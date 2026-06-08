Skoda Elroq führt Elektroauto-Neuzulassungen im Mai 2026 wieder an

Der Škoda Elroq hat im Mai die Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland wieder übernommen. Mit 3083 Neuzulassungen platzierte sich das Kompakt-SUV laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 33 Einheiten vor dem Kompaktwagen VW ID.3, der mit 3050 Exemplaren auf Rang zwei folgt. Das große E-SUV Škoda Enyaq und dessen Coupé-Variante kamen mit 2770 Registrierungen auf den dritten Platz.

Bei den Neuzulassungen von Elektroautos war im Mai ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Nachdem das KBA für März 70.663 E-Autos und für April 64.350 gemeldet hatte, wurden im Mai 59.969 Vollstromer neu zugelassen. Trotz des Rückgangs gegenüber dem Vormonat liegt der Wert deutlich über dem Vorjahresniveau, was einem Plus von 39,3 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht. Der Marktanteil reiner Stromer bleibt mit 25 Prozent auf einem hohen Niveau.

Rang Modell Mai 2026 1 Škoda Elroq 3083 2 VW ID.3 3050 3 Škoda Enyaq 2770 4 Tesla Model 3 2664 5 Tesla Model Y 2410 6 VW ID.7 1952 7 BMW iX1 1736 8 Mercedes-Benz CLA 1647 9 Cupra Born 1456 10 VW ID.4 (inkl. ID.5) 1453

Bei Tesla gab es im Mai deutliche Veränderungen in der Rangliste: Die Mittelklasselimousine Model 3 kehrte von der 17. Position des Aprils auf den vierten Platz zurück und verzeichnete 2664 Neuzulassungen. Das mittelgroße SUV-Coupé Model Y verbesserte sich von Rang acht auf den fünften Platz mit 2410 Einheiten. Damit waren im Mai wieder beide Volumenmodelle der US-Marke in den deutschen Top Ten vertreten.

Infolge der Zulassungszahlen von Tesla rutschte der als Limousine und Kombi erhältliche große VW ID.7 auf den sechsten Rang ab und verlor zwei Positionen im Vergleich zum April. Die weiteren Plätze der Liste werden vom Kompakt-SUV BMW iX1 mit 1736 Einheiten, dem mittelgroßen, als Limousine und Shooting Brake gebauten Mercedes-Benz CLA mit 1647 Neuzulassungen sowie dem Kompaktwagen Cupra Born (1456) und dem SUV VW ID.4 sowie dessen Coupé-Version ID.5 (1453) belegt.