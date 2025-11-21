Verbände fordern Durchleitungsmodell als Schlüssel zum Ladeinfrastruktur-Ausbau

Fairer Wettbewerb an der Ladesäule, unkompliziertes Laden für alle: Mit dem Durchleitungsmodell für Ladestromtarife könnten Politik und Wirtschaft die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich nutzerfreundlicher gestalten – und den Umstieg auf E-Mobilität spürbar beschleunigen. Darauf machen der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) in einem Positionspapier aufmerksam.
Kurz vor der „Ladeinfrastruktur-Konferenz 2025“ des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) fordern ZDK, VDIK und BBM die Bundesregierung auf, die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zügig anzupassen, damit das Durchleitungsmodell flächendeckend zur Anwendung kommen kann.
„Wer Elektromobilität in der Breite verankern will, muss die Ladeinfrastruktur konsequent aus Sicht der Nutzer denken“, betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „Intransparente, teils hohe Ladetarife und ein Wirrwarr aus Bezahlkarten und Abrechnungssystemen schrecken viele Verbraucher noch immer vom E-Auto ab. Das Durchleitungsmodell kann diesen Knoten lösen – und zu einem echten Game-Changer werden.“
Das Durchleitungsmodell gewähre Stromanbietern einen diskriminierungsfreien Zugang zu öffentlichen Ladesäulen und ermögliche es so dem Kunden, den eigenen Stromtarif im öffentlichen Raum zu nutzen – unabhängig vom Betreiber. Es sorge für mehr Transparenz, einheitliche Abrechnung und echte Wahlfreiheit.
„Das Durchleitungsmodell ist die richtige Antwort“
VDIK-Präsidentin Imelda Labbé: „Das Durchleitungsmodell ist die richtige Antwort auf zwei große Hürden für den Hochlauf der Elektromobilität, nämlich hohe Strompreise und Unsicherheit an öffentlichen Ladesäulen. Darauf hatte der VDIK bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf hingewiesen. E-Auto-Fahrer sollen selbst entscheiden können, ob sie das Durchleitungsmodell oder die Angebote der Ladesäulenbetreiber nutzen wollen. Die Grundlagen dafür müssen nun rasch geschaffen werden.“
„Dass das Modell überzeugend funktioniert, sehen wir bereits bei dem Deutschlandnetz für Lkw. Der Ausbau für alle Elektrofahrzeuge ist da der logische Schritt. Das Durchleitungsmodell fördert fairen Wettbewerb, senkt die Kosten für Halter von Elektrofahrzeugen und vereinfacht die Nutzung von Ladeinfrastruktur erheblich. Wer den Erfolg von Elektrofahrzeugen in deutschen Fuhrparks als Turbo für steigende Zulassungszahlen und einen funktionierenden E-Gebrauchtwagenmarkt im Blick hat, muss handeln“, erklärt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.
In dem gemeinsamen Positionspapier zeigen ZDK, VDIK und BBM auf, wie das Modell rechtlich, technisch und marktseitig weiterentwickelt werden kann, um langfristig ein faires, wettbewerbliches und verbraucherfreundliches Marktdesign beim öffentlichen Laden zu gewährleisten.
„Jetzt braucht es den politischen Willen, dieses Modell endlich in die Fläche zu bringen“, erklärt Peckruhn. „Mit dem Durchleitungsmodell existiert eine Lösung, die funktioniert, die Kunden entlastet und echten Wettbewerb ermöglicht. Wenn wir sie nicht nutzen, vergeben wir die Chance auf ein Ladeangebot, das Vertrauen schafft und den Hochlauf der Elektromobilität spürbar beschleunigen kann.“
Die drei Verbände kritisieren, dass das Durchleitungsmodell im „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ des BMV keine Berücksichtigung findet – obwohl es zentrale Hürden für Verbraucher und Unternehmen abbauen und den Markt deutlich nutzerfreundlicher machen könnte. ZDK, VDIK und BBM rufen daher die Bundesregierung auf, die Einbindung des Durchleitungsmodells erneut zu prüfen, um die Ladeinfrastruktur transparenter, wettbewerblicher und konsequent kundenorientiert weiterzuentwickeln.
Kommentare
R2D2 meint
Der schlüssel zum erfolg ist ein einfaches konzept für ein gutes produkt.
Jedes noch so kleine rumgefummel stört oder lässt schon vor Beginn scheitern.
