispiel am neuen iX3 wo es aktuell ca. 15% Rabatt beim Händler gibt. Beim Agenturmodell würde BMW viel davon einstecken.
South meint
Sag ich ja, ein Witz der Listenpreis beim IX3 und selbst mit 15% Rabatt ist der noch zu teuer. Für 72 T€ kriegst einen A6 etron, ein oberes Mittelklasseauto, und kein mickriges Mitteklassewägelchen…
Kleiner Tipp. Sowas hab ich nicht bei einem lustigen lass_uns_feilschen Händler erfragt…
brainDotExe meint
Das ist kein Witz, das ist Business as Usual.
Natürlich bekommt man für 14k Aufpreis einen Wagen eine Klasse höher, das ist doch jetzt nichts neues.
Da der A6 aber ein Schiff ist, was von der Größe her viel weniger Kunden haben wollen, verkauft sich die Mittelklasse besser.
Preis/Leistung ist natürlich beim iX3 aktuell unschlagbar.
CaptainPicard meint
Und sich dann wundern warum die Händler eher Verbrenner als Elektroautos pushen…
Mäx meint
Kann man sich gar nicht erklären…
Bär (NL) meint
Ich habe gelesen:
„Laut Schaible bedeutet das für die Partner trotz der Kürzung eine verbesserte Marge im BEV-Geschäft, da sie bisher im Agentursystem nur vier Prozent fixe und zwei Prozent variable Vergütung erhielten.“
Also: „verbesserte Marge“
Andreas meint
Was für eine komische Logik, die du dahast.
Marge für BEV wird erhöht.
Marge für ICE wird gesenkt.
Wo wird jetzt der Verbrenner gepusht?