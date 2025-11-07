Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Ex-Stellantis-Chef Carlos Tavares rechnet mit dem Konzern, der Branche und der Politik ab
Carlos Tavares musste Ende 2024 den Chefposten beim Stellantis-Konzern abgeben. In einem Buch rechnet er mit der Autobranche und Politik ab. Mehr »
Opel-Chef: 25.000-Euro-Elektroauto wird der Corsa der nächsten Generation sein
Opel hat ein Elektroauto für 25.000 angekündigt. Markenchef Florian Huettl verriet, dass es sich um die nächste Corsa-Generation handelt. Mehr »
EnBW senkt Ladepreise zum 1. Dezember 2025
Die EnBW senkt im Dezember 2025 die Ladepreise um bis zu drei Cent pro Kilowattstunde und reduziert die Grundgebühr im Top-Tarif deutlich. Mehr »
Tesla Model Y Standard läuft ab sofort in Deutschland vom Band
Die neue reduzierte Version des Tesla Model Y wird auch in Deutschland angeboten. Anfang November ist die Produktion in Grünheide gestartet. Mehr »
Toyota könnte Festkörperbatterie zuerst in Elektro-Supersportler einsetzen
Toyota treibt die Entwicklung von Festkörperbatterien für Serien-Elektroautos voran. Das wird als „sehr wichtig“ für die Zukunft angesehen. Mehr »
Ökonom zweifelt an Zukunft von VW, BMW und Mercedes
Moritz Schularick, Ökonom und Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, äußert Zweifel an der Zukunft großer deutscher Autobauer. Mehr »
Tesla: "MultiPass" nun auch in Deutschland verfügbar
Mit „MultiPass“ können deutsche Tesla-Kunden an Ladesäulen anderer Betreiber laden, zentral abgerechnet über den bestehenden Tesla-Account. Mehr »
Musk: Neuer Tesla Roadster "voller verrückter Technologien"
Tesla will bald einen aktuellen Ausblick auf den neuen Roadster geben. Laut Firmenchef Elon Musk wird die geplante Präsentation denkwürdig. Mehr »