Future meint
Das war früher auch schon mal das Erfolgsrezept bei Apple.
Alles muss eben überall ganz einfach sein, ohne dass man dabei einen Purzelbaum machen muss.
Mary Schmitt meint
Leute wie Future wissen in der Sache fast immer nichts. Auch hier wieder nicht. Das Durchleitungsmodell ist lange operationalisiert und durchgespielt worden. Das wird nicht günstig. Der Grund dafür ist ganz einfach:
Wer aktuell ohne Firmenkarten lädt und ausgeschlafen ist, hat einen Tarif von 39 ct plus bei rund 60€ Jahresgebühr. Wenn man 10tkm/Jahr öffentlich lädt und 20 kWh/100 km verbraucht, sind das 42 ct/kWh. Da wird man mit dem Weiterleitungsmodell schlechter abschneiden.
Warum? Weil die 42 ct zweifach subventioniert sind: Die Ladekarte von Renault und der Ladepreis vom CPO. Bei der Durchleitung müssen dagegen alle eine Vollkostenrechnung machen: Der Stromlieferant für seine Energie- und Vertriebskosten, der CPO für seine Infrastruiktur-, Netz- und Betriebskosten. Dazu kommen staatliche Preisbestandteile…
Jörg2 meint
Solche Texte entstehen, wenn keine Ahnung besteht, worum es geht.
Future meint
Mary kann sich das alles vielleicht noch nicht vorstellen in ihrer Reaktanz.
Hier haben die Lobbyisten von den Verbänden eine gute Idee und dann kommt Mary und zerredet die guten Ideen. Wie soll es mit den vielen Marys in der deutschen Wirtschaft jemals wieder aufwärts gehen?
Future meint
Mary hat noch vergessen, den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und den Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) als drittklassige Lobbyisten zu bezeichnen.
Ich finde das Positionspapier dagegen gut, denn Durchleitung könnte mehr Einfachheit schaffen und zu mehr Wettbewerb führen. Alles muss eben billiger werden bei der Elektromobilität, damit die dreckigen VWs endlich von der Straße kommen.
MichaelEV meint
Einfachheit, Transparenz und Wettbewerb gibt es, wenn alle CPOs ihren Adhoc-Preis zentral melden müssen und diese Daten analog Tankstellen in entsprechenden Diensten landen.
Mit der Durchleitung hat man ein uneinheitliches Infrastrukturentgelt und seinen Hausstromtarif – zwei Preiskomponenten. Natürlich wird es dadurch komplexer und intransparenter!
Steffen meint
Dann bleibt immer noch das Problem, dass ich in der Planung der Route oder gar spontan nicht weiß, ob Adhoc teurer ist als eine meiner 5 Ladekarten. Wenn das Infrastrukturentgelt an der ladesäule angezeigt wird, dann kann ich addieren, denn meinen Hausstrompreis kenne ich ja.
Jörg2 meint
Michael
Der Endkunde hat EINEN Lieferanten. Das ist üblicher Weise super transparent. Sollte ihm etwas nicht gefallen, geht er zum nächsten.
Der Endkundenlieferant hat eine Vorkette. Die ist irgendwie lang oder auch nicht, von außen transparent oder auch nicht. Das berührt den Endkunden nicht. Der Lieferant hat mit seiner Vorkette entweder ein sinnvolles P/L gezaubert, oder es gibt ihn nicht (lange). Was bleibt (wenn etwas bleibt) ist der transparente Endkundenvertrag mit endkundentauglichem P/L.
Future meint
Natürlich erscheint das Durchleitungsmodell attraktiv, weil es einfacher ist und wohl auch mehr Wettbewerb ermöglicht. Aber das ändert nichts an der Bequemlichkeit. Beim Hausstrom stören sich viele Kunden auch nicht am hohen Preis: Nach aktuellen Schätzungen von Verivox befinden sich rund 25% der deutschen Stromkunden und 19% der Gaskunden in der Grundversorgung des örtlichen Versorgers. Dies entspricht Millionen von Haushalten, die automatisch diesen oft teureren Tarif beziehen.
brainDotExe meint
Liegt meiner Meinung auch daran, dass das „schon immer so war“. Die Leute scheint es einfach nicht zu stören, weil sie es gewöhnt sind.
