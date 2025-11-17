BMW iX3: Erlkönigfotos sollen M-Version auf der Nordschleife zeigen

BMW nimmt seit einigen Wochen Bestellungen für den iX3 als erstes Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ an. Zuerst wird eine höherpreisige Version mit leistungsstarkem Antrieb und hoher Reichweite verkauft. Weitere Varianten sollen folgen, darunter ein Topmodell der sportlichen Submarke BMW M. Von letzterem sind nun erste Erlkönigfotos im Netz aufgetaucht.

Der Premiumhersteller testet demnach den neuen iX3 in einer M-Version nicht nur auf öffentlichen Straßen, sondern auch auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Prototyp auf der Rennstrecke verrät sich laut Berichten vor allem mit seinem Power-Dome auf der Motorhaube. Hinzu kommt der auffällig getarnte Diffusor-Bereich der Heckschürze und ein stark ausgeformter Dachkanten-Spoiler.

In der Seitenansicht fallen die vorne und hinten gelochten Bremsscheiben ins Auge. Elektroautos haben zwar wegen ihrer Rekuperationsleistung weniger Bedarf an besonders leistungsstarken Bremsen, BMW scheint aber beim iX3 M auch bei der Verzögerung auf Höchstleistung zu setzen. Das könnte angesichts der dem Portal BimmerToday zufolge wahrscheinlich eingesetzten vier Elektromotoren auch nötig sein.

The fully-fledged 2028 BMW iX3 M has been spied lapping the Nürburgring with a very aggressive design philosophy. In addition, the CUV will feature a retuned suspension and motivation could be sourced from a quad-motor, AWD powertrain with around 700-800 hp.

BMW hat für die E-Autos der Neuen Klasse bereits versprochen, dass diese besonders fahrdynamisch sein sollen. Zentral dafür sei das „Heart of Joy“: Das Steuergerät für Antrieb, Bremsen, Laden, Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung verarbeitet laut den Entwicklern Informationen zehnmal schneller als bisherige Systeme. Im Zusammenspiel mit der Software BMW Dynamic Performance Control soll das Steuergerät alle Funktionen zur Fahrdynamik auf einem neuen Niveau an Geschwindigkeit und Präzision berechnen.

Für die M-Version des iX3 erwartet BimmerToday Allradantrieb mit vier E-Maschinen und eine Systemleistung von über 516 kW (700 PS). Ein solches Set-up testen die Bayern schon länger mit einem Prototyp auf Basis des noch mit einer älteren, flexiblen Plattform gebauten i4. Der Markstart des besonders potenten neuen iX3 soll erst für Anfang 2028 geplant sein.

Vorerst wird demzufolge der schon als erstes auf der Neuen Klasse verfügbare iX3 50 xDrive (Artikelbild) die potenteste Ausführung der Baureihe sein. Der mit zwei Motoren realisierte Elektro-Allradantrieb stellt 345 kW (469 PS) zur Verfügung. Damit beschleunigt das SUV in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Die Reichweite beträgt bis zu 805 Kilometer. Die Fahrbatterie lässt sich mit bis zu 400 kW von 10 auf 80 Prozent in 21 Minuten aufladen.