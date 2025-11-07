Toyota führt wohl Elektro-Version des Hilux ein, Deutschland-Start offen

Toyota wird seinen Pick-up-Truck Hilux mit der kommenden Generation wohl auch als Elektroauto anbieten. Ob die rein batteriebetriebene Version auch nach Europa und Deutschland kommt, bleibt abzuwarten. Das Fahrzeug ist zunächst vor allem auf den thailändischen Markt gedacht, wo es auch hergestellt wird.

Auf einer Präsentationsfolie, die während eines Pressebriefings für Journalisten aus dem asiatischen Raum gezeigt wurde und die für die nähere Zukunft geplanten Modellneuheiten zeigt, ist neben der geschwärzten Silhouette eines Pick-ups Toyotas „BEV“-Logo zu sehen. Das Kürzel steht für „Battery Electric Vehicle“, also Batterie-Elektrofahrzeug.

Toyota hatte den Ende 2022 präsentierten Prototypen Hilux Revo BEV laut dem Portal Electrive in den vergangenen Jahren im Rahmen eines Feldversuches für verschiedene Zwecke eingesetzt. Der Antriebsstrang musste unter anderem in thailändischen und australischen Minen seine Robustheit unter Beweis stellen.

Pras Ganesh, der Executive Vice President von Toyota Motor Asia, kündigte bereits im Mai 2024 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters eine Serienversion des elektrischen Hilux an. Diese solle ab Ende 2025 in Thailand gebaut werden. In Kürze wird die Einführung der neunten Hilux-Generation erwartet, dabei könnte es auch mehr Informationen zur Elektrifizierung geben.

Ob die kommende Elektroversion exportiert wird, ist Electrive zufolge noch fraglich. Neben Thailand gehörten auch Australien, der Mittlere Osten sowie Afrika und Lateinamerika zu den wichtigsten Absatzmärkten des Pick-ups. Neben der Batterie-Version werde es den Hilux weiterhin als herkömmlichen Verbrenner sowie mit Hybridantrieben geben.

Im kommenden Jahr könnte der japanische Autokonzern einen weiteren Elektro-Pick-up einführen, der wohl den Namen EPU tragen soll und auf andere Märkte zugeschnitten ist. Toyota beschäftigt sich außerdem mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb für den Hilux, damit hatte man 2024 die Erprobungs- und Demonstrationsphase erreicht. Ob und wann es ein entsprechendes Serienfahrzeug geben wird, steht noch nicht fest.