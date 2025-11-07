Volvo sieht ES90 als Angebot für „SUV-Müdigkeit“

Nach dem großen SUV EX90 hat Volvo mit dem ES90 auch ein vollelektrisches Limousinen-Flaggschiff mit neuester Technik eingeführt. Die Schweden wollen damit vor allem auch diejenigen erreichen, die trotz der großen Popularität kein SUV-Format mehr haben wollen.

„Das SUV-Segment ist sehr stark, aber nicht jeder ist auf der Suche nach einem SUV“, sagte Fredrik Lind, Leiter Commercial ES90 bei Volvo, im Gespräch mit Automotive News. „In einigen Bereichen gibt es eine gewisse SUV-Müdigkeit. Deshalb haben wir ein Angebot für diese Kunden. Diese Lücke wird der ES90 füllen.“

Der ES90 soll die Eigenschaften dreier Fahrzeugtypen vereinen: die Eleganz einer Limousine, die Flexibilität eines Fastbacks und die Geräumigkeit und höhere Bodenfreiheit eines SUV. Volvo hofft, sich damit von anderen Elektroautos in dem Segment von Marken wie Audi, BMW oder Mercedes abzuheben. „Seine Vielseitigkeit ist im Vergleich zu traditionelleren Limousinen sehr gut“, so Lind. „Wenn wir zu diesem Zeitpunkt eine sehr niedrige Limousine im klassischen Stil auf den Markt bringen würden, wäre ich nervöser, aber dies ist ein anderes Wertversprechen.“

Europa bezeichnete der Manager trotz der auf in China gebaute Elektroautos wie den ES90 erhobenen neuen EU-Zölle als „einen sehr wichtigen Markt“ für das neue Modell. Hierzulande kostet es ab knapp 72.000 Euro und soll von Anfang 2026 an an die Kunden gehen. Lind glaubt, dass sich insbesondere Geschäftsleute, Anwälte und Ärzte von dem Wagen angesprochen fühlen, die damit unter der Woche „stolz“ zur Arbeit fahren und dann am Wochenende die Familie zu Ausflügen transportieren.

„Das ist kein protziges Auto“

Der ES90 ist mit fünf Metern Länge und einem Leergewicht von je nach Version bis zu 2.628 Kilogramm ein großes Auto und sei sicherlich kein Sportwagen, so Lind. Für einen Wagen dieser Größe biete er aber eine sehr gute Fahrbarkeit. Dazu tragen die Leistung von bis zu 500 kW (680 PS) bei, womit es im Topmodell in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. Von außen wirke der ES90 dabei eher selbstbewusst als auffällig. „Man weiß, was man hat“, meinte Lind. „Das ist kein protziges Auto.“

Auch den Innenraum lobt der Manager, insbesondere das „Wohnzimmergefühl“ im Fond. Der lange Radstand von 3.100 Millimetern biete den hinteren Passagieren großzügige Beinfreiheit. Sie verfügten außerdem über elektrische Sitze, die sich zurücklehnen lassen und beheizt oder gekühlt werden können. Alle Insassen kämen in den Genuss eines Audiosystems von Bower & Wilkens mit 25 Lautsprechern und Dolby-Atmos-Raumklang. Das Panoramadach lasse viel Tageslicht herein und biete gleichzeitig einen nahezu 100-prozentigen Schutz vor UV-Strahlen. Darüber hinaus lässt sich die Transparenz per Knopfdruck einstellen.