Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Carlos Tavares musste Ende 2024 den Chefposten beim Stellantis-Konzern abgeben. In einem Buch rechnet er mit der Autobranche und Politik ab. Mehr »

Opel hat ein Elektroauto für 25.000 angekündigt. Markenchef Florian Huettl verriet, dass es sich um die nächste Corsa-Generation handelt. Mehr »

Die EnBW senkt im Dezember 2025 die Ladepreise um bis zu drei Cent pro Kilowattstunde und reduziert die Grundgebühr im Top-Tarif deutlich. Mehr »

Die neue reduzierte Version des Tesla Model Y wird auch in Deutschland angeboten. Anfang November ist die Produktion in Grünheide gestartet. Mehr »

Toyota treibt die Entwicklung von Festkörperbatterien für Serien-Elektroautos voran. Das wird als „sehr wichtig“ für die Zukunft angesehen. Mehr »

Moritz Schularick, Ökonom und Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, äußert Zweifel an der Zukunft großer deutscher Autobauer. Mehr »

Mit „MultiPass“ können deutsche Tesla-Kunden an Ladesäulen anderer Betreiber laden, zentral abgerechnet über den bestehenden Tesla-Account. Mehr »

Tesla will bald einen aktuellen Ausblick auf den neuen Roadster geben. Laut Firmenchef Elon Musk wird die geplante Präsentation denkwürdig. Mehr »