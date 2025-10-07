Studie: Herausforderungen am E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt

Damit der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland gelingen kann, muss auch der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos Fahrt aufnehmen. Doch der Absatz bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Marktforscher von UScale haben vor diesem Hintergrund den E-Gebrauchtwagenmarkt untersucht.

Im Fokus der Studie stehen die Erwartungen und Erfahrungen der Gebrauchtwagenkäufer in der Informations- und Kaufphase, zentrale Barrieren und potenzielle Stellhebel zur Belebung des Marktes. Besonderes Augenmerk gilt außerdem den Unterschieden zum Elektroauto-Neuwagenmarkt und dem klassischen Verbrenner-Gebrauchtwagenmarkt.

Käufer von gebrauchten E-Autos suchen demnach häufiger nach Angeboten in kleineren Fahrzeugsegmenten als Neuwagen-Käufer. Doch gerade in diesem Bereich ist das Angebot noch knapper als im Neuwagenmarkt.

Gebrauchtwagen-Käufer haben einen geringeren Informationsstand über E-Autos als Neuwagen-Käufer. Während die Zufriedenheit der Neuwagen-Käufer mit der Beratung im Autohaus in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, ist die der Gebrauchtwagen-Käufer gering.

Der besondere Vorteil von E-Autos liegt in den meist niedrigeren Verbrauchs- und Werkstattkosten. Während Neuwagen-Käufer diesen Vorteil besonders wertschätzen, fokussieren Gebrauchtwagen-Käufer deutlich stärker auf den Fahrzeugpreis. Damit verliert ein wichtiges Verkaufsargument von E-Fahrzeugen an Bedeutung.

Gebrauchtwagen-Käufer geben an, seltener zuhause und beim Arbeitgeber laden zu können als Neuwagen-Käufer. Sie leben zudem etwas häufiger in der Großstadt und sind deshalb häufiger auf öffentliches Laden angewiesen.

Bei den Kaufhemmnissen dominiert für Gebrauchtwagen-Käufer die Sorge um die geringe Ladeleistung noch vor der Sorge vor geringen Reichweiten. Hinzu kommt die Unsicherheit hinsichtlich der Haltbarkeit der Batterie und der langfristigen Versorgung mit Ersatzteilen.

Kostenseitig erwarten E-Gebrauchtwagen-Käufer eine Preisparität zu Verbrenner-Fahrzeugen. Bei den laufenden Kosten hingegen erwarten sie sogar finanzielle Vorteile gegenüber klassischen Antrieben.

Die Bedingungen für den Gebrauchtwagenmarkt bei E-Autos seien alles andere als einfach, so UScale. „Hier trifft eine anspruchsvolle Kundengruppe auf ein spezielles Marktumfeld und eine Infrastruktur, die ihren Bedürfnissen oft noch nicht gerecht wird.“ Trotz dieser Herausforderungen gebe es zahlreiche ungenutzte Chancen. Im Gegensatz zum Neuwagenmarkt hätten sich Handel und Anbieter noch nicht auf die speziellen Wünsche von Gebrauchtwagenkäufern bei E-Autos eingestellt.