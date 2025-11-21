Genesis stellt GV60 Magma als erstes Hochleistungs-Serienmodell vor

Mit der Weltpremiere des für 2026 angekündigten GV60 Magma schlägt Genesis ein neues Kapitel auf. Erstmals präsentiert die südkoreanische Premiummarke des Hyundai-Konzerns die „Luxury High Performance“ Strategie, die als Grundpfeiler für die kommenden zehn Jahre dienen soll.

„Genesis hat schneller als jede andere Luxusmarke ein Volumen von einer Million verkauften Fahrzeuge erreicht. Mit Magma beginnt für Genesis ein neues, bedeutendes Jahrzehnt. Wir entwickeln nicht nur Hochleistungsfahrzeuge – wir definieren den Begriff ‚Luxury High Performance‘ neu und zeigen, was möglich ist, wenn koreanische Innovation auf globale Ambitionen trifft”, sagt José Muñoz, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company und Genesis.

Im Fokus der „Luxury High Performance“ Vision stünden nicht reine PS-Werte, sondern ein Höchstmaß an Eleganz, Kraftentfaltung und intuitiver Kontrolle, so die Südkoreaner. „Sie überträgt die Genesis-Designphilosophie Athletic Elegance in den Hochleistungsbereich und setzt auf ausgewogene Dynamik sowie eine perfekte Harmonie zwischen Fahrer und Fahrzeug.“

Der GV60 Magma ist das erste Serienfahrzeug, das diese neue Vision auf die Straße bringt. Er basiert auf dem bestehenden Elektro-Crossover GV60 sowie dem bereits vorgestellten Magma-Konzeptfahrzeug der Reihe und markiert den offiziellen Einstieg von Genesis in das High-Performance-Segment.

Den Außenauftritt des GV60 Magma prägen die breitere Spur, die abgesenkte Dachlinie und neu entwickelte Stoßfänger mit markanter Dreiloch-Struktur zur Optimierung von Luftstrom und Kühlung. Hinzu kommen schwarzglänzende Elemente, dunkle Metallakzente und aerodynamische Canards. Breitere Kotflügel, 21-Zoll-Schmiederäder und 275-Millimeter-Reifen betonen die Silhouette. Am Heck erzeugt ein funktionaler Spoiler zusätzlichen Abtrieb, während ein neu gezeichneter Diffusor die Aerodynamik verfeinert.

Im Innenraum treffen hochwertige Materialien wie das Mikrofaser-Velours Chamude auf orangefarbene Akzente und Kontrastnähte. „Dunkle Metalloberflächen minimieren Reflexionen und schaffen ein ruhiges, luxuriöses Ambiente“, so die Designer. Das Lenkrad trägt exklusive Magma-Details, darunter orange akzentuierte Tasten für Fahrmodi und Boost-Funktion.

Der GV60 Magma zählt zu den leistungsstärksten Modellen innerhalb der Hyundai Motor Group. Die beiden Elektromotoren liefern 448 kW (609 PS) und 740 Nm, im Boost-Modus für 15 Sekunden 478 kW (650 PS) und 790 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 264 km/h. „Der maximale Leistungsbereich des Heckmotors wurde erweitert, um eine stabile Kraftentfaltung zu gewährleisten“, erklären die Entwickler. Der GV60 Magma erreicht mit der Launch-Control-Funktion in 10,9 Sekunden aus dem Stand Tempo 200. Das Elektroauto soll eine konstante Leistungsabgabe bei höheren Geschwindigkeiten bieten.

Die Launch Control liefere ein optimales Anfahrdrehmoment aus dem Stand und ermögliche so eine schnelle und reaktionsschnelle Beschleunigung beim Start, so Hyundai. Der GV60 Magma bietet außerdem drei Fahrmodi: Sprint, GT und MY. Im MY-Modus können Fahrer die Einstellungen für das elektronische Sperrdifferenzial (e-LSD), die elektronische Stabilitätskontrolle und andere Leistungsparameter individuell anpassen.

Die Dämpfung wurde durch Neukalibrierung des Rollzentrums und Verfeinerung der Geometrie optimiert. Es gibt außerdem ein elektronisches Dämpfersystem und ein End-of-Travel-Regelsystem, die für eine Balance zwischen Kurvenstabilität und Fahrkomfort sorgen sollen. Hydro-G-Buchsen in der Vorderradaufhängung und zweilagige Buchsen im hinteren Querträger minimieren Vibrationen und Stöße.

Darüber hinaus wurde das Bremssystem mit Monoblock-Bremssätteln vorne und groß dimensionierten Bremsscheiben, die für die 21-Zoll-Räder optimiert sind, sowie mit Hinterradbremsen mit hochreibungsfähigen Materialien aufgerüstet. Genesis betont: „Trotz seiner Leistungsfähigkeit bietet der GV60 Magma den Komfort, den man von einem luxuriösen Hochleistungsfahrzeug erwartet – unter anderem durch Active Noise Control-Road, schalldämmendes Glas und verstärkte Türdichtungen.“

Der GV60 Magma ist mit einer speziellen digitalen Schnittstelle, einem Sounddesign und einem Feedback-System ausgestattet. Durch Aktivieren des Magma-Modus wird das Kombiinstrument in ein 3-Kreis-Layout umgewandelt, das Fahrdaten wie Motor- und Batterietemperatur, Geschwindigkeit und G-Kräfte anzeigt. Darüber hinaus bietet das Head-up-Display eine vereinfachte Ansicht wichtiger Informationen wie Geschwindigkeit, regenerative Bremsstufen und verbleibende Boost-Zeit.

Das Infotainmentsystem unterstützt eine Reihe von Magma-exklusiven High Performance Funktionen wie das Virtual Gear Shift System (VGS), den Drift-Modus und die High-Performance Battery Control (HPBC). Die VGS-Funktion passt die Motorleistung, das Drehmoment und die regenerative Bremsleistung an, um das Schaltgefühl und die Fahrdynamik eines potenten Verbrenners nachzuahmen. Gleichzeitig wird der Klang eines hochdrehenden Motors reproduziert.

Wenn VGS und HPBC aktiviert sind, zeigt das Kombiinstrument leistungsorientierte Messwerte an – darunter einen Leistungstimer und Pedaleingangswerte – und liefert wichtige Fahrdaten in einem übersichtlichen Format. Der Drift-Modus kombiniert die Kraftverteilung und das e-LSD, um das Fahren über die Hinterachse zu unterstützen, während HPBC die Batterietemperatur für hohe Leistung beim Rennen oder Drag-Fahren optimiert.