Tesla-Aktionäre genehmigen Musk Rekordvergütung bei Zielerfüllung

Tesla-Chef Elon Musk hat die Aussicht auf ein außergewöhnlich großes Aktienpaket im Wert von bis zu einer Billion Dollar, wenn der US-Elektroautobauer bestimmte Ziele erreicht. Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten dem Vergütungsplan zu, nachdem der CEO gedroht hatte, seinen Posten aufzugeben, falls das Paket nicht bewilligt wird.
Der theoretische Höchstwert des Pakets von rund einer Billion US-Dollar (ca. 871 Mrd. Euro) entspräche einem Börsenwert von Tesla in zehn Jahren von 8,5 Billionen Dollar – fast das Sechsfache des aktuellen Werts. Musk selbst besitzt bereits Aktien im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar und ist mit geschätzten 470 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt.
Zu den Bedingungen für den Erhalt der Aktien gehört, dass Musk das Jahrzehnt in der Chefetage bleibt. Außerdem muss Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz haben und eine Million humanoide Roboter ausliefern. Die Ziele sind also eng mit dem langfristigen Ausbau der Robotik- und KI-Aktivitäten des Unternehmens verknüpft.
Musk könnte nun insgesamt bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien erhalten, verteilt auf zwölf Stufen, die an Börsenwertziele von jeweils 500 Milliarden Dollar gekoppelt sind. Zu den geschäftlichen Zielen gehört etwa die Auslieferung von 20 Millionen Teslas, wenn der Börsenwert zwei Billionen Dollar erreicht.
Eine besonders hohe Hürde besteht darin, bei einem Börsenwert von 6,5 Billionen Dollar zusätzlich die Marke von 400 Milliarden Dollar beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu überschreiten. „Elon Musk wird leer ausgehen, wenn Tesla die Ziele nicht erreicht“, betonte die Verwaltungsratsvorsitzende Robyn Denholm. Musk selbst erklärte, ihn interessiere mehr, seine Beteiligung auf 25 Prozent zu erhöhen und seinen Einfluss zu sichern.
Trotz seines Erfolgs bei Elektroautos steht Tesla aktuell vor Herausforderungen: Das US-Unternehmen steuert auf das zweite Jahr mit Absatzrückgängen zu. Musk sieht die Zukunft von Tesla inzwischen vor allem in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern, die den langfristigen Wachstumskurs bestimmen sollen.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Sehr gute Lösung. Ein Scharlatan als CEO ist für den Niedergang der Produktion besser.
hu.ms meint
Mich würden details interessieren:
Welcher aktienkurs und welche anderen bedingungen müssen erreicht werden, damit Elon die ersten aktien zum sonderkurs bekommt ?
South meint
Sag mal, warst du nicht der, der immer damit haussieren gegangen ist, dass er mit Wetten auf fallende Tesla Aktien (Puts) so tolle Geschäfte macht? Meiner Erfahrung nach sind Leute immer sehr kommunikationsbedürftig, wenn sie Gewinne machen und superleise wenn es in die Grütze geht …und wenn ich mir die Tesla Kurse die letzten zwei Jahre so anschaue…?
Futureman meint
Solche Vereinbarungen bräuchte es evtl. bei deutschen Unternehmen auch mal. Bezahlung nur bei Erfolg und das nur mit Beteiligungen. Wenn es der Firma schlecht geht, geht es auch dem Chef schlecht.
Musk bekommt immer noch kein Gehalt oder ähnliches. Wenn er Geld braucht, muss er sich von Aktien trennen, was er anscheinend ungerne macht.
Zum Glück hat er ja noch ein paar andere Firmen, die etwas abwerfen. Hab allerdings immer noch von keiner Luxusjacht gehört, die Musk bestellt hat.
M. meint
Wer hat denn zuletzt eine Luxusjacht bestellt?
M. meint
Kommt hier noch was?
Future meint
Zuckerberg und Bezos haben schon eine.
Wie sieht es bei den anderen Magnificent Seven aus?
Future meint
In Deutschland wären solche Vergütungen unmöglich.
Da würde kein Vorstand mehr zur Arbeit erscheinen.
M. meint
Bei welchem Unternehmen darf ich das für 1 Billion Euro Vergütung testen?
Ach, ich bin ja bescheiden. 1 Milliarde.
Wo also?
eBikerin meint
Ach mit den über 20 Milliarden die er dieses Jahr schon an Aktien Optionen erhalten hat würde wohl auch in Deutschland jeder Vorstand zur Arbeit erscheinen.
M. meint
Wenn diese 20 Mrd. im Einkauf nur 2 Mrd. kosten – auf jeden Fall.
Die meisten arbeiten für einen kleinen Prozentsatz davon. Mit einer „0“ vor dem Komma.
paule meint
Jetzt gotzzen bestimmt einige in Strahl.
Elon bleibt, war klar. Humbugs put geplatzt. Der Technoking wird nun mal zeigen was es tatsächlich bedeutet, gnadenlos auszurollen.
Envision meint
Was für eine Clownshow, oder wie Fred Lambert von Electrek schrieb, Veranstaltung gestern mehr wie ein Scientology Event.
Gibt nur noch Gläubige denen man am Ende jeden Sch… verkaufen kann weil sie mit ihrem – in Tesla Aktien verpfaendeten Vermögen – quasi ihre Seele an den Laden verkauft haben – und der kopfschüttelnde Rest…
M3P_2024 meint
Traurig, weil dein verpfändetes Vermögen in schlecht laufenden Porsche Aktien stecken?
Mary Schmitt meint
Rührend, wie sich Leute, die offenkundig beruflich maximal den Hof gefegt haben, sich als Aktien-Tycoone gerieren. Als ob man nicht an Satzbildung und Inhalt sofort merkt, mit wem man es zu tun hat.
Future meint
Die Amerikaner wissen, wie Inszenierung geht. Die haben eben auch Hollywood erfunden. Trump ist auch ein Meister davon und das hat auch maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen. Zohran Mamdani hat auf diese Weise die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen und Gavin Newsom beherrscht das als Gouverneur von Kalifornien ebenso sehr gut.
TomTom meint
Die Jünger des Musk…
paule meint
Woher weiß Lambert, wie ein Scientology Event abläuft? Wird es kaum Zuschauerränge geben.
M. meint
Irgendwann lernst du vielleicht auch noch, dieses neue Ding namens „Internet“ zu bedienen.
Gib dich nicht auf!
Future meint
Bei den Scientologen ist es doch auch nicht anders als bei den Evangelikalen. Amerika kennt sich einfac üh gut aus mit Entertainment. Eine bayerische Taylor Swift könnte man sich ja auch nicht so gut vorstellen.