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Pkw-Neuzulassungen in den ersten 4 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

in Autoindustrie von | 1 Kommentar

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Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten vier Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Demnach erreicht der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 948.567 Pkw mit 607.303 Neuwagen insgesamt einen Anteil von 64,0 Prozent.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KA

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des ersten Quartals des Vorjahres somit um 19,0 Prozent.

327.648 Neuwagen, beziehungsweise 34,5 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +32,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

223.980 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 23,6 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 41,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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Kommentare

  1. hu.ms meint

    Vier monate ist doch mal ein aussagekräfterer wert !
    Marktführer bei BEV = VWgroup rd. 28 % Tesla 4,88 %.

    Antworten

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