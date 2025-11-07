VW Amarok erhält vorerst keine elektrifizierte Version

Asiatische Hersteller machen zunehmend auch VWs Pick-up-Truck Amarok mit elektrifizierten Angeboten Konkurrenz. Die Wolfsburger sehen sich mit dem Modell und den angebotenen Antrieben aber weiter gut aufgestellt in diesem Segment.

Ein VW-Manager erklärte im Gespräch mit dem australischen Portal Drive, dass man angesichts der Bedrohung durch eine Welle neuer Pick-ups aus China und anderen Ländern – darunter Plug-in-Hybride wie der BYD Shark 6 – „auf der Hut“ sei. Man sei überzeugt, dass es sich beim Amarok um ein „sehr gutes Produkt handelt, das einen guten Ruf genießt“. Es gebe keine Pläne, sich im Preiswettbewerb mit chinesischen Konkurrenten zu messen.

Man sei sich der steigenden Konkurrenz etwa in Australien aber durchaus bewusst, begrüße diese und werde „kämpfen“, sagte Stefan Mecha, CEO von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Der Amarok kostet hierzulande mit Diesel-Allradantrieb ab knapp 59.999 Euro. Teilelektrische Pick-up-Trucks wie den Shark 6 von BYD oder die auch in Deutschland angebotenen Vollstromer KGM Musso EV (rund 42.000 Euro) und Maxus eTerron (ca. 63.000 Euro) hat VW nicht im Programm. Der Elektroantrieb spielt in dem Segment für den deutschen Hersteller vorerst weiter keine Rolle.

Der Amarok wird in einem Ford-Werk in Südafrika zusammen mit seinem Schwestermodell, dem Ford Ranger, gebaut, der neu mit Plug-in-Hybridantrieb angeboten wird. Mecha erklärte aber, dass es keine Pläne für eine Hybrid- oder Elektroversion der aktuellen Amarok-Generation gebe.