Nissan veröffentlicht erste Fotos des überarbeiteten Ariya

Der im Jahr 2022 eingeführte elektrische Crossover Nissan Ariya erhält demnächst ein Facelift. Einen ersten Ausblick geben aktuelle Bilder der Front und Seite. Demnach nähert sich das Modell der neuen Generation des Kompakt-Elektroautos Leaf an.

Offiziell vorgestellt werden soll der aufgefrischte Ariya Ende Oktober/Anfang November. Neben dem Design soll auch die Technik aktualisiert werden. So wird es Berichten zufolge eine neue Software für das von Google stammende Infotainment geben.

Eine weitere bedeutende Neuerung soll die Einführung der Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) betreffen, mit der die Antriebsbatterie zur Versorgung und zum Laden externer Geräte wie E-Scooter, Grills und mehr verwendet werden kann.

Der überarbeitete Ariya soll Anfang 2026 in Japan erhältlich sein. Wann Nissan die neue Version nach Europa bringt, ist noch offen. Das gilt auch mit Blick auf mögliche Updates für das Antriebssystem. Aktuell gibt es die Baureihe mit Vorder- oder Allradantrieb, 63- oder 87-kWh-Batterie für bis zu 531 Kilometer Reichweite und 160 bis 320 kW Leistung (218/435 PS). Los geht es bei 43.490 Euro.