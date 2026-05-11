Steigende E-Auto-Nachfrage wirkt sich auf Verbrenner-Restwerte aus

Die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Elektroautos steigt deutlich, getrieben durch hohe Spritpreise sowie politische Anreize wie die neue Kaufförderung für E-Autos. Im April 2025 wurden 41 Prozent mehr rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zugelassen als im Vorjahresmonat. Gleichzeitig zeigt sich laut der Automobilwoche auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein dynamischer Wandel: Während gebrauchte Stromer früher länger inseriert blieben, sinken die Standtage von im März 2025 im Schnitt 59 Tage auf nur noch 53 im gleichen Zeitraum des folgenden Jahres.

Die Kaufanfragen nach gebrauchten E-Autos verdoppelten sich zwischen Dezember und April 2024/2025 – der Anteil stieg von 3,5 auf 8 Prozent, berichtet die Gebrauchtwagenplattform Autoscout24. „Acht Prozent mögen erst einmal wenig klingen“, sagt Stefan Schneck vom Autoscout24-Deutschland-Vertrieb der Automobilwoche. „Im Gebrauchtwagensegment, das lange keine richtige Fahrt aufgenommen hat, ist das jedoch ein beachtlicher Wert.“

Gebrauchte E-Autos kamen zuletzt auf bessere Preise, wie die B2B-Auktionsplattform Caronsale ermittelt hat. Demnach erzielten Vollstromer im Januar im Durchschnitt 84 Prozent der von den Händlern festgelegten Wunschpreise. Im April waren es bereits 91 Prozent. E-Autos sind aber weiter tendenziell günstig zu haben. Der Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand (DAT) beziffert den durchschnittlichen Händlerverkaufspreis an Endkunden nach drei Jahren bei einer jährlichen Laufleistung von 20.000 Kilometern auf aktuell 47 Prozent des Listenneupreises.

Laut DAT-Experte Martin Weiss werden Restwerte von E-Autos auf absehbare Zeit nicht steigen, sondern sich eher stabilisieren. Zwar wachse die Nachfrage, gleichzeitig sorgten aber die anhaltend wachsenden Neuzulassungsvolumina sowie der technische Fortschritt weiter für Druck auf die Preise.

Benziner und Diesel erzielen derweil nach drei Jahren aktuell noch 59 Prozent des Listenpreises. Damit seien die Verbrenner-Restwerte noch längst nicht wieder auf dem normalen Niveau vor der Pandemie, erklärt Weiss. Angesichts der aktuellen Spritpreise müsse man sich langsam auch die Verbrenner-Restwerte ansehen, meint Thomas Henche, Geschäftsführer der Autohausgruppe Ostermaier. Martin Henche von der DAT erwartet hier aber nur etwas Nachlassen der Restwerte, keinen Einbruch.