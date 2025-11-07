KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Oktober 2025

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im Oktober 2025 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat zeigte sich in vier Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: In der Mittelklasse war der Audi A5 das meist zugelassene Modell, im Segment Obere Mittelklasse war es der BMW 5er und in der Oberklasse der BMW 7er. Bei den Großraum-Vans erreichte die Mercedes V-Klasse die meisten Neuzulassungen. Die weiteren Segmente zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat drei Veränderungen: Bei den Elektro/BEV-Fahrzeugen konnte der Skoda Elroq die meisten Neuzulassungen verzeichnen und bei der Antriebsart Plug-in-Hybrid war der Volvo XC60 das meistzugelassene Modell. Bei der Antriebsart Brennstoffzelle wurden im Oktober 2025 keine Neuzulassungen verzeichnet.

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) wurde weiterhin vom VW Golf angeführt, bei den Voll-Hybriden war es der Toyota Yaris und bei der Antriebsart Gas (insgesamt) führte erneut der Dacia Sandero. Keine Neuzulassungen wurden für die Antriebsart Wasserstoff registriert.