Das Laden von E-Autos ist aber jetzt was „Neues“ und „Neues“ wird immer kritisch hinterfragt in Deutschland.
Siehe auch Stromkosten im Bezug auf Wärmepumpe.
Future meint
Psychologen sprechen von Reaktanz, wenn es Widerstände gegen das Neue gibt. Interessant ist dazu die Meinung in einem aktuellen Artikel zur schleppenden Elektromobilität in Deutschland auf SPON: »Gefährliche Liebe zum Verbrenner: Geht die deutsche Autoindustrie an ihrer konservativen Kundschaft zugrunde?« Sehr empfehlenswert.
Steffen meint
Meine alte Nachbarin hat kein Internet, kein Smartphone. Wie soll die einen Preisvergleich durchführen? Auch ein Wechsel ist per Post mühsam (falls sie mal irgendwo Informationen gefunden haben sollte).
Dann bleibt man halt auf ewig in irgendeinem wenig vorteilhaften Tarif beim lokalen Versorger…
Future meint
Die alte Nachbarin müsste sich natürlich helfen lassen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kunden in den Grundtarifen nur alte Menschen ohne Internet sind.
eBikerin meint
Und wie immer bei diesem Thema wird kein Wort darüber verloren, wie hoch denn eigentlich die Gebühr für den Infrastrukturbetreiber sein soll. Ohne diese Information ist die Aussage, dass es dann günstiger wird schlicht und ergreifend Wunschdenken.
Future meint
Ja, aber ein Durchleistungsmodell würde auch zu ganz neue Vertriebsmöglichkeiten führen. Beispielsweise eine Kombination von gewohnt günstigem Hausstrom und öffentlichem Ladestrom zu einem einheitlichen niedrigen Preis und einer gemeinsamen Abrechnung. Sowas könnte schon attraktiv sein für die verunsicherten Autokäufer.
Jörg2 meint
Ja, ich glaube auch, dass da viel vorstellbar und auch realisierbar sein könnte.
Da kann es Zusatztarife zum Haustarif geben.
Oder es geht einfach darum, dass der „2x im Jahr in die Ferne fahren“ sich nicht um das Tarifgedöns kümmern muss und trotzdem vergleichsweise preiswert durch Europa kommt.
Vielleicht reicht es jemanden auch, dass er nur EINEN Tarif in seinem Auto hinterlegen muss und das „einfach anstecken, keine Karte vorhalten“ ist für ihn geklärt.
brainDotExe meint
„Oder es geht einfach darum, dass der „2x im Jahr in die Ferne fahren“ sich nicht um das Tarifgedöns kümmern muss und trotzdem vergleichsweise preiswert durch Europa kommt.“
Das dürfte bei Privatleuten die häufigste Anwendungsfall sein.
MichaelEV meint
„EINEN Tarif“ könnte man heute schon mit den Ladekarten haben.
Ansonsten sind „einfach und preiswert“ hier eine Halluzination, es geht in die exakt gegenteilige Richtung.
Vor allem ist „2x im Jahr in die Ferne fahren“ für die CPOs der absolute Worst Case mit den höchsten Kosten, was träumt man hier von preiswert…
Jörg2 meint
Michael
Muss ich Dir auch das schreiben, was ich weiter unten Marie geschrieben habe? Oder könntest Du das weiter unten mal lesen? Danke!
MichaelEV meint
Deine üblichen Absurditäten zu diesem Thema…
Alle Bürokratiekosten haben als Quelle letztendlich „ein Text auf einem Stück Papier.“. Aus diesen Texten ergeben sich Kosten.
Und sonst wie immer vollkommen am Thema vorbei: Für den prägenden Teil der Preisbildung entsteht durch das Durchleitungsmodell kein Wettbewerb. Und da wo du Wettbewerb siehst, gibt es perspektivisch gar keinen bzw. verdrängt dein Pseudo-Wettbewerb die Form von Wettbewerb, die eigentlich notwendig ist.
Und das ganze mit einfach und transparent ist vollkommener Irrsinn, mit zwei Preisen statt bisher einem wird es für Endkunden komplexer und intransparenter.
Jörg2 meint
Wieso „sein soll“? Das können die Marktteilnehmer doch aushandeln. Von Seiten des Bundes wird es abgelehnt, hier Vorgaben zu machen, eine Art Regulation durch den Bund zu betreiben.
