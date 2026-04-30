Peugeot Concept 6 und Concept 8 sollen Ausblick auf neue Elektroautos geben

Peugeot hat auf der Beijing Motor Show kürzlich zwei Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die einen möglichen Nachfolger des 508 SW und ein neues Flaggschiff oberhalb des SUV 5008 vorwegnehmen könnten. Concept 6 und Concept 8 „demonstrieren unsere Vision für eine mutige neue Zukunft der Marke“, sagte CEO Alain Favey laut Autocar.

Das französische Unternehmen bezeichnete die Konzepte als „mehr als Designstudien“, die eine neue Generation elektrischer Peugeot-Modelle prägen sollen. Die Serienversionen der beiden Fahrzeuge sollen zunächst in China in den Verkauf gehen.

Erwartet wird, dass die Modelle über die Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Dongfeng entstehen. Damit würden sie auf Dongfeng-Plattformen fahren und in China gebaut. Dongfeng hat bereits früher China-Modelle für Peugeot gefertigt, darunter den 508L mit langem Radstand.

Peugeot-Markenchef Favey sagte zugleich, die Fahrzeuge seien auch für „unseren globalen Markt“ bestimmt, was auf geplante Exporte hindeutet. Nicht bestätigt ist, ob Europa dazugehört – erwartet wird es aber.

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Den Concept 6 beschreibt Peugeot als „Vision einer mutigen neuen Generation großer Limousinen“. Das Fahrzeug verbinde die Eleganz einer Limousine mit der Dynamik eines Shooting Brake und gebe damit einen Ausblick auf einen neuen Grand-Tourer-Kombi.

Autocar hatte zuletzt berichtet, Peugeot prüfe einen Nachfolger des 508, während die Marke eine Erweiterung ihres Angebots über heutige Schrägheck- und Crossover-Modelle hinaus erwäge. Favey sagte Ende vergangenen Jahres, Peugeot erkunde, was nach den SUVs komme. Auf die Frage nach einer Rückkehr zu Kombis antwortete der Manager: „Warum nicht?“

Der Concept 8 gibt dem Bericht zufolge einen Ausblick auf das größte SUV, das Peugeot auf den Markt bringen wolle. Das Modell „kündigt das nächste Kapitel von Peugeots SUV-Ambition an“, heißt es. Favey hatte im Januar auf der Brussels Motor Show gesagt, Peugeot denke über ein Modell oberhalb des 5008 nach. Erfolgreich könne dieses nur sein, wenn es „wirklich anders“ sei.