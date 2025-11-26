Opel gewährt ersten Blick auf den neuen Astra und Astra Sports Tourer

In Kürze eröffnet Opel für die Kompaktwagen Astra und den Opel Astra Sports Tourer das nächste Kapitel. „Denn schon bald kommt der neue Opel Astra – schärfer, technischer und in jeder Hinsicht leuchtender denn je“, kündigen die Rüsselsheimer an. Einen ersten Eindruck gibt die Marke mit dem Blick auf den neuen Vizor, der das Modell zieren wird und der von der Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo inspiriert ist.
„Der Astra steht seit Jahrzehnten für das, was Opel auszeichnet: deutsche Ingenieurskunst, die Emotionen mit ausgewiesener Praktikabilität und Top-Technologien für alle verbindet. Der Astra ist durch und durch ‚made in Germany‘ – entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim“, so CEO Florian Huettl. „Jetzt gehen wir mit unserem Kompaktklasse-Bestseller den nächsten großen Schritt: Mit neuen, noch schärferen und präziseren Design-Highlights genauso wie mit innovativen Technologien werden der neue Opel Astra und der neue Opel Astra Sports Tourer die Kunden begeistern. Bleiben Sie gespannt, weitere Details folgen in Kürze.“
Der weiterentwickelte Opel Vizor soll einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Astra geben. Das charakteristische Markengesicht werde noch schlanker und präziser als bisher gestaltet sein, erklären die Designer. Der Opel-Blitz ist erstmals in der Astra-Geschichte beleuchtet – ein Wiedererkennungsmerkmal, das das SUV-Flaggschiff Grandland als erstes Opel-Modell in Serie eingeführt hat.
„Scharfe und präzise Konturen kennzeichnen auch den weiteren Verlauf der neuen Astra-Front. So haben die Designer und Entwickler am Opel Kompass Hand angelegt und ihn – wie beim Corsa GSE Vision Gran Turismo zu sehen – mit charakteristischen Lichtleisten versehen“, heißt es weiter.
Mit seinem geschärften Auftritt sowie „innovativen Sicherheits- und Wohlfühl-Technologien“ werde der neue Astra so moderner, attraktiver und komfortabler, so Opel. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Feststeht, dass es auch wieder eine Elektroauto-Version geben wird.
Kommentare
hu.ms meint
Auf der neuen STLA Medium-Plattform sollten wie beim E-3008 der 73kwh akku möglich sein.
Der e-astra-kombi damit für 40K würde sicher gekauft.
Halber Akku meint
Das wäre das Mindeste, was dabei rauskommen müsste. Aktuell gibt es neue Mazda 6e für rund 38.000,– € mit voller Hütte als Neuwagen mit 6 Jahren / 150.000 Kilometern Herstellergarantie. Die Mitbewerber sind heute schon da, wo Stellantis noch hinmöchte.
hu.ms meint
Ein e-auto zu nennen ohne dessen akku-kapazität ist einfach nur lächerlich.
Halber Akku meint
Auszüge aus dem ADAC Test:
„Er setzt auf einen 68,8 kWh großen LFP-Akku, der für eine Reichweite von bis zu 479 Kilometern gut sein soll“
„Auf der 107 Kilometer langen Testfahrt mit wenig Autobahnanteil verbrauchte der Mazda 6e laut Bordcomputer 14,1 kWh/100 km. Ein guter Wert, verglichen mit der Werksangabe von 16,6 kWh/100 km.“
Nicht dass ich wieder als lächerlich bezeichnet werde, nur weil ich den WLTP Verbrauch nicht genannt habe.
Peter meint
Es klingt aber im Text nach einem rein optischen Update zzgl. ein paar Komfort-Erweiterungen. Der Text klingt nicht nach neuer Plattform.
Das würde mich zwar auch enttäuschen, aber ich halte es zumindest für vorstellbar, da STLA medium wohl auch eine etwas höhere Bauhöhe erfordert und daher nicht so gut zum eher flachen Astra passt. e3008 und Grandland haben ja SUV-Format.
Wir werden sehen.