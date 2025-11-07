VW Amarok erhält vorerst keine elektrifizierte Version

Asiatische Hersteller machen zunehmend auch VWs Pick-up-Truck Amarok mit elektrifizierten Angeboten Konkurrenz. Die Wolfsburger sehen sich mit dem Modell und den angebotenen Antrieben aber weiter gut aufgestellt in diesem Segment.
Ein VW-Manager erklärte im Gespräch mit dem australischen Portal Drive, dass man angesichts der Bedrohung durch eine Welle neuer Pick-ups aus China und anderen Ländern – darunter Plug-in-Hybride wie der BYD Shark 6 – „auf der Hut“ sei. Man sei überzeugt, dass es sich beim Amarok um ein „sehr gutes Produkt handelt, das einen guten Ruf genießt“. Es gebe keine Pläne, sich im Preiswettbewerb mit chinesischen Konkurrenten zu messen.
Man sei sich der steigenden Konkurrenz etwa in Australien aber durchaus bewusst, begrüße diese und werde „kämpfen“, sagte Stefan Mecha, CEO von Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Der Amarok kostet hierzulande mit Diesel-Allradantrieb ab knapp 59.999 Euro. Teilelektrische Pick-up-Trucks wie den Shark 6 von BYD oder die auch in Deutschland angebotenen Vollstromer KGM Musso EV (rund 42.000 Euro) und Maxus eTerron (ca. 63.000 Euro) hat VW nicht im Programm. Der Elektroantrieb spielt in dem Segment für den deutschen Hersteller vorerst weiter keine Rolle.
Der Amarok wird in einem Ford-Werk in Südafrika zusammen mit seinem Schwestermodell, dem Ford Ranger, gebaut, der neu mit Plug-in-Hybridantrieb angeboten wird. Mecha erklärte aber, dass es keine Pläne für eine Hybrid- oder Elektroversion der aktuellen Amarok-Generation gebe.
Kommentare
CaptainPicard meint
VW könnte auch einfach den Scout Pickup Truck nach Europa bringen, sowohl als BEV als auch EREV. Damit würden sie auch die Chance erhöhen dass die Fabrik in den USA besser ausgelastet bleibt, wenn jetzt zu erwarten ist dass die Nachfrage nach EVs in den USA zurückgeht. (Ford will ja sogar den F-150 auslaufen lassen heißt es in der Gerüchteküche.)
Wird jetzt nicht so viele Kunden in Europa finden aber einige tausend, vielleicht sogar wenige zehntausend wären schon möglich. Kann man ja direkt über VW-Händler verkaufen, die freuen sich auch mal ein „emotionales“ Fahrzeug ausstellen zu können, sehe darin nur ein Win-Win.
Zumindest wäre das etwas was ein Hersteller tun würde der sich klug und agil verhält, VW hingegen würde für so eine Entscheidung wahrscheinlich fünf Jahre brauchen und dann erst nichts machen, während man gleichzeitig jammert und nicht versteht warum Scout mit dem nur halb ausgelasteten Werk keinen Profit generiert.