Noch schwache Restwerte bei chinesischen Autobauern

Chinesische Automobilhersteller stehen in Deutschland vor der Herausforderung schwacher Restwerte. Die Fahrzeuge verlieren kontinuierlich an Wert, was für Käufer hohe Kosten zur Folge haben kann. Innerhalb von gut zwei Jahren sank der Restwert von Plug-in-Hybriden und rein elektrischen Fahrzeugen laut der Automobilwoche von 61 Prozent Anfang 2024 auf 47,2 Prozent Anfang April 2026.
Dieser Rückgang um 14 Punkte ist deutlich stärker als die Entwicklung im Gesamtmarkt für diese Antriebstechnologien, der im gleichen Zeitraum lediglich um sieben Punkte sank. Ursächlich für den Wertverlust war dem Branchenportal zufolge zunächst eine geringe Modellvielfalt, während zunehmend austauschbare Modelle den Druck erhöhten. Zudem trägt die allgemeine negative Wertentwicklung nach dem Höchststand während der Chip- und Lieferkrise zum Rückgang bei.
„Es reicht nicht, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen, man muss auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen“, erklärt Martin Weiss, Leiter Fahrzeugbewertung beim Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand (DAT). Zu diesen Bedingungen zählten ein funktionierendes Händlernetz sowie ein Gebrauchtwagenprogramm.
Die Auswirkungen des Wertverlusts treffen entweder die Hersteller, die in den Markt gedrückten Fahrzeuge zurücknehmen müssen, oder Leasinggesellschaften, deren Erwartungen nicht eintreffen. Letztere sind Weiss zufolge vorsichtiger geworden und lassen Angebote teilweise vorab vergüten, um Fahrzeuge in ihre Systeme aufzunehmen.
Fehlendes Verbraucher-Vertrauen
Ein zentrales Problem ist das fehlende Vertrauen der Verbraucher. Christian Schüssler vom Leasing- und Flottendienstleister Arval Deutschland sagt: „Die Restwertlücke ist im Kern ein Vertrauensproblem. Wo kein stabiles Markenvertrauen existiert, gibt es keine stabile Gebrauchtmarktnachfrage – und ohne Nachfrage keinen belastbaren Preis.“ Laut einem DAT-Report 2026 befürchtet knapp jeder zweite Verbraucher, dass in fünf Jahren viele chinesische Marken nicht mehr existieren werden.
Die Vertriebswege beeinflussen das Risiko zusätzlich, erläutert die Automobilwoche. Viele Fahrzeuge werden demnach über Kurzzeitkanäle wie Eigenzulassungen oder Auto-Abos abgesetzt, was die Gefahr erhöht, dass junge Fahrzeuge mit hohen Abschlägen auf den Markt gelangen. Arval begegnet diesem Risiko durch konservative Restwertansätze und Lifecycle-Management.
Die hohe Innovationsgeschwindigkeit chinesischer Hersteller kann den Wertverlust beschleunigen. DAT-Experte Weiss mein, dass aktuelle Modelle durch die schnelle Abfolge von Nachfolgern schneller veraltet wirken. Zudem fehlen noch Langzeiterfahrungen mit älteren Modellen hinsichtlich der Qualität im Alter.
Eine schnelle Angleichung der Werte an den Durchschnitt gilt als unrealistisch. Schüssler von Arval hält eine schrittweise Annäherung über mindestens fünf Jahre für realistisch, sofern Hersteller eine stabile Marktpräsenz, positive Langzeiterfahrungen mit Batterien und Software sowie ein verlässliches Servicenetz nachweisen können. „Restwerte sind das Ergebnis von Markenvertrauen, Servicenetzqualität und Gebrauchtmarkterfahrung – und das alles braucht Zeit“, so der Branchenkenner.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Wenn ich ein Top-Auto für rund 20.000€ bekomme und den angenommen 10 Jahre fahre und der nach diesen 10 Jahren auseinanderfällt und genau 0 € noch wert wäre, dann hätte ich pro Jahr trotzdem nur 2000€ für das Auto gezahlt bzw. nur 170€ im Monat…
Und nur 0 € ist so ein Chinese sicher nach 10 Jahre auch nicht nur noch wert… von dem her, alles entspannt… der super niedrige Einstiegspreis kompensiert den Wertverlust schon a priori meines Erachtens…
Das muss ein Deutscher erstmal schaffen, der am Anfang 10.000€ mehr gekostet hat, nach 10 Jahren immer noch diese Wertdifferenz zu haben… ich denke nicht :-)
MrBlueEyes meint
Kurz gesagt, so ein super günstiger Chinese kann im Grunde gar niemals nie nicht so viel an Wert verlieren, wie ein Deutscher zu Beginn mehr gekostet hat…
Vorallem nicht in den Preisregionen 20 bis 30 K
Jörg2 meint
„Dieser Rückgang um 14 Punkte ist deutlich stärker als die Entwicklung im Gesamtmarkt für diese Antriebstechnologien, der im gleichen Zeitraum lediglich um sieben Punkte sank.“
Klar, mann kann kaufmännische Verluste auch in % angeben.
