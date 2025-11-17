ADAS-Studie: Vertrauen ins automatisierte Fahren bleibt gering

Moderne Assistenzsysteme sind der Schlüssel zur Zukunft des autonomen Fahrens – doch das Vertrauen der Autofahrer bleibt offenbar überraschend gering. Eine Umfrage unter mehr als 4.000 Pkw-Nutzern durch UScale in Deutschland zeigt: Technischer Fortschritt allein reicht nicht aus, um die breite Akzeptanz für autonome Mobilität zu sichern.

UScale hat die Erfahrungen von Fahrern analysiert – mit Fokus auf die tatsächliche Nutzung, die größten Hürden und das Verbesserungspotenzial der wichtigsten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Wie erleben Nutzer Assistenzsysteme in ihren Autos? Welche Funktionen werden geschätzt – und wo zeigt sich Verbesserungsbedarf? Die Studie soll Antworten liefern.

Vier zentrale Assistenzsysteme als Basis für autonomes Fahren Level 2 bis 5

In der Studie haben Autofahrer die vier zentralen Assistenzsysteme zur Längs- und Querführung in ihren Fahrzeugen bewertet:

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control),

Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung (Traffic Sign Detection & Speed Regulation),

Spurwechselassistent (Lane Change Assist) und

Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist).

Die Adaptive Geschwindigkeitsregelung überzeugt mit hoher Reife: 88 Prozent der Befragten bewerten das System in ihrem Auto als sehr gut oder gut ausgereift. Deutlich schlechter schneiden hingegen die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsregulierung ab: Nur 61 Prozent der Nutzer sehen ihre Systeme auf diesem Niveau. Auch der Spurwechsel- und der Spurfolgeassistent überzeugen nur bedingt: Nur 71 beziehungsweise 76 Prozent halten die Systeme für sehr gut oder gut ausgereift.

Verhaltene Nutzung, gefühlte Bevormundung und Angst bei der Nutzung der Assistenzsysteme

Nicht alle Fahrzeughalter nutzen die in ihrem Auto verbauten Assistenzsysteme: Je nach System reichen die tatsächlichen Nutzungsquoten von nur rund 25 bis über 90 Prozent. Als Hauptgründe für die Nicht-Nutzung nennen die Befragten vor allem mangelnde Zuverlässigkeit und infolge dessen fehlendes Vertrauen und Sicherheitsbedenken.

Aber auch unter denjenigen, die Assistenzsysteme aktiv verwenden, herrscht nicht immer uneingeschränkte Zufriedenheit. So fühlen sich beispielsweise 31 Prozent der Nutzer des adaptiven Tempomats bevormundet, 35 Prozent empfinden die Systemeingriffe als nervig und 19 Prozent geben an, bei der Nutzung Angst zu verspüren.

Warn- und Überwachungssysteme mit Nerv-Potenzial, Park-Assistenzsysteme mit Latenzproblemen

Auch die reaktiven Assistenzsysteme wurden von den Studienteilnehmern bewertet: Der Totwinkelassistent erzielt mit 95 Prozent die besten Werte für wahrgenommene technische Ausgereiftheit. Dahinter folgen der Spurhalteassistent mit 72 Prozent und der Ablenkungswarner mit 63 Prozent.

Bei den Parkassistenzsystemen zeigen sich mittlere Zufriedenheitswerte: Automatische Parksensoren werden von 84 Prozent der Befragten als sehr gut oder gut ausgereift eingestuft, das automatische Anhängerparken erreicht 88 Prozent, Remote Parking 75 Prozent.

Viele Beanstandungen von inkorrekter Erkennung, abrupten oder zu späten Reaktionen bis hin zu nervenden Warntönen

Neben der allgemeinen Einschätzung des Reifegrads ermittelte die Studie konkrete Probleme bei der Nutzung. Die Liste der genannten Beanstandungen ist lang:

unerwartete Systemreaktionen, wie unmotiviertes Abbremsen, zu sensible oder wenig sensible Beschleunigung,

unzuverlässige Erkennung der Verkehrssituation, einzelner Objekte und Markierungen auf der Fahrbahn,

weitere Aspekte, die das Sicherheitsgefühl und den Komfort erheblich einschränken.

„Erst wenn Fahrerinnen und Fahrer allen Assistenzsystemen vertrauen und die Systeme reibungslos zusammenarbeiten, ist der Weg frei für das autonome Fahren. Unsere Daten zeigen leider deutlich, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind“, so UScale-Chef Axel Sprenger. „Wenn 10 bis 40 Prozent der Autofahrenden die Assistenzsysteme in ihrem Auto für nicht ausgereift halten und jeweils rund 10 Prozent Angst bei der Nutzung verspüren, dann ist das ein Weckruf für die Industrie.“