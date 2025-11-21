Leapmotor kündigt kompaktes Elektro-SUV B03X an

Leapmotor hat auf einer Veranstaltung im chinesischen Guangzhou einen Ausblick auf das neue Kompaktmodell B03X gegeben. Der Stromer, der in China A10 heißen wird, ist das erste Modell auf Basis der neuen globalen A-Segment-Plattform des Stellantis-Partners. Angaben zum Preis gibt es noch nicht, der darüber positionierte B10 mit 4,5 Meter Länge kostet hierzulande ab 29.900 Euro.

Als intelligentes SUV auch für weite Strecken positioniert – „kompakt und vielseitig“ – sei der B03X darauf ausgelegt, mit gleich mehreren Vorurteilen aufzuräumen: „Hochwertigkeit muss teuer sein, kleine Fahrzeuge können nicht viel Technik enthalten und kompakte Abmessungen bedeuten gleichzeitig wenig Platz.“

Durch die Integration der neuesten Architektur von Leapmotor biete der B03X Intelligenz auf Flaggschiff-Niveau, die beste Elektrofahrzeug-Reichweite im Segment, ein flexibles Raumkonzept – und werde zudem globalen Qualitätsansprüchen gerecht, heißt es. Das Gesamtpaket definiere damit neu, was ein kleines SUV bieten kann.

Der B03X basiert laut dem Hersteller auf einer speziell für Elektrofahrzeuge entwickelten Architektur, die einen besonders großzügigen Innenraum bietet. Mit einer Länge von über 4.200 Millimetern, einer Breite von 1.800 Millimetern und einer Höhe von 1.600 Millimetern sowie einem Radstand von über 2.600 Millimetern vereine er „die Präsenz eines echten SUV mit der Wendigkeit eines Stadtfahrzeugs“.

Der B03X biete zudem fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, ein KI-gestütztes Cockpit und umfassende Over-the-Air-Updates über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Die Reichweite liegt gemäß dem eher unrealistischen chinesischen CLTC-Messzyklus bei 500 Kilometern. Die Energie dafür stellt eine LFP-Batterie mit laut Leapmotor „extrem hoher Energiedichte“ bereit.

Das Exterieurdesign umfasst sechs Farben, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, halbverdeckte Türgriffe und ein schwebendes Dach. Eine charakteristische Lichtsignatur in Form eines Lächelns soll für sofortige Wiedererkennung sorgen.

Der B03X richte sich an Kunden, die ein erschwingliches und dennoch hochwertiges Zweitfahrzeug suchen, erklärt Leapmotor. Im Visier habe man insbesondere auch Einsteiger in die Elektromobilität, die von einem Kompaktwagen mit Verbrennungsmotor umsteigen – „ohne Kompromisse bei Sicherheit, Platzangebot oder intelligenter Technologie eingehen zu wollen“.