Im angeführten eLkw-Ladenetz wird, innerhalb der Standortausschreibungen, hierfür auch nicht vorgegeben. Die Ausschreibungsteilnehmer kalkulieren das für sich und nehmen mit dieser Kalkulation an der Ausschreibung teil.
Was dann wiederum der durchleitungswillige Stromanbieter preislich in Richtung Endverbraucher macht, ist dann eine andere Sache. Was dann dabnei rauskommt (wenn es denn solche Modelle geben sollte) ist doch eher entscheident.
eBikerin meint
„Was dann dabnei rauskommt“
Muss sich zeigen. In jedem Beitrag zu diesem Thema wird aber pauschal behauptet, dass es billiger wird. Und das sehe ich in der aktuellen Situation eben nicht.
In 5 bis 10 Jahren sicher, wenn das Netz so stark ausgebaut ist, dass die Investitionen in einem ganz anderen Verhältnis zu den Einnahmen stehen wie aktuell. Klar einfacher / bequemer ist es dann – aber billiger?
Der Infrastrukturbetreiber wird bestimmt nicht so einfach auf seine Marge verzichten, und dann kommt eben noch die Marge des Stromanbieters oben drauf.
Jörg2 meint
eBikerin
Das, was ich bisher dazu gelesen habe (und dem ich mich anschließe) vertritt eher die Position: mehr Marktteilnehmer führt zu niedrigeren Preisen.
Eine Pauschalaussage, „es wird billiger“ kenne ich so nicht.
Mary Schmitt meint
Es wird teurer. Das ist wieder so eine Lösung für Leute mit wenig Wissen und Verstand. Hey, ich nehme einfach „meinen Strom“ mit. Habe oben dargestellt, warum es teurer wird.
Jörg2 meint
Marie
Wie soll das teurer werden? Hast Du eine leise Ahnung, wie ein Markt funktioniert?
Das „Durchleitungsmodell“ ist ein Text auf einem Stück Papier. Völlig preisunrelevant.
Sollte es neue Marktteilnehmer geben, DANN könnten sich die Preise bewegen. Für die Bewegung gibt es zwei Richtungen: das von Dir argumentierte „wird teurer“ oder das von der Wirtschaftswissenschaft gestützte „könnte billiger werden“.
Wo Du die neuen Marktteilnehmer hernehmen möchtest, die mit höheren Preisen, als jetzt, an den Markt gehen, wird Dein Geheimnis bleiben.
Neue Marktteilnehmer werden nur auf den Markt kommen, wenn sie ein besseres P/L anbieten können. Da das „L“ halbwegs ausgereizt ist (es ist halt Strom), bleibt das „P“.
Also: Kommen neue Marktteilnehmer, gibt es tendenziell fallende Preise. Kommen keine, bleibt alles wie es ist (oder irgendjemand fällt im Bereich „L“ ganz viel ein).
Was Deine obige Argumentation der internen Kosten betrifft, so hat dies nur eingeschränkte Relevanz für die Endkundenpreisgestaltung. Wie wir aus der Automobilindustrie ja gut kennen, ist keinem verboten, Quersubventionierungen vorzunehmen und also seinen Endkundenpreis zu gestalten, wie er möchte.
Aber eigentlich Perlen vor die Säue.
eBikerin meint
Lieber Jörg – lies doch wenigstens den Artikel:
„Das Durchleitungsmodell fördert fairen Wettbewerb, senkt die Kosten für Halter “ Senkt die Kosten = billiger.
MichaelEV meint
359 (hier geht es explizit um diese Ausschreibung):
“ Aus Sicht der Monopolkommission sollte im Rahmen zukünftiger Ausschreibungen auf den Einsatz eines regulierten Durchleitungsmodells verzichtet werden“
Diese ganze Pflicht (=Regulierung) wird grundsätzlich abgelehnt.
MichaelEV meint
Selbstverständlich wird es mit der Durchleitung teuer, denn das Infrastrukturentgelt bildet sich mit den Vollkosten (analog Adhoc-Preis).
Jörg2 meint
Michael
Wir hatten das jetzt schon x-mal. Darf ich Dich bitten, Dir folgendes nochmals anzu schauen, zu verarbeiten, zu merken:
Der Bund lehnt regulierte Durchleitungsmodelle ab. Er versteht unter einem regulierten Durchleitungsmodell die Vorgabe von Preisen um das Reinvest abzusichern. Dazu hat der Bund die Auffassung, dass es zu Kleinteilig, behördlich nicht leistbar und damit angreifbar wäre, wenn der Bund sauber ermitteln würde/müsste, bei welchem Ladepunkt sind welche Infrastrukturkosten anzusetzen.
