Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ex-Stellantis-Chef Carlos Tavares rechnet mit dem Konzern, der Branche und der Politik ab

Carlos-Tavares Carlos Tavares musste Ende 2024 den Chefposten beim Stellantis-Konzern abgeben. In einem Buch rechnet er mit der Autobranche und Politik ab. Mehr »

Opel-Chef: 25.000-Euro-Elektroauto wird der Corsa der nächsten Generation sein

Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel hat ein Elektroauto für 25.000 angekündigt. Markenchef Florian Huettl verriet, dass es sich um die nächste Corsa-Generation handelt. Mehr »

EnBW senkt Ladepreise zum 1. Dezember 2025

EnBW-Hypernetz Die EnBW senkt im Dezember 2025 die Ladepreise um bis zu drei Cent pro Kilowattstunde und reduziert die Grundgebühr im Top-Tarif deutlich. Mehr »

Tesla Model Y Standard läuft ab sofort in Deutschland vom Band

Tesla-Model-Y-Standard Die neue reduzierte Version des Tesla Model Y wird auch in Deutschland angeboten. Anfang November ist die Produktion in Grünheide gestartet. Mehr »

Toyota könnte Festkörperbatterie zuerst in Elektro-Supersportler einsetzen

Toyota-Corolla-Concept-2025-2 Toyota treibt die Entwicklung von Festkörperbatterien für Serien-Elektroautos voran. Das wird als „sehr wichtig“ für die Zukunft angesehen. Mehr »

Ökonom zweifelt an Zukunft von VW, BMW und Mercedes

Produktion-des-ID.3-in-der-Glaesernen-Manufaktur-Dresden- Moritz Schularick, Ökonom und Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, äußert Zweifel an der Zukunft großer deutscher Autobauer. Mehr »

Tesla: "MultiPass" nun auch in Deutschland verfügbar

Tesla-MultiPass Mit „MultiPass“ können deutsche Tesla-Kunden an Ladesäulen anderer Betreiber laden, zentral abgerechnet über den bestehenden Tesla-Account. Mehr »

Musk: Neuer Tesla Roadster "voller verrückter Technologien"

Tesla-Roadster-2017 Tesla will bald einen aktuellen Ausblick auf den neuen Roadster geben. Laut Firmenchef Elon Musk wird die geplante Präsentation denkwürdig. Mehr »

