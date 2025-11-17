ADAS-Studie: Vertrauen ins automatisierte Fahren bleibt gering

Moderne Assistenzsysteme sind der Schlüssel zur Zukunft des autonomen Fahrens – doch das Vertrauen der Autofahrer bleibt offenbar überraschend gering. Eine Umfrage unter mehr als 4.000 Pkw-Nutzern durch UScale in Deutschland zeigt: Technischer Fortschritt allein reicht nicht aus, um die breite Akzeptanz für autonome Mobilität zu sichern.
UScale hat die Erfahrungen von Fahrern analysiert – mit Fokus auf die tatsächliche Nutzung, die größten Hürden und das Verbesserungspotenzial der wichtigsten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Wie erleben Nutzer Assistenzsysteme in ihren Autos? Welche Funktionen werden geschätzt – und wo zeigt sich Verbesserungsbedarf? Die Studie soll Antworten liefern.
Vier zentrale Assistenzsysteme als Basis für autonomes Fahren Level 2 bis 5
In der Studie haben Autofahrer die vier zentralen Assistenzsysteme zur Längs- und Querführung in ihren Fahrzeugen bewertet:
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control),
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung (Traffic Sign Detection & Speed Regulation),
- Spurwechselassistent (Lane Change Assist) und
- Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist).
Die Adaptive Geschwindigkeitsregelung überzeugt mit hoher Reife: 88 Prozent der Befragten bewerten das System in ihrem Auto als sehr gut oder gut ausgereift. Deutlich schlechter schneiden hingegen die Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsregulierung ab: Nur 61 Prozent der Nutzer sehen ihre Systeme auf diesem Niveau. Auch der Spurwechsel- und der Spurfolgeassistent überzeugen nur bedingt: Nur 71 beziehungsweise 76 Prozent halten die Systeme für sehr gut oder gut ausgereift.
Verhaltene Nutzung, gefühlte Bevormundung und Angst bei der Nutzung der Assistenzsysteme
Nicht alle Fahrzeughalter nutzen die in ihrem Auto verbauten Assistenzsysteme: Je nach System reichen die tatsächlichen Nutzungsquoten von nur rund 25 bis über 90 Prozent. Als Hauptgründe für die Nicht-Nutzung nennen die Befragten vor allem mangelnde Zuverlässigkeit und infolge dessen fehlendes Vertrauen und Sicherheitsbedenken.
Aber auch unter denjenigen, die Assistenzsysteme aktiv verwenden, herrscht nicht immer uneingeschränkte Zufriedenheit. So fühlen sich beispielsweise 31 Prozent der Nutzer des adaptiven Tempomats bevormundet, 35 Prozent empfinden die Systemeingriffe als nervig und 19 Prozent geben an, bei der Nutzung Angst zu verspüren.
Warn- und Überwachungssysteme mit Nerv-Potenzial, Park-Assistenzsysteme mit Latenzproblemen
Auch die reaktiven Assistenzsysteme wurden von den Studienteilnehmern bewertet: Der Totwinkelassistent erzielt mit 95 Prozent die besten Werte für wahrgenommene technische Ausgereiftheit. Dahinter folgen der Spurhalteassistent mit 72 Prozent und der Ablenkungswarner mit 63 Prozent.
Bei den Parkassistenzsystemen zeigen sich mittlere Zufriedenheitswerte: Automatische Parksensoren werden von 84 Prozent der Befragten als sehr gut oder gut ausgereift eingestuft, das automatische Anhängerparken erreicht 88 Prozent, Remote Parking 75 Prozent.
Viele Beanstandungen von inkorrekter Erkennung, abrupten oder zu späten Reaktionen bis hin zu nervenden Warntönen
Neben der allgemeinen Einschätzung des Reifegrads ermittelte die Studie konkrete Probleme bei der Nutzung. Die Liste der genannten Beanstandungen ist lang:
- unerwartete Systemreaktionen, wie unmotiviertes Abbremsen, zu sensible oder wenig sensible Beschleunigung,
- unzuverlässige Erkennung der Verkehrssituation, einzelner Objekte und Markierungen auf der Fahrbahn,
- weitere Aspekte, die das Sicherheitsgefühl und den Komfort erheblich einschränken.
