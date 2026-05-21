Pkw-Neuzulassungen in den ersten 4 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten vier Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Demnach erreicht der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 948.567 Pkw mit 607.303 Neuwagen insgesamt einen Anteil von 64,0 Prozent.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau des ersten Quartals des Vorjahres somit um 19,0 Prozent.

327.648 Neuwagen, beziehungsweise 34,5 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +32,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

223.980 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 23,6 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 41,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.