Diese Preisfindung, so der Bund, sollen die Marktbeteiligten durchführen.
Also: REGULIERTES Durchleitungsmodell -> nein.
Über einen Unwillen des Bundes , ein unreguliertes Durchleitungsmodell einzuführen, ist mir nichts bekannt. Dir?
MichaelEV meint
Pflicht = Regulation und das unregulierte Durchleitungsmodell gibt es schon lange.
MichaelEV meint
Pflicht ist Regulierung, jegliche Einmischung wird abgelehnt. Auch das LKW-Ladenetz Beispiel soll explizit nicht wiederholt werden.
Und das aus sehr guten bekannten Gründen – es gibt keine Rechtfertigung (kein natürliches Monopol) und es gibt gar keinen Nutzen (weil der Knackpunkt die Infrastruktur an sich ist).
Jörg2 meint
Hier nochmals für Dich ein Auszug aus den Ausschreibungsunterlagen zum Lkw-Ladenetz:
„Das Durchleitungsmodell erhöht durch die freie Wahl des Stromlieferanten den Wettbewerb um attraktive Ladeangebote. Bislang ist dies für Endkunden in der Regel nicht möglich“ Quelle: Projektexposé zum Lkw-Schnellladenetz an unbewirtschafteten Rastplätzen.
Deine Meinung weicht von der Meinung des Bundes, als Auslöser dieser Regularien, ab. Auch scheint der eine oder andere Lobbyverband anderer Meinung zu sein (s. Artikel).
Was ich grundsätzlich nicht verstehe: Wenn jemandem klar ist, dass es nichts wird, dann kannst er es auch laufen lassen. Nur aktuelle Marktteilnehmer, die um ihre Pfrunde bangen müssen (weil es funktionieren könnte), müssen wiederständlich argumentieren.
MichaelEV meint
Gehört hier hin
359 (hier geht es explizit um diese Ausschreibung):
“ Aus Sicht der Monopolkommission sollte im Rahmen zukünftiger Ausschreibungen auf den Einsatz eines regulierten Durchleitungsmodells verzichtet werden“
Diese ganze Pflicht (=Regulierung) wird grundsätzlich abgelehnt.
MichaelEV meint
Und der letzte Abschnitt ist natürlich der absolute Wahnsinn…
Es gibt keine inhaltliche Begründung für eine Pflicht (kein natürliches Monopol), es wird kein Nutzen erwartet, nur mehr Aufwand und Kosten. Und dann stellt man ernsthaft die Frage: „Warum macht man es nicht einfach trotzdem“
Echt unfassbar – aber die Bürokratie in DE und deren Kosten müssen ja ein Fundament haben, Jörg2 ist dafür ein fruchtbarer Boden…
Die Frage stellt sich ja andersherum. Die eigens dafür eingerichteten Instanzen geben ein klares Fazit gegen ein verpflichtendes Durchleitungsmodell – warum wollen einige sich trotzdem nicht davon abbringen lassen, inwiefern profitieren sie davon?
Bei Stromanbietern ist die Sache klar – sie wollen ihr Geschäft ausweiten und mitverdienen. Und sie werden ihre bisherige Rolle in Zukunft verlieren und setzen sich dagegen zur Wehr. Hier hast du deine „Nur aktuelle Marktteilnehmer, die um ihre Pfrunde bangen müssen“
Jörg2 meint
Ganz meine Meinung.
Ziel: Mehr martteilnehmende Stromversorger/Wiederverkäufer an der Ladesäule -> mehr Wettbewerb -> tendenziell fallende Preise für die Endverbraucher
MichaelEV meint
„Wettbewerb“ an der Stelle, wo keinerlei positive Wirkung für den Ladepreis zu erwarten und wo der „Wettbewerb“ zunehmend Fake ist.
Jörg2 meint
S. weiter oben: Mein Beitrag mit dem Exposé-Auszug für Dich.
MichaelEV meint
Der bekannte Unsinn… Die Fixkosten prägen aktuell den Ladepreis und das Durchleitungsmodell behandelt das eigentliche Problem nicht im geringsten.