Opel gewährt ersten Blick auf den neuen Astra und Astra Sports Tourer

In Kürze eröffnet Opel für die Kompaktwagen Astra und den Opel Astra Sports Tourer das nächste Kapitel. „Denn schon bald kommt der neue Opel Astra – schärfer, technischer und in jeder Hinsicht leuchtender denn je“, kündigen die Rüsselsheimer an. Einen ersten Eindruck gibt die Marke mit dem Blick auf den neuen Vizor, der das Modell zieren wird und der von der Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo inspiriert ist.

„Der Astra steht seit Jahrzehnten für das, was Opel auszeichnet: deutsche Ingenieurskunst, die Emotionen mit ausgewiesener Praktikabilität und Top-Technologien für alle verbindet. Der Astra ist durch und durch ‚made in Germany‘ – entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim“, so CEO Florian Huettl. „Jetzt gehen wir mit unserem Kompaktklasse-Bestseller den nächsten großen Schritt: Mit neuen, noch schärferen und präziseren Design-Highlights genauso wie mit innovativen Technologien werden der neue Opel Astra und der neue Opel Astra Sports Tourer die Kunden begeistern. Bleiben Sie gespannt, weitere Details folgen in Kürze.“

Der weiterentwickelte Opel Vizor soll einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Astra geben. Das charakteristische Markengesicht werde noch schlanker und präziser als bisher gestaltet sein, erklären die Designer. Der Opel-Blitz ist erstmals in der Astra-Geschichte beleuchtet – ein Wiedererkennungsmerkmal, das das SUV-Flaggschiff Grandland als erstes Opel-Modell in Serie eingeführt hat.

„Scharfe und präzise Konturen kennzeichnen auch den weiteren Verlauf der neuen Astra-Front. So haben die Designer und Entwickler am Opel Kompass Hand angelegt und ihn – wie beim Corsa GSE Vision Gran Turismo zu sehen – mit charakteristischen Lichtleisten versehen“, heißt es weiter.

Mit seinem geschärften Auftritt sowie „innovativen Sicherheits- und Wohlfühl-Technologien“ werde der neue Astra so moderner, attraktiver und komfortabler, so Opel. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Feststeht, dass es auch wieder eine Elektroauto-Version geben wird.