Für die Vergleichbarkeit sind absolute Werte aber auch hilfreich.
Es kann sich ja jeder selbst raussuchen, was 7% Verlust beim Preis eines europäischen Autos absolut ausmacht, und wo man bei 14% eines chinesischen Vergleichsautos absolut landet.
Nun hat sich ja leider noch nicht bei jedem rumgesprochen, dass einige chinesische Hersteller ihre Europavertriebe auf das Servicenetz alteingesessener Autohäuser stützt und man unterstellt nun diesen VW-/Mercedes-/BMW-Autohäusern schlechten Service etc. Aber auch das wird sich in den Köpfen noch ausschleichen. Klar, nicht bei jedem….
F. K. Fast meint
Was IMHO dagegen helfen koennte, aber halt Geld/Aufwand kostet: kundenorientiertes Handeln (lange Garantie ohne wenn und aber). Zumindest haette man damit ein Alleinstellungsmerkmal.
M. meint
Naja. Was Garantie wert sein kann, dazu kann man Käufer von Aiways oder Fisker gerne mal befragen.
MUSS kein Modell für andere Hersteller sein, aber die Garantie, dass es nicht ebenso kommt, die hat man auch nicht überall.
Ich wäre mir z.B. nicht sicher, dass man in 5 Jahren hierzulande noch Nio haben wird.
Aktuell will man dort noch nicht aufgeben, aber während es global ja „halbwegs funktioniert“, läuft hierzulande quasi nichts. Die Frage ist, wie lange man da Geld zuschießen will.
David meint
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir lernen doch hier von Kommentatoren, die ursprünglich eine amerikanischer Marke bevorzugten, die aber nicht mehr ernsthaft als Waffe verwenden können, sondern dafür den chinesischen Stab schwingen, dass die deutschen Hersteller in allen Bereichen rettungslos verloren sind.
Auch hier haben wir wieder ein Feld, wo die Schwäche der Chinesen zu Tage tritt. Wer kauft einen gebrauchten Nio, wenn er nicht mehr sicher sein kann, dass es in drei Jahren noch die Marke Europa gibt? Wer glaubt an eine gute Ersatzteil-Logistik? Wer glaubt an kompetente Werkstätten? Und natürlich sind die Modelllaufzeiten extrem kurz, was insgesamt nicht in diesen Themen hilft. Übrigens auch nicht der Marge der Hersteller.
South meint
Das ist keine Schwäche der Chinesen, BYD, Leapmotor und Co. treten offen Selbstbewusst auf und das sogar objektiv zu recht. Die Chinesen haben den chinesischen Markt übernommen und den Markteinstieg in Europa tatsächlich geschafft und bauen ihre Kapazitäten deutlich aus.
Viel schwerer wiegt aber, dass sogar die Technologieführerschaft der heimischen Hersteller nicht mehr besteht. Da gabs ja auch genügend Artikel hier. Das Image ändert sich aber nicht Nacht, aber es dreht…. die Kunden kaufen nicht mehr Chinesen, weil sie billiger sind, sondern weil sie ihnen auch noch mehr zutrauen. Noch vor wenigen Jahren undenkbar.
Es geht um das Beherrschen von Schlüsseltechniken, Accu und das Schnellladen und genau da lauert die Gefahr. Wer die Technik beherrscht, beherrscht den Markt. Image ist das Ergebnis vergangener Zeiten, das kannst du dir in die Haare schmieren, wenn du technisch nicht mehr vorne dabei bist.
Als Beispiel. BYD’s nächste Generation wird das Schnelladen unter 10 Minuten bringen. Wer in Zukunft vorne dabei sein wird, hängt davon ab, ob er mithalten kann.