„Erst wenn Fahrerinnen und Fahrer allen Assistenzsystemen vertrauen und die Systeme reibungslos zusammenarbeiten, ist der Weg frei für das autonome Fahren. Unsere Daten zeigen leider deutlich, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind“, so UScale-Chef Axel Sprenger. „Wenn 10 bis 40 Prozent der Autofahrenden die Assistenzsysteme in ihrem Auto für nicht ausgereift halten und jeweils rund 10 Prozent Angst bei der Nutzung verspüren, dann ist das ein Weckruf für die Industrie.“
Kommentare
MrBlueEyes meint
Ohne das herstellerspezifisch aufzudröseln, machen solche Umfragen wenig Sinn…
Fahrer eines BMW werden durchweg immer viel zufriedener sein als Fahrer eines Tesla z.B. …an dieser Stelle Hersteller zu mischen, verzerrt hier das Bild meines Erachtens sehr…
jm2c
F. K. Fast meint
Es macht Sinn, das herstellerspezifisch auszuwerten. Aber ich würde nicht erwarten, dass BMW-Fahrer zufriedener sind, denn auch der Preis geht in die Erwartungshaltung ein – höherer Preis, höhere Erwartungshaltung.
South meint
Also da wird viel gemischt.
a) Der Notfall-Spurhalteassistent, der ja mittlerweile Pflicht ist, ist nervig und wenig hilfreich, macht plötzliche aktive falsche Eingriffe, vorallem auf den Landstrassen, die sogar eher die Unfallgefahr steigern. Den kann man nicht einmal deaktivieren.
b) Bei VW gibt es tatsächlich noch ID.3, welche keine Abstandstempomat haben, irre aber stimmt, kenne ich aus eigener Erfahrung. Sowas hatte mein mittlerweile fast 20 Jahre alter Touran. Den mögen sicherlich noch die meisten.
c) Gut, den Spurhalteassistent da geht es dann nennenswert los mit Vorbehalten. Ich persönlich würde kein Auto mehr ohne wollen, aber viele meiner Bekannten nehmen den nicht her, also nicht dass sie negative Erfahrungen gemacht haben, sie lassen sich nicht darauf ein, also eher Behäbigkeit
d) Gut, das Überholen vermisse ich dagegen gar nicht. Das ist für mich persönlich zu wenig Mehrwert.
Trotzdem. Systeme bei denen man das Lenkrad wirklich loslassen kann, da sind die Umfragen immer sofort negativ, weil viele halt nicht kennen, aber das System wird schnell Anhänger finden, wenn einmal wirklich praktische Erfahrung und saubere Tests über die Jahre vorliegen.
Das gleich trifft prinzipell auch das E Auto. Es ist weniger Ablehnung, sondern man kennt es halt nicht und wenn der Veränderungsdruck niedrig ist, dann wartet man erstmal ab, wie es den anderen so geht und das ist tatsächlich auch rational.
Ich kann tatsächlich auch noch nicht sagen, wie lange mein Accu im E Auto hält, so richtig breite Erfahrung gibt es da noch nicht…Veränderung braucht leider Zeit…
F. K. Fast meint
a) Bei welchen Fahrzeugen kann man den nicht deaktivieren? Es ist immer das erste, was ich bei Ioniq und e-Up ausschalte.
South meint
Hmm. sorry, meinte dauerhaft deaktivieren, trotzdem guter Punkt. Ich lese gerade nach…geht mit Hilfe eines Codier-Interfaces…. hat da jemand Erfahrung?
Powerwall Thorsten meint
Einfach mal Urlaub in den USA machen, da kann man dann erfahren, was aus bekannten Gründen hier in Europa alles nicht funktionieren „darf“
Auch da wird die Deutsche Automobilindustrie wieder ein Schlußlicht sein.
Time will Tell
Bitte Screenshot nicht vergessen
Deine Mudder meint
In den USA gibt es pro Kopf 3x mehr Verkehrstote als in Deutschland und das bei lächerlich niedrigen Tempolimits (teils ca. 110 km/h auf highways, da fährt man hierzulande auf der Landstraße schneller). Ich weiß nicht, ob man sich daran ein Beispiel nehmen sollte.
South meint
Die Infrastruktur ist in Amerika auf den Autoverkehr zugeschnitten. In Kürze, in Amerika gibt’s quasi nur Autos und kaum Nahverkehr. Sprich mehr Autoverkehr. Und die Infrastruktur für Fussgänger und Radfahrer ist unterentwickelt.
Gut, ob dann auch größere Autos zu mehr tödlichen Unfällen führen, kann man nur mutmaßen, wäre auch logisch, aber dazu gibts keine verlässlichen Zahlen…
LMdeB meint
Urlaub in den USA? Auf gar keinen Fall!